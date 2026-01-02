Mutatjuk az ország legolcsóbb termálfürdőjét, ahol kevesebb mint 1000 forintért élvezheti a gyógyvizet

A Borostyán Camping és Strandfürdő még 2025. augusztusában zárt be műszaki okokból. A dél-békés népszerű termálfürdőjében az elmúlt időszak javítási, karbantartási munkái, a vízminta kiváló minősége, a medencetér komfortosabbá tétele végül december utolsó napjaiban lehetővé a nyitást.
Mezőkovácsháza termálfürdőjében egyedülállóan magas a gyógyvíz hőmérséklete
A Borostyán Camping és Strandfürdő - Mezőkovácsháza hivatalos oldala a csábító árakról is beszámol.
- az ország egyik legolcsóbb termálfürdőjébe bárki beléphet 999 forintos áron
- nyitva tartás szombaton: 14.00 – 24.00, vasárnap: 14.00 – 20.00
- bejárat a Borostyán camping irányából.
A gyógyvíz hőmérséklete a környéken egyedülállóan magas, 72 fokos. A gyógymedencékben található víz pedig 38 fokos. A fürdőt tápláló termálvíz magas ásványianyag tartalmú, nátrium-hidrogénkarbonátos, kloridos, jodidos, fluoridos, szulfidos ásványvíznek minősül, magas metabórsav és metakovasav tartalommal.
A fürdő gyógyvize főként mozgásszervi betegségek, nőgyógyászati panaszok kezelésében javasolt, valamint kiváló stresszoldó hatása is van.