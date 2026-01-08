Mától jóval olcsóbban vásárolhatunk a magyarok egyik kedvenc élelmiszerláncában – akár 30 százalékot is spórolhat

Európa számos országában, így Magyarországon is csökkent a tejtermékek ára a feldolgozóiparban, így az ALDI alacsonyabb beszerzési árakat ért el. Az áruházlánc – mint ahogyan azt eddig is tette – az elért árelőnyt most is továbbadja vásárlói számára. Január 8-tól átlagosan több mint 7 százalékkal mérsékli 53 népszerű tej és tejtermék árát. A zömében hazai forrásból származó termékek listáján 15-féle ESL és UHT tej, 13-féle sajt – amiből nyolc a magyar vásárlók között legnépszerűbb trappista –, 7-féle tejföl, 5-féle vaj és 4-féle túró is szerepel.

Az ALDI 53-féle tej, illetve tejtermék árát mérsékli 2026. január 8-tól, átlagosan több mint 7 százalékkal Fotó: Csudai Sándor - Origo

A magyar vásálók kosarában legtöbbször megtalálható tejtermékek közül szinte mindenből található árcsökkentéssel érintett árucikk

A legnagyobb árcsökkenés a 82% zsírtartalmú, 100 grammos teavajnál jelentkezik, ami 30%-kal kerül kevesebbe, mint eddig, de további hét termék ára is két számjegyű mértékben esett. A 175 grammos, 20% zsírtartalmú tejföl ára 16%-kal csökkent, a 400 grammos ementáli sajt 230 forinttal kerül kevesebbe, de a kilós kiszerelésű trappista sajt ára is 11%-kal mérséklődött. A tejek közül az 1,5% zsírtartalmú UHT tej ára 8, míg a 2,8% zsírtartalmú ESL tej ára 13 százalékkal csökkent. Az újabb intézkedésnek köszönhetően az ételintoleranciával élők is olcsóbban juthatnak hozzá számukra kulcsfontosságú, laktózmentes tejtermékekhez.

Az árcsökkentés országszerte, valamennyi üzletükben érvényes – írták a diszkontlánc közleményében.