Pécs tarol: újabb 14,5 milliárdos fejlesztés és száz új munkahely

Átfogó beruházási programot hajt végre a Körber Hungária 14,5 milliárd forint értékben Pécsen. Többek között egy magas hozzáadott értékű szolgáltató központot és száz új munkahelyet hozva létre – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a helyszínen.

A szolgáltató központ száz új munkahelyet hoz létre – jelentette be Szijjártó Péter Forrás: Facebook/ Szijjártó Péter

A tárcavezető a Körber Hungária beruházásbejelentő ünnepségén kifejtette, hogy a vállalat célja a termelés kapacitásának bővítése, a hozzáadott érték emelése, egy új regionális szolgáltató központ létesítése és annak magasabb szintre léptetése. Ezt a kormány 2,3 milliárd forinttal támogatja, így hozzájárulva száz új munkahely létrehozásához.

A Körber szolgáltató központja Pécsett egy magas hozzáadott értéket képviselő szolgáltató központtá válik, amely nemzetközi szinten is versenyképes megoldásokat fog tudni biztosítani

– mondta. Rámutatott, hogy a cég korábban alapvetően dohánygépgyárként működött, de mára átállt egy sokkal szélesebb termékportfóliójú, inkább orvostechnikai gépek előállítására fókuszáló tevékenységre. Illetve hangsúlyozta, hogy a vállalat átfogó beruházási programja teljes mértékben egybeesik a kormány gazdaságpolitikai stratégiájával, amelynek a lényege, hogy a Magyarországon gyárat építő cégek később a pozitív tapasztalatokra alapozva magasabb hozzáadott értékű tevékenységeket is hozzanak ide. „Ez fordítva nem megy. Mikor valaki ’összeszerelő üzemezik’, az egyrészt lenézi a munkásokat, másrészt pedig fogalma sincs róla, hogy hogyan működik a gazdaság" – vélekedett Szijjártó Péter.

Leszögezte, hogy a hozzáadott érték emelésének egy nagyon fontos eszköze a szolgáltató központok Magyarországra vonzása, ezek ugyanis képesek a tehetséges, több nyelvet beszélő, felsőfokú végzettséggel rendelkező magyar fiatalok itthon tartására.

Mára összesen 245 ilyen szolgáltatóközpontot működtetnek a vállalatok Magyarországon, és 125 ezren dolgoznak ezeknél, és 34,5 év az átlagéletkor

– jegyezte meg. Továbbá arra is emlékeztetett, hogy Baranya vármegyében tíz év alatt három és félszeresére, körülbelül 350 milliárd forintról 1120 milliárd forintra nőtt az ipari termelés értéke, miközben a munkanélküliség 11 százalékról 6 százalék alá esett, részben annak köszönhetően, hogy ezen idő alatt 85 nagy beruházás valósult meg itt állami támogatással, összesen 314 milliárd forintnyi értékben, 6300 újabb munkahelyet teremtve.