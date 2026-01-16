Nehogy megegye ezt a paradicsomszószt! Üvegszilánkok lehetnek benne

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Feldhoffer Bt.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt termék fogyasztóktól történő visszahívásáról.

A termék a hazai boltok polcain is megtalálható. (Illusztráció)

Fotó: Getty Images/Westend61

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Paradicsomszósz (Granoro Dedicato passata di pomodoro)

Kiszerelés: 500 g

Minőségmegőrzési idő: 31/12/2026

Tételszám: HP1 LM283

Gyártó: Pastificio Attilio Mastromauro Granoro Srl (Olaszország)

Termékvisszahívás oka: A termék idegen anyagot (üveg) tartalmazhat.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kéri, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el! A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a Hatóság nyomonköveti.