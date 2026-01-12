Megérkezett a válasz: ekkor lesz újra a boltokban szánkó, téli ruházat és hólapát

Miként az Origo megírta, elképesztő fejleményt okozott a magyarországi kiskereskedelemben a több napon át tartó havazás: hiánycikk lett számos téli árucikkből, így például a téli szabadidős elfoglaltságoknál nélkülözhetetlen szánkóból, valamint hólapátokból is, és fogyóban vannak a téli ruházati termékek is a boltokból. A Dechatlonnál néhány napja megerősítették lapunknak, hogy óriási forgalma a boltokban a hagyományos szánkóknak, s valóban hiány átmeneti készlethiány alakult ki a termékekből. Az Árukereső arról adott informáicót, hogy a hólapátokra vonatkozó keresés a korábbi többszörösére ugrott. Most összegyűjtöttük néhány további áruházlánc közlését a téli árucikkek forgalmáról.

Hólapát, szánkó, téli ruházat: a havazást követő vásárlói rohamban ezeket kapkodták a magyar vásárlók a boltokból (illusztráció)

Fotó: Pexels

Gyártásban a hólapátok, pótolták a téli sportruházati készleteket

A magyarországi gazdasági növekedésben nagyon fontos szerep jut a kiskeresekdelem bővülésének. A 2025-ös decemberi adatokra még várni kell, de a novemberi adatok igazolják ezt az állítást. A kiskereskedelmi adatokban egyébként is látható némi szezonalitás, ami a téli időszakban a nem élelmiszer termékek (ruházati holmik, műszaki cikkek stb.) forgalmának emelkedésében tapintható ki. Bár jóslásokba természetesen nem bocsátkozunk, de

ha pusztán a szánkók, hólapátok, téli holmik üzletekben megugró forgalmára gondolunk ezekben a napokban, akkor alighanem majd a januári kiskereskedelmi adatokkal is elégedettek lehetnek a gazdasági elemzők.

De mit mondanak a vállalatok a téli árucikkek forgalomnövekedésről?

Már úrrá is lett a téli ruházati termékek hiányán az Intersport

A téli ruházati termékek iránti növekvő vásárlói érdeklődést már néhány nappal ezelőtt megerősítették az Origónak nyilatkozó kiskereskedők, azóta pedig az Intersport Magyarország részéről egyértelmű információ érkezett a kérdéshez. Ennek alapján nem túlzás, hogy egyes helyeken hiába keresgéltek a téli ruházatra vágyók.

Csilléry Balázs Péter, a magyarországi Intersport ügyvezetője szerint üzleteiket a hirtelen jött havazás és hideg a gondosan megtervezett készletek ellenére különleges kihívások elé állíotta.

Az óriási kereslet miatt hiány alakult ki a téli ruházat, kiegészítők, valamint a téli sportfelszerelések mint a szánkók, bobok esetében

– jelezte Csilléry Balázs Péter.