Pécs tarol: újabb 14,5 milliárdos fejlesztés és száz új munkahely

Átfogó beruházási programot hajt végre a Körber Hungária 14,5 milliárd forint értékben Pécsen. Többek között egy magas hozzáadott értékű szolgáltató központot és száz új munkahelyet hozva létre – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a helyszínen.
A tárcavezető a Körber Hungária beruházásbejelentő ünnepségén kifejtette, hogy a vállalat célja a termelés kapacitásának bővítése, a hozzáadott érték emelése, egy új regionális szolgáltató központ létesítése és annak magasabb szintre léptetése. Ezt a kormány 2,3 milliárd forinttal támogatja, így hozzájárulva száz új munkahely létrehozásához.
A Körber szolgáltató központja Pécsett egy magas hozzáadott értéket képviselő szolgáltató központtá válik, amely nemzetközi szinten is versenyképes megoldásokat fog tudni biztosítani
– mondta. Rámutatott, hogy a cég korábban alapvetően dohánygépgyárként működött, de mára átállt egy sokkal szélesebb termékportfóliójú, inkább orvostechnikai gépek előállítására fókuszáló tevékenységre. Illetve hangsúlyozta, hogy a vállalat átfogó beruházási programja teljes mértékben egybeesik a kormány gazdaságpolitikai stratégiájával, amelynek a lényege, hogy a Magyarországon gyárat építő cégek később a pozitív tapasztalatokra alapozva magasabb hozzáadott értékű tevékenységeket is hozzanak ide. „Ez fordítva nem megy. Mikor valaki ’összeszerelő üzemezik’, az egyrészt lenézi a munkásokat, másrészt pedig fogalma sincs róla, hogy hogyan működik a gazdaság" – vélekedett Szijjártó Péter.
Leszögezte, hogy a hozzáadott érték emelésének egy nagyon fontos eszköze a szolgáltató központok Magyarországra vonzása, ezek ugyanis képesek a tehetséges, több nyelvet beszélő, felsőfokú végzettséggel rendelkező magyar fiatalok itthon tartására.
Mára összesen 245 ilyen szolgáltatóközpontot működtetnek a vállalatok Magyarországon, és 125 ezren dolgoznak ezeknél, és 34,5 év az átlagéletkor
– jegyezte meg. Továbbá arra is emlékeztetett, hogy Baranya vármegyében tíz év alatt három és félszeresére, körülbelül 350 milliárd forintról 1120 milliárd forintra nőtt az ipari termelés értéke, miközben a munkanélküliség 11 százalékról 6 százalék alá esett, részben annak köszönhetően, hogy ezen idő alatt 85 nagy beruházás valósult meg itt állami támogatással, összesen 314 milliárd forintnyi értékben, 6300 újabb munkahelyet teremtve.
Rámutatott arra, hogy az elmúlt négy év a negatív környezet ellenére is a magyar gazdaságtörténet legsikeresebb időszaka volt beruházások szempontjából. „A tavalyi évben három és félnaponta kötöttünk megállapodást újabb magyarországi beruházásokról" – emlékeztetett.
Szijjártó Péter ugyanezen a napon ezzel együtt összesen három pécsi beruházást jelentett be, ez közel kétszáz új munkahelyet jelent. A 19 milliárd forint összértékű fejlesztésekre 3,2 milliárd forintnyi kormányzati támogatás jut.