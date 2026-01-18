Rengeteg a természeti erőforrásoktól függő ország, bődületes arányokat látni

Minél nagyobb a természeti erőforrásokhoz kapcsolódó gazdasági teljesítmény ország GDP-jében, az ország annál inkább függ a nyersanyag-kitermeléstől és -értékesítéstől - ezt az általános szabályt persze rengeteg dolog árnyalja a gyakorlatban, s persze a függés kihasználása között is lehet óriási különbségek. Például Szaúd-Arábia jelenleg éppúgy függ a kőolaj-kitermeléstől, mint Venezuela, csak míg az arab ország jól működő gazdaságot épített fel az olajiparra (amit ugyanakkor most már gőzerővel próbál több lábra állítani), addig a Venezuelában egy sor hibás politikai döntés és számos külső körülmény oda vezetett, hogy a Szaúd-Arábiáénál nagyobb kőolajkincs ellenére is a teljes gazdasági összeomlás határán egyensúlyozik az ország. A Világbank adatait és a Visual Capitalist elemzését felhgasználva megmutatjuk, mely országok gazdasági függnek a leginkább a természeti erőforrásoktól.

A természeti erőforrások gazdasági hasznosulása a szén, az olaj, a földgáz, az ásványkincsek, valamint az erdők hasznosítását jelenti (illusztráció)

Fotó: Pixabay

Természeti erőforrások kihasználása: 60 százalék a listavezető országban

Természeti erőforrások persze sokfélék lehetnek, besorolástól és alkalmazási lehetőségtől függően (a megújuló energiák területén a napsütéses órák száma, valamint a széljárások intenzitásai is képviselhetnek erőforrásokat). Klasszikus értelemben

az olaj,

az erdőségek, fás területek (a fa tüzelőanyagként való felhasználása igen jelentős globálisan),

a szén,

a földgáz, valamint

az ásványkincsek

sorolhatók ebbe a körbe. Az ezekhez az erőforrásokbhoz köthető gazdasági teljesítmény számos ország GDP-jét napjainkban is meghatározza.

A Világbank-csoport 2021-es adatai jelentik az iránytűt a kérdésben, az elemzésben pedig egy indikátor is felbukkan. A mutató az úgynevezett természeti erőforrás-hozzájárulást méri a GDP arányában, amely az olajból, földgázból, szénből, ásványkincsekből és erdőgazdálkodásból származó gazdasági többletet jelenti, a kitermelési költségek levonása után. Sorrendben mutatjuk az első 16 olyan országot, ahol a természeti erőforrások GDP-hez való hozzájárulási aránya magas.

Helyezés Ország Természeti erőforrásokból

származó jövedelem (a GDP %-ában) 1 Líbia 61,03% 2 Irak 43,45% 3 Kongói Demokratikus Köztársaság 38,83% 4 Kongói Köztársaság 37,71% 5 Zambia 35,26% 6 Kelet-Timor 34,73% 7 Guyana 33,68% 8 Mongólia 33,14% 9 Irán 30,45% 10 Angola 29,97% 11 Azerbajdzsán 29,94% 12 Omán 29,21% 13 Pápua Új-Guinea 27,39% 14 Katar 27,29% 15 Kazahsztán 26,84% 16 Szaúd-Arábia 25,57%

Az Észak-Afrikában található Líbia vezeti a rangsort: itt a természeti erőforrásokból származó bevételek a GDP 61 százalékát teszik ki, ami az olajexporttól való erős függést tükrözi. A líbiai politikai instabilitás olajiparra gyakorolt hatásairól ebben a cikkben írtunk az Origón.