Rengeteg a természeti erőforrásoktól függő ország, bődületes arányokat látni

Minél nagyobb a természeti erőforrásokhoz kapcsolódó gazdasági teljesítmény ország GDP-jében, az ország annál inkább függ a nyersanyag-kitermeléstől és -értékesítéstől - ezt az általános szabályt persze rengeteg dolog árnyalja a gyakorlatban, s persze a függés kihasználása között is lehet óriási különbségek. Például Szaúd-Arábia jelenleg éppúgy függ a kőolaj-kitermeléstől, mint Venezuela, csak míg az arab ország jól működő gazdaságot épített fel az olajiparra (amit ugyanakkor most már gőzerővel próbál több lábra állítani), addig a Venezuelában egy sor hibás politikai döntés és számos külső körülmény oda vezetett, hogy a Szaúd-Arábiáénál nagyobb kőolajkincs ellenére is a teljes gazdasági összeomlás határán egyensúlyozik az ország. A Világbank adatait és a Visual Capitalist elemzését felhgasználva megmutatjuk, mely országok gazdasági függnek a leginkább a természeti erőforrásoktól.
Természeti erőforrások kihasználása: 60 százalék a listavezető országban
Természeti erőforrások persze sokfélék lehetnek, besorolástól és alkalmazási lehetőségtől függően (a megújuló energiák területén a napsütéses órák száma, valamint a széljárások intenzitásai is képviselhetnek erőforrásokat). Klasszikus értelemben
- az olaj,
- az erdőségek, fás területek (a fa tüzelőanyagként való felhasználása igen jelentős globálisan),
- a szén,
- a földgáz, valamint
- az ásványkincsek
sorolhatók ebbe a körbe. Az ezekhez az erőforrásokbhoz köthető gazdasági teljesítmény számos ország GDP-jét napjainkban is meghatározza.
A Világbank-csoport 2021-es adatai jelentik az iránytűt a kérdésben, az elemzésben pedig egy indikátor is felbukkan. A mutató az úgynevezett természeti erőforrás-hozzájárulást méri a GDP arányában, amely az olajból, földgázból, szénből, ásványkincsekből és erdőgazdálkodásból származó gazdasági többletet jelenti, a kitermelési költségek levonása után. Sorrendben mutatjuk az első 16 olyan országot, ahol a természeti erőforrások GDP-hez való hozzájárulási aránya magas.
|Helyezés
|Ország
|Természeti erőforrásokból
származó jövedelem (a GDP %-ában)
|1
|Líbia
|61,03%
|2
|Irak
|43,45%
|3
|Kongói Demokratikus Köztársaság
|38,83%
|4
|Kongói Köztársaság
|37,71%
|5
|Zambia
|35,26%
|6
|Kelet-Timor
|34,73%
|7
|Guyana
|33,68%
|8
|Mongólia
|33,14%
|9
|Irán
|30,45%
|10
|Angola
|29,97%
|11
|Azerbajdzsán
|29,94%
|12
|Omán
|29,21%
|13
|Pápua Új-Guinea
|27,39%
|14
|Katar
|27,29%
|15
|Kazahsztán
|26,84%
|16
|Szaúd-Arábia
|25,57%
Az Észak-Afrikában található Líbia vezeti a rangsort: itt a természeti erőforrásokból származó bevételek a GDP 61 százalékát teszik ki, ami az olajexporttól való erős függést tükrözi. A líbiai politikai instabilitás olajiparra gyakorolt hatásairól ebben a cikkben írtunk az Origón.
Irak, a Kongói Demokratikus Köztársaság, valamint a Kongói Köztársaság (Kongó-Brazzaville) gazdasági teljesítményének szintén több mint egyharmada természetierőforrás-alapú.
Ezekben az országokban az állami bevételek, a foglalkoztatás és a devizabevételek szorosan összefonódnak a globális nyersanyagárak alakulásával.
S viszont: ha a fontos nyersanyagkitermelő országok valamelyikében instabilitás jelentkezik, az felhajtja az országhoz köthető nyersanyag(ok) árát, amivel a piac a készletek vagy szállítások esetleges elapadása miatti aggodalmát fejezi ki.
A leginkább erőforrás-függő államok jelentős része a Közel-Keleten és Afrikában található. Az olaj- és földgázban gazdag országok, például
- Irán,
- Angola,
- Omán,
- Katar, és
- Szaúd-Arábia,
előkelő helyet foglalnak el ezen a listán.
A Szaharától délre fekvő Afrikában az ásványkincsekre támaszkodó exportőrök, mint Zambia, Botswana, valamint az olajtermelő Egyenlítői-Guinea és Csád szintén nagymértékben függnek a természeti erőforrásokból származó bevételtől. A közép-ázsiai Mongólia gazdasága is erőteljesen támaszkodik a természeti erőforrásokra.
A bevételek részben vagy egészben járadék formájában jelentkezik az állami költségvetésben, mivel a kitermelést jellemzően külföldi cégek végzik, a helyi állami vállalattal közös vegyesvállalatban. Megállapodástól függően lehetséges, hogy az állam részére a kitermelő vállalat a bevétel egy részét is átadja.
Magyarország ebben az összesítésben a lista 132. helyén áll a 217-ből, 0,4 százalékos mutatóval.
Szélsőséges az erőforrás-függőség az energiaexportőröknél
A Világbank adatai alapján 2021-ben a globális GDP 3,1 százaléka volt köthető a természeti erőforrások gazdasági kiaknázásához.
Abban az évben a világgazdasági teljesítmény 97,85 ezer milliárd dollár volt, ezen belül nagyjából 3 ezer milliárd dollár jött össze a természeri erőforrásokból.
Érdemes ugyanakkor kitérni rá, hogy mint a fenti táblázatból is látható, egy-egy ország gazdaságu teljesítményét még úgyis alapjaiban határozhatja meg a természeti erőforrások hasznosítása, ha globális szinten az arány ha nem is jelentéktelennek, de alacsonynak tűnhet. Azt is jelezni kell, hogy a természeti erőforrásoktól való nagymértékű függés elsősorban a szegényebb országokat jellemzi.
Ezek között számos állam igen gazdag ásványkincsként rendelkezésre álló energiahordozóban (szén, olaj, földgáz).
Ezzel szemben a legtöbb fejlett gazdaság GDP-jének csak elenyésző része származik természeti erőforrásokból. Az Egyesült Államokban, Németországban, Japánban, Franciaországban és az Egyesült Királyságban az arány jellemzően 1 százalék körül vagy az alatt marad.
Még az erőforrásokban gazdag fejlett országok, például Norvégia és Ausztrália esetében is viszonylag mérsékelt a függőség, ami a sokszínű, erős feldolgozóiparral és szolgáltatási szektorral rendelkező gazdasági szerkezetet tükrözi.