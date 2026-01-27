Újabb gazdaságtörténeti bejelentés érkezett Pécsről

A magyar tulajdonú EL-Q Invest Kft. nagyjából 2,5 milliárd forintért építette meg új üzemét, ahol magas technológiai színvonalon, zöld energia felhasználásával, károsanyag kibocsátása nélkül fog szinte száz százalékos tisztaságú nitrogén előállítani a világpiac vezetői között lévő Harman autóipari beszállító számára - jelentették be a beruházás átadásán. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint, ez a legelső magyar tulajdonú vállalat, amely nitrogént tud előállítani.

Szijjártó Péter egy nap három beruházást is bejelentett, méghozzá ugyanabban a városban valósul meg az összes fejlesztés

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Kiemelte, a kormány 530 millió forint támogatást nyújtott a projekthez, így segítve elő tizenhat új munkahely létrehozását, illetve azt, hogy az ultramodern autóipar működéséhez szükséges nitrogén itt helyben rendelkezésre álljon. "Ha nitrogént nem kap a Harman időben, akkor a világszínvonalú termelést is le kell állítani (…) És most a Harman új dimenzionális helyzetbe kerül, mivel eddig külföldi vállalatok, kamionnal szállították ide a nitrogént" - mutatott rá. "Ezzel hazánk versenyképessége is tovább nő, hiszen az az ország, ahol az autóiparhoz szükséges kritikus elemeket elő tudják állítani, a mai világban nagyot lép előre a versenyképesség tekintetében" − fejtette ki.

Majd a beruházás gazdaságtörténeti jelentőségét méltatta, s aláhúzta, hogy az

EL-Q Invest Kft. a legelső magyar vállalat, amely nitrogént tud előállítani.

"Kizárólag külföldi vetélytársak vannak, így tehát újabb iparágban sikerült megvetnie a lábát egy magyar nemzeti tulajdonban álló vállalatnak" − mondta. Továbbá arra is emlékeztetett, hogy

Baranya vármegyében tíz év alatt három és félszeresére, körülbelül 350 milliárd forintról 1120 milliárd forintra nőtt az ipari termelés értéke,

miközben a munkanélküliség 11 százalékról 6 százalék alá esett,

részben annak köszönhetően, hogy ezen idő alatt 85 nagy beruházás valósult meg itt állami támogatással, összesen 314 milliárd forintnyi értékben, 6300 újabb munkahelyet teremtve.

Szijjártó Péter ezt követően érintette az elmúlt másfél évtized válságait is, és üdvözölte, hogy mindezen nehézségek ellenére a magyar gazdaság szereplői nagyon komoly bravúrokra voltak képesek.