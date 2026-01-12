Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Botrány: egymást támadják az ukrán katonák a fronton

Vigyázat!

Rettenetes dolog derült ki sokak kedvenc vitaminjáról: pusztítóbbá teheti a rákot

tél

Megérkezett a válasz: ekkor lesz újra a boltokban szánkó, téli ruházat és hólapát

56 perce
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A január elején Magyarországon is beköszöntött téli időjárás vélhetően kevesek által várt fejleményt is eredményezett: több, télhez köthető árucikk forgalma megugrott a hazai kiskereskedelemben, hólapátból és hagyományos szánkókból pedig szabályos készlethiány alakult ki több boltban. A szánkóhiány hamar mémalapanyag lett a közösségi médiában, ahogy felbukkantak a téli ruházati termékek elapadásra vonatkozó értesülések is. Az Origó nagy kiskereskedelmi láncokat kérdezett arról, hogy megállják-e a helyüket az áruhiányra vonatkozó állítások.
Link másolása
Vágólapra másolva!
télszánkóruházatkiskereskedelem

Miként az Origo megírta, elképesztő fejleményt okozott a magyarországi kiskereskedelemben a több napon át tartó havazás: hiánycikk lett számos téli árucikkből, így például a téli szabadidős elfoglaltságoknál nélkülözhetetlen szánkóból, valamint hólapátokból is, és fogyóban vannak a téli ruházati termékek is a boltokból. A Dechatlonnál néhány napja megerősítették lapunknak, hogy óriási forgalma a boltokban a hagyományos szánkóknak, s valóban hiány átmeneti készlethiány alakult ki a termékekből. Az Árukereső arról adott informáicót, hogy a hólapátokra vonatkozó keresés a korábbi többszörösére ugrott. Most összegyűjtöttük néhány további áruházlánc közlését a téli árucikkek forgalmáról. 

Hólapát, szánkó, téli ruházat: a havazást követő vásárlói rohamban ezeket kapkodták a magyar vásárlók a boltokból (illusztráció)
Hólapát, szánkó, téli ruházat: a havazást követő vásárlói rohamban ezeket kapkodták a magyar vásárlók a boltokból (illusztráció)
Fotó: Pexels

Gyártásban a hólapátok, pótolták a téli sportruházati készleteket

A magyarországi gazdasági növekedésben nagyon fontos szerep jut a kiskeresekdelem bővülésének. A 2025-ös decemberi adatokra még várni kell, de a novemberi adatok igazolják ezt az állítást. A kiskereskedelmi adatokban egyébként is látható némi szezonalitás, ami a téli időszakban a nem élelmiszer termékek (ruházati holmik, műszaki cikkek stb.) forgalmának emelkedésében tapintható ki. Bár jóslásokba természetesen nem bocsátkozunk, de 

ha pusztán a szánkók, hólapátok, téli holmik üzletekben megugró forgalmára gondolunk ezekben a napokban, akkor alighanem majd a januári kiskereskedelmi adatokkal is elégedettek lehetnek a gazdasági elemzők. 

De mit mondanak a vállalatok a téli árucikkek forgalomnövekedésről?

Már úrrá is lett a téli ruházati termékek hiányán az Intersport

A téli ruházati termékek iránti növekvő vásárlói érdeklődést már néhány nappal ezelőtt megerősítették az Origónak nyilatkozó kiskereskedők, azóta pedig az Intersport Magyarország részéről egyértelmű információ érkezett a kérdéshez. Ennek alapján nem túlzás, hogy egyes helyeken hiába keresgéltek a téli ruházatra vágyók.

Csilléry Balázs Péter, a magyarországi Intersport ügyvezetője szerint üzleteiket a hirtelen jött havazás és hideg a gondosan megtervezett készletek ellenére különleges kihívások elé állíotta.

Az óriási kereslet miatt hiány alakult ki a téli ruházat, kiegészítők, valamint a téli sportfelszerelések mint a szánkók, bobok esetében

jelezte Csilléry Balázs Péter.

Az ügyvezető ugyanakkor azt is jelezte, hogy a készlethiány nem vált áruhiánnyá, mert a beszerzéssel foglalkozók munkájának köszönhetően újra teljes a téli sportok ruházati választéka az üzletekben.

Van alapja az elkapkodott hólapátokról szóló legendának

A múlt héten és az azelőtti időszakban, napok alatt

  • több ezer darab szánkót, csúszkát, és
  • egyéb kiegészítőket értékesített az Auchan Magyarország

közölte a vállalat az Origóval. A rendkívüli kereslet miatt több áruházukban már elfogytak a készletek, míg más üzletekben csak korlátozott mennyiség érhető el azokból. 

Ugyanakkor a vállalat azt jelezte, hogy néhány napja érkezett még utánpótlás szánkóból, valamint az áruházakba kerül utánpótlás-készlet hócsúszkákból és bob-ból is

Hólapátból szintén több ezer terméket adtunk el az elmúlt napokban, minimális készlettel rendelkezünk jelenleg, sőt, bizonyos áruházainkban teljesen elfogyottak már az eszközök

jelezte az Auchan nevében Nagy Attila, értékesítési és működési igazgató, hozzátéve, hogy a vállalat erre a hét közepére várja a hólapátok újabb szállítmányát a napokban kapott kisebb mennyiség után. 

A cég jelzése szerint a hólapátok lényegében „azon melegében” kerülnek majd a boltokba, mert amiket a várakozások szerint hamarosan megvásárolhatnak a vevők az áruházaikban, jelenleg gyártás alatt állnak.

Vásárlóinknak érdemes személyesen érdeklődni az áruházainkban az aktuális készletekről

nyilatkozta Nagy Attila.

téli ruházat, illusztráció
Megnövekedett a téli ruházati, sportruházati termékek forgalma (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Pörögönek a hócsúszkák és a téli gyemekeknek készült sapkák

Felpörögtek a télhez kapcsolódó termékek eladásai a TEDi Magyarország boltjaiban. A cég az Origónak azt jelezte, hogy a hócsúszkák nagyon keresettek, és magyarországi üzleteik lényegében azonnal eladták a készleten lévő mennyiségeiket a havazás megérkeztével. 

„A gyermeksapkák és egyéb téli kiegészítők is részét képzik az árukészletnek, ezek a nagy hideg miatt most nagyon keresettek”

közölték, hozzátéve, hogy egyébként már a téli időszak két ünnepére, a farsangi időszakra és a Valentin-napra készülnek termékválasztékukkal.

A ruházati termékek forgalmának növekedését erősítette meg a Pepco Magyarország is. A forgalomnövekedésre vonatkozó részletesebb információkat egyelőre várjuk lapunknál a vállalattól, amennyiben megérkeznek, frissítjük összeállításunkat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!