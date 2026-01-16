Nehogy megegye ezt a paradicsomszószt! Üvegszilánkok lehetnek benne

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján Olaszországban előállított, üveges kiszerelésű paradicsomszószban idegen anyagot (üveget) azonosítottak. A szóban forgó paradicsom tartalmú termék a hazai boltok polcain is megtalálható.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Feldhoffer Bt.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt termék fogyasztóktól történő visszahívásáról.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: Paradicsomszósz (Granoro Dedicato passata di pomodoro)
- Kiszerelés: 500 g
- Minőségmegőrzési idő: 31/12/2026
- Tételszám: HP1 LM283
- Gyártó: Pastificio Attilio Mastromauro Granoro Srl (Olaszország)
- Termékvisszahívás oka: A termék idegen anyagot (üveg) tartalmazhat.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kéri, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el! A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a Hatóság nyomonköveti.
