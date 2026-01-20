Hatalmas változás jön a Temunál! Ez mindenkit érint

Még decemberben vált véglegessé az az EU-s elhatározás, amely a kisértékű, közvetlenül a fogyasztóknak küldött, az EU határain kívül érkező csomagokra vámot vetne ki. Miként a Reuters összefoglalója kitér rá: a csomagonkénti vám mértéke 3 euró lesz, 2026. július 1-jétől lép érvénybe a megfizetési kötelezettség. Az is bizonyos – erről a francia pénzügyminiszter beszélt –, hogy a 3 eurós vám csak ideiglenes megoldás addig, amíg nem sikerül átfogóan rendezni a csomagdömping ügyét, melynek fő forrása a kínai online kereskedők, elsősorban a Temu és a Shein.
Tényleg letarolta a magyar online piacot is a Temu
A számok magukért beszélnek: mind az EU, mind a magyar online kiskereskedelmet leuralják a külföldi, elsősorban a kínai online kereskedők és piacterek. Az EU már régóta kacérkodik a gondolattal, hogy a Donald Trump által az Egyesült Államok vonatkozásában korábban már bejelentett, csekély összegű, de mégis csak megfizetendő vámmal próbálja mérsékelni a beáramló csomagmennyiséget. Trump elnök megcsinálta, a Temu behúzta a féket a direkt szállításoknál, miután hatályba lépett a rendelet a korábbi vámmentes küldeményekre vonatkozó rendelet, rákényszerítve a kínai gigászokat állandó raktárkészlet telepítésére az Egyesült Államokban. Miként az Origo megírta, az EU korábban 2 eurós csomagonkénti összeget tervezett, hogy kezdeni lehesssen valamit azzal, hogy – 2024-es adatok következnek – évente
- 4,6 milliárd darab, kis értékű küldemény jutott el a közösség országaiba;
- ezek 90 százaléka Kínából érkezett.
Ráadásul fogyasztóvédelmi szempontból a többségük igencsak aggályos, ha nem egyenesn veszélyes.
Nem szükséges hosszasan bizonygatni, milyen aránytalanságokat szül mindez az EU-s online kiskereskedelemben, ahogy a hazaiban is, mely a PwC jelentése alapján jóval visszafogottabban bővült 2025-ben. A jelentés szerint a magyar online kereskedelmi piacot 2025-ben letarolták a globális szereplők: a főleg Kínából érkező import rendelések aránya – köszönhetően a 20-22 százalékos éves növekedési ütemnek – a teljes magyar e-kereskedelmi volumen 24 százalékát is kiteheti. Eközben az EU-s és belföldi kereskedők forgalomnövekedése a PwC várakozásai szerint csupán 6-7 százalékos sávon belül zárja majd az évet.
A magyar online költések 2025-ben elérhetik a 2 100 milliárd forintot, ami 8 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest, miközben az import rendelések aránya akár ennél jóval magasabb mértékben, 24 százalékra emelkedhet.
A kínai Temu platform már 2,1 millió magyar vásárlót szolgál ki, és ezzel a legnagyobb online kereskedővé vált hazánkban, mind rendelésszám, mind kosárérték tekintetében.
Több mint 120 millió online rendelést adtak le a magyar vásárlók 2025-ben, ami 8 százalékkal haladja meg az előző évi adatokat, az import szegmens pedig 22 százalékos év/év növekedést mutat.
Drágulásra számíthanak a magyar vásárlók is
A Webshippy által közzétett értékelés szerint a változás egy olyan piaci környezetbe érkezhet, ahol az európai határokon átívelő e-kereskedelem évek óta gyors ütemben bővül. A 2024/2025-ös időszakban a határokon átnyúló online vásárlások forgalma 358,7 milliárd euróra nőtt, ami 10 százalékos éves növekedést jelent, a rendelések mintegy 70 százaléka pedig online platformokról érkezett.
Ez a masszív importforgalom indokolttá teszi a szabályozás tervezését, amely 2026-tól új versenyfeltételeket teremthet az uniós és a magyar kereskedők számára.
Piacvédelmi és fogyasztóvédelmi okokból is indokoltnak tűnik a júliustól hatályba lépő vámtétel alkalmazása.
Az intézkedés elsődleges célja, hogy mérsékelje a mesterségesen alacsony áron kínált importtermékek volumenét, és ezzel kiegyensúlyozottabb versenyfeltételeket teremtsen az uniós kereskedők számára. A szabályozás várhatóan lassítja a Temu, Shein vagy AliExpress platformokról érkező, nagy mennyiségű, alacsony értékű csomagok beáramlását, miközben átláthatóbbá teszi a valós szállítási és előállítási költségeket, például a logisztikai díjakat, vámokat és áfa-terheket.
A magyar piacon eddig számos webshop támaszkodott a kedvező árú, közvetlen importtermékekre.
2026 nyarától azonban ezek a rendelések drágulhatnak, ami új helyzetet teremthet a fogyasztóknál: a vásárlók nagy része ugyanis árérzékeny, és gyorsan reagál az árváltozásokra.
Az új környezetben a hazai és regionális e-kereskedők számára stratégiai jelentőségűvé válhat a beszerzési lánc optimalizálása és az árazási politika felülvizsgálata.