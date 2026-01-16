Jelentős mérföldkőhöz érkezett egy világörökségi helyszín felújítása

Hírlevél
1 órája
Fontos fázisához ékezett a Szerencsi Világörökségi Kapuzat felújítása, amit korábban egy vihar alaposan megrongált. A helyiek hite szerint, aki nem méltó rá, azt nem engedi be abba a magasztos és emelkedett világba, amit a tokaji szőlőkultúra és a borok királya jelent.
Látványos munkálatok zajlottak a napokban Szerencsen, amikor daruval a helyére emelték a Szerencsi Világörökségi Kapuzat új, északi, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca felőli toronyszerkezetét. Ezzel jelentős mérföldkőhöz érkezett a Világörökségi Kapuzat helyreállítása.

Helyére emelték a Szerencsi Világörökségi Kapuzat új toronyszerkezetét
Fotó: Nagy Istvan / Szerencsi Hírek/Facebook

A beavatkozásra azért volt szükség, mert 2023-ban egy vihar súlyosan megrongálta a szerkezetet, és végül a bontás mellett döntöttek. A felújítás célja a „B” torony felső faszerkezetének helyreállítása, újjáépítése, valamint az „A” torony faszerkezetének átvizsgálása és szükség szerinti megerősítése. 

A Szerencsi Világörökségi Kapuzat őrzi a Tokaj-Hegyalját

„Szerencs a Hegyalja Kapuja" - ma is tartja magát a mondás Tokaj-Hegyalján. A nyugat felől érkezők a város határában pillanthatják meg először a jellegzetes formájú tokaji hegyeket, a karakteres szőlőültetvényeket, még akkor is, ha a mai országút már nem a szőlőhegyek aljában és a város főutcáján halad el.
Régóta foglalkoztatta a helyieket, különösen mióta a világörökség része lett a régió, hogy a térség és a város bejáratát megjelöljék valamilyen építménnyel. 

A Világörökségi Kapuzatot a városba érkező útvonal elején alakították ki, ahonnan rá lehet látni a szőlőültetvényekre.

Tokaj-Hegyalján a kapuépítmények két vaskos terméskő oszlopból állnak, melyeken szinte légies, kovácsoltvas, vagy fa kapuszárnak nyílnak. A kapuoszlopok így, mint történelem előtti obeliszkek, az utazót átengedő, vagy eltaposó kapubálványok, kapuőrzők jelennek meg mind a mai napig, ha akár pragmatikusabb formában is.
A térségi kapuzat hasonló szerepet játszik, mint a régi kapuk: kijelöli az új térségbe való belépést, felhívja az utazó figyelmét, hogy itt egy új minőség kezdődik, őrzi az utat, s aki nem méltó rá, azt nem engedi be abba a magasztos és emelkedett világba, amit a tokaji szőlőkultúra és a borok királya jelent – emeli ki a kitervezte.hu.

 

