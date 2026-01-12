Megérkezett a válasz: ekkor lesz újra a boltokban szánkó, téli ruházat és hólapát

Miként az Origo megírta, elképesztő fejleményt okozott a magyarországi kiskereskedelemben a több napon át tartó havazás: hiánycikk lett számos téli árucikkből, így például a téli szabadidős elfoglaltságoknál nélkülözhetetlen szánkóból, valamint hólapátokból is, és fogyóban vannak a téli ruházati termékek is a boltokból. A Dechatlonnál néhány napja megerősítették lapunknak, hogy óriási forgalma a boltokban a hagyományos szánkóknak, s valóban hiány átmeneti készlethiány alakult ki a termékekből. Az Árukereső arról adott informáicót, hogy a hólapátokra vonatkozó keresés a korábbi többszörösére ugrott. Most összegyűjtöttük néhány további áruházlánc közlését a téli árucikkek forgalmáról.
Gyártásban a hólapátok, pótolták a téli sportruházati készleteket
A magyarországi gazdasági növekedésben nagyon fontos szerep jut a kiskeresekdelem bővülésének. A 2025-ös decemberi adatokra még várni kell, de a novemberi adatok igazolják ezt az állítást. A kiskereskedelmi adatokban egyébként is látható némi szezonalitás, ami a téli időszakban a nem élelmiszer termékek (ruházati holmik, műszaki cikkek stb.) forgalmának emelkedésében tapintható ki. Bár jóslásokba természetesen nem bocsátkozunk, de
ha pusztán a szánkók, hólapátok, téli holmik üzletekben megugró forgalmára gondolunk ezekben a napokban, akkor alighanem majd a januári kiskereskedelmi adatokkal is elégedettek lehetnek a gazdasági elemzők.
De mit mondanak a vállalatok a téli árucikkek forgalomnövekedésről?
Már úrrá is lett a téli ruházati termékek hiányán az Intersport
A téli ruházati termékek iránti növekvő vásárlói érdeklődést már néhány nappal ezelőtt megerősítették az Origónak nyilatkozó kiskereskedők, azóta pedig az Intersport Magyarország részéről egyértelmű információ érkezett a kérdéshez. Ennek alapján nem túlzás, hogy egyes helyeken hiába keresgéltek a téli ruházatra vágyók.
Csilléry Balázs Péter, a magyarországi Intersport ügyvezetője szerint üzleteiket a hirtelen jött havazás és hideg a gondosan megtervezett készletek ellenére különleges kihívások elé állíotta.
Az óriási kereslet miatt hiány alakult ki a téli ruházat, kiegészítők, valamint a téli sportfelszerelések mint a szánkók, bobok esetében
– jelezte Csilléry Balázs Péter.
Az ügyvezető ugyanakkor azt is jelezte, hogy a készlethiány nem vált áruhiánnyá, mert a beszerzéssel foglalkozók munkájának köszönhetően újra teljes a téli sportok ruházati választéka az üzletekben.
Van alapja az elkapkodott hólapátokról szóló legendának
A múlt héten és az azelőtti időszakban, napok alatt
- több ezer darab szánkót, csúszkát, és
- egyéb kiegészítőket értékesített az Auchan Magyarország
– közölte a vállalat az Origóval. A rendkívüli kereslet miatt több áruházukban már elfogytak a készletek, míg más üzletekben csak korlátozott mennyiség érhető el azokból.
Ugyanakkor a vállalat azt jelezte, hogy néhány napja érkezett még utánpótlás szánkóból, valamint az áruházakba kerül utánpótlás-készlet hócsúszkákból és bob-ból is
Hólapátból szintén több ezer terméket adtunk el az elmúlt napokban, minimális készlettel rendelkezünk jelenleg, sőt, bizonyos áruházainkban teljesen elfogyottak már az eszközök
– jelezte az Auchan nevében Nagy Attila, értékesítési és működési igazgató, hozzátéve, hogy a vállalat erre a hét közepére várja a hólapátok újabb szállítmányát a napokban kapott kisebb mennyiség után.
A cég jelzése szerint a hólapátok lényegében „azon melegében” kerülnek majd a boltokba, mert amiket a várakozások szerint hamarosan megvásárolhatnak a vevők az áruházaikban, jelenleg gyártás alatt állnak.
Vásárlóinknak érdemes személyesen érdeklődni az áruházainkban az aktuális készletekről
– nyilatkozta Nagy Attila.
Pörögönek a hócsúszkák és a téli gyemekeknek készült sapkák
Felpörögtek a télhez kapcsolódó termékek eladásai a TEDi Magyarország boltjaiban. A cég az Origónak azt jelezte, hogy a hócsúszkák nagyon keresettek, és magyarországi üzleteik lényegében azonnal eladták a készleten lévő mennyiségeiket a havazás megérkeztével.
„A gyermeksapkák és egyéb téli kiegészítők is részét képzik az árukészletnek, ezek a nagy hideg miatt most nagyon keresettek”
– közölték, hozzátéve, hogy egyébként már a téli időszak két ünnepére, a farsangi időszakra és a Valentin-napra készülnek termékválasztékukkal.
A ruházati termékek forgalmának növekedését erősítette meg a Pepco Magyarország is. A forgalomnövekedésre vonatkozó részletesebb információkat egyelőre várjuk lapunknál a vállalattól, amennyiben megérkeznek, frissítjük összeállításunkat.