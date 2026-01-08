Nem érheti kár a kistermelőket sem! – Mutatjuk, mit lép a kormány a Bászna-ügyben

Több kétségbeesett gazdálkodó kereste meg az elmúlt időszakban az agrártárcát azzal, hogy a mátészalkai székhelyű Bászna Gabona Zrt. nem fizet, nem teljesíti határidőre a kifizetéseket, a szerződésben vállalt kötelezettségeit. A cég fizetési gondjai termelőket, vevőket és finanszírozókat sodortak bizonytalanságba, közraktári zárolások indultak el. Nagy István agrárminiszter már hétfőn videóüzenetben biztosította támogatásáról a magyar gazdálkodókat.

A kormány garantálja, hogy a Bászna Gabona Zrt. beszállítóit - így a kistermelőket is -, ki fogják fizetni. / Illusztráció: MW-Archív

A kormány helyt fog állni – Nem érheti kár a kistermelőket!

A csütörtöki nap folyamán az ügy kapcsán pedig Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Facebook-oldalán azt írta: „A Bászna Gabona Zrt. ügyében érintett minden kistermelőt a kormány megvéd! Biztonságban vannak, mindannyiukat ki kell fizetni! A kormány helyt fog állni és garantálja, hogy a pénzükhöz jussanak!

A nap folyamán Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője szintén a közösségi oldalán reagált az esetre. Mint írta: "Jó hír a gazdáknak! Ahogy ígértem, első kézből tájékoztatom a gazdákat: a kormány döntött, a Bászna Gabona Zrt. ügyében minden gazda ki lesz fizetve. Dolgoztunk rajta, és megvan az eredmény!" – fogalmazott bejegyzésben Nyíregyháza 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője.

A tisztes munka árát meg kell fizetni

Nagy István, az agrártárca vezetője a hét elején az ügy kapcsán kifejtette: számos kétségbeesett gazda kereste meg a minisztériumot azzal a jelzéssel, hogy a felvásárolt gabonájának kifizetésével problémák adódtak. A Bászna Gabona Zrt. határidőre nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit. A minisztérium vizsgálatot kezdeményez ez ügyben – mondta még a hét eleji videós bejegyzésében az agrárminiszter.

Nagy István egyúttal leszögezte: "a tisztes munka árát meg kell fizetni. Ez becsület dolga, és törvényi kötelezettség is. Számíthatnak ránk a gazdák. Mi mindig az ő érdekükben és értük dolgozunk".