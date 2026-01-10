Február elején magasabb fizetést szeretne? – erre figyeljen!

Nem érdemes húzni az időt, minél előbb érdemes kitölteni az adóelőleg-nyilatkozatok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) online rendszerében, akit érint az szja-mentesség – hívja fel a figyelmet az adóhivatal.

Az idei évtől a 30 év alatti anyáknak is jár az szja-mentesség / Fotó: Hollie Santos / Unsplash /

Kinek jár az szja-mentesség?

Az adóhivatal jelzte, hogy ONYA-ban már 33 ezren kérték a családi kedvezményt, és több mint 22 ezer édesanya ugyanitt jelezte az anyakedvezmények igénybevételét. Akinek jár valamilyen adókedvezmény, mert mondjuk

gyermeke után családi kedvezményre jogosult,

többgyermekes édesanya,

30 év alatti anya,

már a februárban érkező fizetéssel megkaphatja, ha a napokban, még a bérszámfejtés előtt leadja adóelőleg-nyilatkozatát munkáltatójának, kifizetőjének – figyelmeztet a NAV.

Hogyan lehet a legegyszerűbben igényelni?

Online ráadásul különösen gyorsan megy,

az adóhivatal elektronikus űrlapjain, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) már eleve ki van töltve az adatok nagy része, így szinte csak végig kell kattintgatni az egyszerű felületen, és a kitöltött nyilatkozatot a NAV továbbítja a munkáltatónak, kifizetőnek.

Aki a hagyományos, papíros megoldások híve, a NAV honlapjáról kinyomtathatja és kitöltheti kézzel is a nyilatkozatot, ez esetben két példányban, aláírva adhatja le munkahelyén.

A nyilatkozatok egy részét a munkáltató már folytatólagosan figyelembe veszi, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem kell évről évre kitölteni, elég egyszer, és azt a munkáltató gyakorlatilag visszavonásig figyelembe veszi. Ilyen a többgyermekes anyák kedvezményéről szóló űrlap. Így aki már tavaly nyilatkozott a háromgyermekes anyák kedvezményéről, neki már idén ezt sem kell megtennie. A kétgyermekes édesanyáknak még idén nyilatkozni kell, és érdemes ezt mielőbb megtenni, ha szeretnék, hogy a januári fizetésük is több legyen.

Fontos, hogy a családi kedvezményről és a 30 év alatti anyáknak járó szja-mentességről viszont minden évben nyilatkozni kell.

Újítás: egyszerre több adókedvezményről is nyilatkozhatunk

Az idei év másik újítása az összevont nyilatkozat, amelyben a családi kedvezmény mellett a többgyermekes anyák szja-mentességéről is lehet nyilatkozni, ha a többgyermekes édesanya családi kedvezményre is jogosult.

Aki nem kéri az év közbeni igénybevételt, tehát nem szeretné, hogy munkáltatója, kifizetője havonta érvényesítse a kedvezményeket, nem kell nyilatkozatot tennie, a 2026-ra vonatkozó bevallásában, egy összegben kérheti a neki járó összeget. Aki pedig tavaly év közben nem igényelte a kedvezményeket, a 2025-ös szja-bevallás benyújtásával kapja meg a neki járó kedvezményeket

– emlékeztet a NAV.