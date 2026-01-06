Kisbabás szülők figyelem! 13 csecsemőtápszert hívtak vissza hazánkban

A Nestlé Hungária Kft. tejalapú anyatej-helyettesítő tápszertermékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a gyártó üzemben önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során mikrobiológiai nem megfelelőség (Bacillus cereus baktérium által termelt toxin) került kimutatásra.

Csecsemőknek szánt tápszertermékek visszahívását rendelték el hazánkban. A visszahívásban 13 különböző termék érintett (Illusztráció) Fotó: Shutterstock

A mai napig nem történt olyan megbetegedés, mely igazoltan az érintett termékek fogyasztásával lenne összefüggésben

A Bacillus cereus a természetben széles körben előforduló mikroorganizmus, és gyakran megtalálható nyersanyagokban, valamint időnként élelmiszerekben is, például rizsben, tejben és tejtermékekben. A Bacillus cereus baktérium egyes törzsei - mint például a cereulid - ételmérgezést okozhatnak, a Salmonella mellett a leggyakoribb kórokozók élelmiszer okozta megbetegedéseknél. A cereuliddal szennyezett ételek csecsemők esetében súlyos és tartós hányást, hasmenést, valamint szokatlan levertséget okozhatnak a fogyasztást követő 30 percen - 6 órán belül.

A bejelentést követően a vállalat átfogó belső vizsgálatot indított, mely során megállapították, hogy a szennyeződés egy beszállítótól származó, az előállítás során felhasznált alapanyagból került a késztermékekbe.

A belső vizsgálat során megállapították, hogy a szennyeződéssel további termékek is érintettek lehetnek, így a Nestlé Hungária Kft. a fogyasztók egészségének védelmét szem előtt tartva további termékek visszahívásáról döntött és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Az érintett termékek fotója (illusztráció)

Az érintett termékek pontos adatai ide kattintva találhatók.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kéri, hogy a vásárlás során fordítsanak fokozott figyelmet a megvásárolni kívánt termék tételazonosító adatainak ellenőrzésére, valamint amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt gyermeke ne fogyassza el!