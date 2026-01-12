Fontos határidő közeleg: akár 83 ezer forint támogatástól eshet el, aki erre nem figyel

Mindkettő támogatás komoly pénzügyi segítséget jelenthet, mégis sok érintett csak most szembesül azzal, hogy határidőkön és munkáltatói döntéseken múlik, valóban élni tud-e a lehetőséggel.

Fotó: MTI/Faludi Imre

Fontos határidő közeleg: akár 83 ezer forint támogatást veszíthet el, aki erre nem figyel

A közszolgálati támogatásnál különösen fontos dátum január 20. A 2026 előtt kötött lakáshitel-szerződések esetében a foglalkoztatottaknak eddig kell jelezniük az igényüket a munkáltató felé. A határidő jogvesztő, vagyis aki erről lemarad, az 2026-ra már nem tudja érvényesíteni a támogatást, és havonta akár 83 ezer forint támogatástól ehet el. Mivel az évente adható 1 millió forint fejenként jár, ezért egy közszolgálatban dolgozó házaspár 2026-ban akár 2 millió forintos segítséget kaphat, ami havi bontásban körülbelül 166 ezer forintos tehercsökkenést jelent a lakáshitel törlesztésében.

Fontos részlet az is, hogy

nem csak az aktív munkavégzés számít: azok is jogosultak lehetnek, akiknek fennáll a foglalkoztatotti jogviszonyuk, de tartósan távol vannak a munkától – például GYES, GYED vagy fizetés nélküli szabadság miatt.

A fejenként járó legfeljebb 1 millió forintos támogatást önerőként is fel lehet használni egy új lakáshitelhez, ebben az esetben az igényléstől számított 180 nap áll rendelkezésre a hitelszerződés megkötésére. A lakáscélú támogatás akkor is igényelhető, ha valaki adóstársként szerepel a hitelügyletben nem pedig tulajdonosként.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője arra is felhívta a figyelmet, hogy a közszolgálatban dolgozók otthonteremtési támogatása nem automatikus, minden évben újra és újra döntést kell hoznia a kormánynak, hogy a következő időszakban is biztosítja-e a támogatást. „Ezt fontos szem előtt tartania minden érintett lakásvásárlónak, és csak olyan hitelügyletbe érdemes belemennie, aminek a havi törlesztőjét vevőként a támogatás nélkül is biztonsággal ki tudja fizetni.” – fogalmazott.

Lakhatási támogatás fiataloknak: döntés előtt a munkáltatók és a dolgozók

Ezzel párhuzamosan sok munkahelyen ezekben a napokban dől el, hogy 2026-ban megjelenik-e a juttatási csomagban a 35 év alattiak lakhatási támogatása. Ez a konstrukció havi 150 ezer forintig adómentesen adható, és nemcsak hiteltörlesztésre, hanem bérleti díj kifizetésére is felhasználható. A támogatás adminisztrációja minimális, és a bérkifizetéshez hasonlóan a havi támogatás közvetlenül a munkavállaló bankszámlájára is érkezhet. Munkáltatói oldalról ez sok esetben költséghatékonyabb megoldás lehet, mint a bérjellegű emelés, hiszen a kézhez kapott támogatás után csak 28 százalék közterhet kell kifizetnie a munkaadóknak – szemben a bérkifizetés 70 százalékos adó- és járulékvonzatával. Ráadásul a megoldás fokozhatja a munkaerő-mobilitást is, mivel a vállalkozások a lakhatás támogatásával hatékonyabban tudnak munkaerőt toborozni az ország távolabbi részeiből is.