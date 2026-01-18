Hírlevél
Rengeteg a természeti erőforrásoktól függő ország, bődületes arányokat látni

A természeti erőforrások sok ország számára továbbra is meghatározó mozgatórugói a gazdasági teljesítménynek. Az olaj- és földgázkészletektől kezdve az ásványkincseken át az erdőkig ezek az adottságok hatalmas bevételeket termelhetnek – ugyanakkor komoly sebezhetőséget, kitettséget is jelentenek. Összegyűjtötték, hogy a természeti erőforrásokból származó jövedelem mekkora arányt képvisel az egyes országok GDP-jében.
teljesítmény

Minél nagyobb a természeti erőforrásokhoz kapcsolódó gazdasági teljesítmény ország GDP-jében, az ország annál inkább függ a nyersanyag-kitermeléstől és -értékesítéstől - ezt az általános szabályt persze rengeteg dolog árnyalja a gyakorlatban, s persze a függés kihasználása között is lehet óriási különbségek. Például Szaúd-Arábia jelenleg éppúgy függ a kőolaj-kitermeléstől, mint Venezuela, csak míg az arab ország jól működő gazdaságot épített fel az olajiparra (amit ugyanakkor most már gőzerővel próbál több lábra állítani), addig a Venezuelában egy sor hibás politikai döntés és számos külső körülmény oda vezetett, hogy a Szaúd-Arábiáénál nagyobb kőolajkincs ellenére is a teljes gazdasági összeomlás határán egyensúlyozik az ország. A Világbank adatait és a Visual Capitalist elemzését felhgasználva megmutatjuk, mely országok gazdasági függnek a leginkább a természeti erőforrásoktól.

A természeti erőforrások gazdasági hasznosulása a szén, az olaj, a földgáz, az ásványkincsek, valamint az erdők hasznosítását jelenti (illusztráció)
Fotó: Pixabay

Természeti erőforrások kihasználása: 60 százalék a listavezető országban

Természeti erőforrások persze sokfélék lehetnek, besorolástól és alkalmazási lehetőségtől függően (a megújuló energiák területén a napsütéses órák száma, valamint a széljárások intenzitásai is képviselhetnek erőforrásokat). Klasszikus értelemben 

  • az olaj,
  • az erdőségek, fás területek (a fa tüzelőanyagként való felhasználása igen jelentős globálisan),
  • a szén,
  • a földgáz, valamint
  • az ásványkincsek

sorolhatók ebbe a körbe. Az ezekhez az erőforrásokbhoz köthető gazdasági teljesítmény számos ország GDP-jét napjainkban is meghatározza.

A Világbank-csoport 2021-es adatai jelentik az iránytűt a kérdésben, az elemzésben pedig egy indikátor is felbukkan. A mutató az úgynevezett természeti erőforrás-hozzájárulást méri a GDP arányában, amely az olajból, földgázból, szénből, ásványkincsekből és erdőgazdálkodásból származó gazdasági többletet jelenti, a kitermelési költségek levonása után. Sorrendben mutatjuk az első 16 olyan országot, ahol a természeti erőforrások GDP-hez való hozzájárulási aránya magas.

HelyezésOrszágTermészeti erőforrásokból 
származó jövedelem (a GDP %-ában)
1Líbia61,03%
2Irak43,45%
3Kongói Demokratikus Köztársaság38,83%
4Kongói Köztársaság37,71%
5Zambia35,26%
6Kelet-Timor34,73%
7Guyana33,68%
8Mongólia33,14%
9Irán30,45%
10Angola29,97%
11Azerbajdzsán29,94%
12Omán29,21%
13Pápua Új-Guinea27,39%
14Katar27,29%
15Kazahsztán26,84%
16Szaúd-Arábia25,57%

Az Észak-Afrikában található Líbia vezeti a rangsort: itt a természeti erőforrásokból származó bevételek a GDP 61 százalékát teszik ki, ami az olajexporttól való erős függést tükrözi. A líbiai politikai instabilitás olajiparra gyakorolt hatásairól ebben a cikkben írtunk az Origón.

Irak, a Kongói Demokratikus Köztársaság, valamint a Kongói Köztársaság (Kongó-Brazzaville) gazdasági teljesítményének szintén több mint egyharmada természetierőforrás-alapú.

Ezekben az országokban az állami bevételek, a foglalkoztatás és a devizabevételek szorosan összefonódnak a globális nyersanyagárak alakulásával.

S viszont: ha a fontos nyersanyagkitermelő országok valamelyikében instabilitás jelentkezik, az felhajtja az országhoz köthető nyersanyag(ok) árát, amivel a piac a készletek vagy szállítások esetleges elapadása miatti aggodalmát fejezi ki.

A leginkább erőforrás-függő államok jelentős része a Közel-Keleten és Afrikában található. Az olaj- és földgázban gazdag országok, például 

  • Irán, 
  • Angola, 
  • Omán, 
  • Katar, és 
  • Szaúd-Arábia,

előkelő helyet foglalnak el ezen a listán.

A Szaharától délre fekvő Afrikában az ásványkincsekre támaszkodó exportőrök, mint Zambia, Botswana, valamint az olajtermelő Egyenlítői-Guinea és Csád szintén nagymértékben függnek a természeti erőforrásokból származó bevételtől. A közép-ázsiai Mongólia gazdasága is erőteljesen támaszkodik a természeti erőforrásokra.

A bevételek részben vagy  egészben járadék formájában jelentkezik az állami költségvetésben, mivel a kitermelést jellemzően külföldi cégek végzik, a helyi állami vállalattal közös vegyesvállalatban. Megállapodástól függően lehetséges, hogy az állam részére a kitermelő vállalat a bevétel egy részét is átadja.

Magyarország ebben az összesítésben a lista 132. helyén áll a 217-ből, 0,4 százalékos mutatóval.

Szélsőséges az erőforrás-függőség az energiaexportőröknél

A Világbank adatai alapján 2021-ben a globális GDP 3,1 százaléka volt köthető a természeti erőforrások gazdasági kiaknázásához.

Abban az évben a világgazdasági teljesítmény 97,85 ezer milliárd dollár volt, ezen belül nagyjából 3 ezer milliárd dollár jött össze a természeri erőforrásokból.

Érdemes ugyanakkor kitérni rá, hogy mint a fenti táblázatból is látható, egy-egy ország gazdaságu teljesítményét még úgyis alapjaiban határozhatja meg a természeti erőforrások hasznosítása, ha globális szinten az arány ha nem is jelentéktelennek, de alacsonynak tűnhet. Azt is jelezni kell, hogy a természeti erőforrásoktól való nagymértékű függés elsősorban a szegényebb országokat jellemzi. 

Ezek között számos állam igen gazdag ásványkincsként rendelkezésre álló energiahordozóban (szén, olaj, földgáz).

Ezzel szemben a legtöbb fejlett gazdaság GDP-jének csak elenyésző része származik természeti erőforrásokból. Az Egyesült Államokban, Németországban, Japánban, Franciaországban és az Egyesült Királyságban az arány jellemzően 1 százalék körül vagy az alatt marad.

Még az erőforrásokban gazdag fejlett országok, például Norvégia és Ausztrália esetében is viszonylag mérsékelt a függőség, ami a sokszínű, erős feldolgozóiparral és szolgáltatási szektorral rendelkező gazdasági szerkezetet tükrözi.

 

