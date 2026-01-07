Étkezési olajat hívnak vissza, ne használja fel!

Fontos felhívást tett közzé Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH): avokádóból készült olajat vonnak ki a forgalomból és hívnak vissza a vásárlóktól a magyarországi Tesconál. A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. a hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomonköveti.

Avokádóból készült olajat hív vissza a Tesco (illuszttráció)

Fotó: Unsplash

A visszahívással érintett, a Tesco árházaiban árult termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Tesco Finest Avokádó olaj

Kiszerelés: 250 ml

Minőségmegőrzési idő: 2027.02.08.

Tétel azonosító: L28125

EAN kód: 5051007175104

Forgalmazó: Tesco-Global Zrt.

Termékvisszahívás oka: határérték feletti glicidol tartalom.

Tájékoztató jellegű kép a termékről:

A hatóság kéri a vásárlókat, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásároltak és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek.

A hatóság szintén ma adott tájékoztatást arról, hogy az ellenőrzött termékek mennyiségéhez képest nagy arányban bukkantak veszélyes gyermekjátékokra.