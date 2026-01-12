Hírlevél
Újabb 10 centi hó és ónos eső is jön, életveszélyes jégpáncél lesz az utakon

Fontos határidő közeleg: akár 83 ezer forint támogatástól eshet el, aki erre nem figyel

Az év elején két olyan lakhatási támogatási forma is fókuszba kerül a munkavállalóknál és munkáltatóknál, amelyeknél a jogosultság önmagában még nem elég: időben kell dönteni és lépni. Az egyik a közszolgálatban dolgozók otthonteremtési támogatása, a másik pedig a 35 év alattiaknak adható munkáltatói lakhatási támogatás.
Mindkettő támogatás komoly pénzügyi segítséget jelenthet, mégis sok érintett csak most szembesül azzal, hogy határidőkön és munkáltatói döntéseken múlik, valóban élni tud-e a lehetőséggel.

Fotó: MTI/Faludi Imre

Fontos határidő közeleg: akár 83 ezer forint támogatást veszíthet el, aki erre nem figyel

A közszolgálati támogatásnál különösen fontos dátum január 20. A 2026 előtt kötött lakáshitel-szerződések esetében a foglalkoztatottaknak eddig kell jelezniük az igényüket a munkáltató felé. A határidő jogvesztő, vagyis aki erről lemarad, az 2026-ra már nem tudja érvényesíteni a támogatást, és havonta akár 83 ezer forint támogatástól ehet el. Mivel az évente adható 1 millió forint fejenként jár, ezért egy közszolgálatban dolgozó házaspár 2026-ban akár 2 millió forintos segítséget kaphat, ami havi bontásban körülbelül 166 ezer forintos tehercsökkenést jelent a lakáshitel törlesztésében. 

Fontos részlet az is, hogy 

nem csak az aktív munkavégzés számít: azok is jogosultak lehetnek, akiknek fennáll a foglalkoztatotti jogviszonyuk, de tartósan távol vannak a munkától – például GYES, GYED vagy fizetés nélküli szabadság miatt.

 A fejenként járó legfeljebb 1 millió forintos támogatást önerőként is fel lehet használni egy új lakáshitelhez, ebben az esetben az igényléstől számított 180 nap áll rendelkezésre a hitelszerződés megkötésére. A lakáscélú támogatás akkor is igényelhető, ha valaki adóstársként szerepel a hitelügyletben nem pedig tulajdonosként. 

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője arra is felhívta a figyelmet, hogy a közszolgálatban dolgozók otthonteremtési támogatása nem automatikus, minden évben újra és újra döntést kell hoznia a kormánynak, hogy a következő időszakban is biztosítja-e a támogatást. „Ezt fontos szem előtt tartania minden érintett lakásvásárlónak, és csak olyan hitelügyletbe érdemes belemennie, aminek a havi törlesztőjét vevőként a támogatás nélkül is biztonsággal ki tudja fizetni.” – fogalmazott.

Lakhatási támogatás fiataloknak: döntés előtt a munkáltatók és a dolgozók

Ezzel párhuzamosan sok munkahelyen ezekben a napokban dől el, hogy 2026-ban megjelenik-e a juttatási csomagban a 35 év alattiak lakhatási támogatása. Ez a konstrukció havi 150 ezer forintig adómentesen adható, és nemcsak hiteltörlesztésre, hanem bérleti díj kifizetésére is felhasználható. A támogatás adminisztrációja minimális, és a bérkifizetéshez hasonlóan a havi támogatás közvetlenül a munkavállaló bankszámlájára is érkezhet. Munkáltatói oldalról ez sok esetben költséghatékonyabb megoldás lehet, mint a bérjellegű emelés, hiszen a kézhez kapott támogatás után csak 28 százalék közterhet kell kifizetnie a munkaadóknak – szemben a bérkifizetés 70 százalékos adó- és járulékvonzatával. Ráadásul a megoldás fokozhatja a munkaerő-mobilitást is, mivel a vállalkozások a lakhatás támogatásával hatékonyabban tudnak munkaerőt toborozni az ország távolabbi részeiből is.

Nem lehet mindent egyszerre: számolni kell, melyik éri meg jobban

A két támogatási forma esetében fontos szem előtt tartani, hogy a két juttatást nem lehet egyszerre igényelni. Ha valaki jogosult lenne a közszolgálati otthonteremtési támogatásra, és a fiatalok lakhatási támogatására is, akkor választania kell, melyiket veszi igénybe. Ezért a 2026-os pénzügyi tervezésnél nemcsak a jogosultságot, hanem a ténylegesen elérhető összeget és az egyéni élethelyzetet is érdemes mérlegelni.

 

