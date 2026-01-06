Nagyot húzott a Tesco az új év elején, pénzesőre számíthat

„Majdnem-tőzsdére” lépett az Egyesült Államokbasn a brit Tesco, és pedig lehetővé teszi, hogy az amerikai befektetők átlátható módon férjenek hozzá az Egyesült Királyság legnagyobb élelmiszer-kiskereskedőjének részvényeihez, anélkül, hogy a Tesco számára végig kellene vinnie a teljes körű amerikai tőzsdei bevezetés bonyolult feladatát.

A brit Tesco tőzsdén kívüli kereskedési platformon jelent meg New York-ban, az Egyesült Államokban (illuszttráció)

Fotó: Unsplash

Nagy európai vállalatok nyomdokába lépett a Tesco

A Retail Gazette beszámolója alapján az OTC Markets Group platformba került a Tesco, annak is legértékesebb felső, úgynevezett OTCQX-szegmensébe. A Tesco tehát a legújabb a nagy európai vállalatok azon sorában, amelyek az Egyesült Államokban a tőzsdén kívüli kereskedést választották. Csak 2025-ben olyan kibocsátók csatlakoztak a platformhoz, mint

a London Stock Exchange Group,

az Aviva,

a Compass,

a Reckitt Benckiser,

a Bayer vagy az OMV.

Mindez arra utal, hogy szélesedik azon meghatározó európai cégek palettája és tevékenységi köre, melyek bekapcsolódnak a globális tőkepiacokba.

A Tesco esetében a döntés elsősorban nem tőkebevonásról, hanem láthatóságról és hozzáférésről szól. Az OTCQX lehetőséget biztosít az amerikai befektetőknek arra, hogy szabályozott, átlátható környezetben kereskedjenek a Tesco részvényeivel, miközben a vállalat továbbra is londoni elsődleges jegyzése mellett marad. Ezt a modellt egyre inkább pragmatikus válaszként értékelik az európai tőkepiacokat hosszú ideje jellemző kihívásokra, így az alacsonyabb értékeltségre és a csökkenő hazai likviditásra. Jason Paltrowitz, az OTC Markets Group vállalati szolgáltatásokért felelős ügyvezető alelnöke szerint a platform célja az, hogy kiegészítse, ne pedig versenybe szálljon a vállalatok elsődleges tőzsdei jegyzéseivel.

A lépés különösen jelentős a brit kiskereskedelmi szektor számára. Az olyan nagy áruházláncok, mint a Tesco, tőkeigényes vállalkozások, jelentős nyugdíjkötelezettségekkel, ingatlanvagyonnal és hosszú távú beruházási koncepciókkal. A nemzetközi befektetők szélesebb körű elérése támogathatja a részvények likviditását, és hozzájárulhat ahhoz is, hogy ellensúlyozza azt az elterjedt vélekedést, miszerint a londoni tőzsdén jegyzett vállalatok alulértékeltek amerikai versenytársaikhoz képest.