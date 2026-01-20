Hatalmas változás jön a Temunál! Ez mindenkit érint

Még decemberben vált véglegessé az az EU-s elhatározás, amely a kisértékű, közvetlenül a fogyasztóknak küldött, az EU határain kívül érkező csomagokra vámot vetne ki. Miként a Reuters összefoglalója kitér rá: a csomagonkénti vám mértéke 3 euró lesz, 2026. július 1-jétől lép érvénybe a megfizetési kötelezettség. Az is bizonyos – erről a francia pénzügyminiszter beszélt –, hogy a 3 eurós vám csak ideiglenes megoldás addig, amíg nem sikerül átfogóan rendezni a csomagdömping ügyét, melynek fő forrása a kínai online kereskedők, elsősorban a Temu és a Shein.

2026. július 1-jétől 3 eurót kell fizetni az EU-n kívüli kisértékű csomagokra – drágább lehet a Temus vásárlás

Fotó: SAMUEL BOIVIN / NurPhoto

Tényleg letarolta a magyar online piacot is a Temu

A számok magukért beszélnek: mind az EU, mind a magyar online kiskereskedelmet leuralják a külföldi, elsősorban a kínai online kereskedők és piacterek. Az EU már régóta kacérkodik a gondolattal, hogy a Donald Trump által az Egyesült Államok vonatkozásában korábban már bejelentett, csekély összegű, de mégis csak megfizetendő vámmal próbálja mérsékelni a beáramló csomagmennyiséget. Trump elnök megcsinálta, a Temu behúzta a féket a direkt szállításoknál, miután hatályba lépett a rendelet a korábbi vámmentes küldeményekre vonatkozó rendelet, rákényszerítve a kínai gigászokat állandó raktárkészlet telepítésére az Egyesült Államokban. Miként az Origo megírta, az EU korábban 2 eurós csomagonkénti összeget tervezett, hogy kezdeni lehesssen valamit azzal, hogy – 2024-es adatok következnek – évente

4,6 milliárd darab, kis értékű küldemény jutott el a közösség országaiba;

ezek 90 százaléka Kínából érkezett.

Ráadásul fogyasztóvédelmi szempontból a többségük igencsak aggályos, ha nem egyenesn veszélyes.

Nem szükséges hosszasan bizonygatni, milyen aránytalanságokat szül mindez az EU-s online kiskereskedelemben, ahogy a hazaiban is, mely a PwC jelentése alapján jóval visszafogottabban bővült 2025-ben. A jelentés szerint a magyar online kereskedelmi piacot 2025-ben letarolták a globális szereplők: a főleg Kínából érkező import rendelések aránya – köszönhetően a 20-22 százalékos éves növekedési ütemnek – a teljes magyar e-kereskedelmi volumen 24 százalékát is kiteheti. Eközben az EU-s és belföldi kereskedők forgalomnövekedése a PwC várakozásai szerint csupán 6-7 százalékos sávon belül zárja majd az évet.