termálfürdő

Mutatjuk az ország legolcsóbb termálfürdőjét, ahol kevesebb mint 1000 forintért élvezheti a gyógyvizet

12 perce
Olvasási idő: 3 perc
Hosszú szünet után december 27-én újra kinyitott a Mezőkovácsházán található Borostyán Camping és Strandfürdő. A fürdő minősített gyógyvize híresen jó és hatékony számos egészségügyi problémára. Nevét a különleges, borostyán sárga színéről kapta. Az ország legolcsóbb termálfürdőjében mindössze 999 forintos áron lehet megmártózni.
termálfürdőgyógyvízgyógyfürdőzés

A Borostyán Camping és Strandfürdő még 2025. augusztusában zárt be műszaki okokból. A dél-békés népszerű termálfürdőjében az elmúlt időszak javítási, karbantartási munkái, a vízminta kiváló minősége, a medencetér komfortosabbá tétele végül december utolsó napjaiban lehetővé a nyitást.

Az ország legolcsóbb termálfürdőjében mindössze 999 forintos áron lehet megmártózni (illusztráció)
Fotó: Shutterstock

Mezőkovácsháza termálfürdőjében egyedülállóan magas a gyógyvíz hőmérséklete

A Borostyán Camping és Strandfürdő - Mezőkovácsháza hivatalos oldala a csábító árakról is beszámol.

  • az ország egyik legolcsóbb termálfürdőjébe bárki beléphet 999 forintos áron
  • nyitva tartás szombaton: 14.00 – 24.00, vasárnap: 14.00 – 20.00
  • bejárat a Borostyán camping irányából.

A gyógyvíz hőmérséklete a környéken egyedülállóan magas, 72 fokos. A gyógymedencékben található víz pedig 38 fokos. A fürdőt tápláló termálvíz magas ásványianyag tartalmú, nátrium-hidrogénkarbonátos, kloridos, jodidos, fluoridos, szulfidos ásványvíznek minősül, magas metabórsav és metakovasav tartalommal.

image

A fürdő gyógyvize főként mozgásszervi betegségek, nőgyógyászati panaszok kezelésében javasolt, valamint kiváló stresszoldó hatása is van.

 

