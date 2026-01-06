Hírlevél
Míg a hazai termálfürdők közül sok emelt a jegyárain januártól, addig egy vidéki nagyvárosban hatalmas árcsökkentést jelentett be egy gyógyfürdő. A szegedi Aquapolis Napfényfürdőben történő árváltozások minden korosztályt kedvezően érintenek. Mutatjuk, miként változnak a jegyárak.
termálfürdőgyógyvízélményfürdő

A Hunguest-lánchoz tartozó szegedi termálfürdő január 20-tól csökkenti a jegyárait – számolt be róla a Termálonline.

Az év eleji áremelés helyett jelentősen csökkenti árait egy hazai termálfürdő. Fotó: Shutterstock
A termálfürdő kedvezményes jegyeivel mindössze 1200 forintért mártózhatnak a nyugdíjasok

A termálfürdő közösségi médiás posztjának tanúsága szerint első körben a Csongrád-Csanád vármegyei lakosok jegyárait mérsékelték. Viszont az ígéretek szerint az árcsökkentés a máshonnan érkezők által váltott „teljes árú" jegyeket is érinteni fogja.

A vármegyei lakosok esetében a teljes árú jegy 26%-kal lett olcsóbb, 7.700 forint helyett 5.700 forint. A diák, valamint gyermekjegyek 38%-kal mérséklődtek, 5.000 forintról 3.100 forintra. Míg a családi belépő 32%-kal csökkent 26.000 forintról 17.600-ra. 

Jó hír, hogy 

a kedvezményes, 1200 forintos szenior jegyet nem csupán a vármegyei lakosok, hanem minden 65 év feletti (nyugdíjas igazolvánnyal rendelkező), ill. mozgáskorlátozott látogató igénybe veheti. 

Ez a jegytípus hétfőtől péntekig érvényes, az ünnepnapok kivételével.

A termálfürdő területén 2 gyógymedence és több élménymedence is található. Összesen 4400 négyzetméternyi vízfelületen biztosítanak kikapcsolódást minden korosztály számára – írták a szegedi Aquapolis Napfényfürdő honlapján. 

 

