Étkezési olajat hívnak vissza, ne használja fel!

Fontos felhívást tett közzé Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH): avokádóból készült olajat vonnak ki a forgalomból és hívnak vissza a vásárlóktól a magyarországi Tesconál. A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. a hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomonköveti.
A visszahívással érintett, a Tesco árházaiban árult termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: Tesco Finest Avokádó olaj
- Kiszerelés: 250 ml
- Minőségmegőrzési idő: 2027.02.08.
- Tétel azonosító: L28125
- EAN kód: 5051007175104
- Forgalmazó: Tesco-Global Zrt.
Termékvisszahívás oka: határérték feletti glicidol tartalom.
Tájékoztató jellegű kép a termékről:
A hatóság kéri a vásárlókat, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásároltak és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek.
A hatóság szintén ma adott tájékoztatást arról, hogy az ellenőrzött termékek mennyiségéhez képest nagy arányban bukkantak veszélyes gyermekjátékokra.
A glicidol élelmiszerekben főként a glicidil-zsírsav-észterek (GE) formájában fordul elő, amelyek olajok finomítása, valamint magas hőmérsékleten, például sütés és pörkölés során keletkeznek, és a szervezetben felszabadítják a karcinogén glicidolt. A glicidol genotoxikus (sejtkárosító) és karcinogén (rákkeltő) anyag, ezért az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) szigorú határértékeket vezetett be a fogyasztásra kerülő élelmiszerek glicidil-zsírsavészterek tartalmára vonatkozóan.