Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt tudnia kell!

Megfagyott a levegő az ATV stúdiójában – ezt mondta a Tisza Párt tanácsadója

Sport

Válság Liverpoolban: hamarosan kirúgják Szoboszlai Dominikék edzőjét?

Tesla

Jókora pofont kapott a Tesla a BYD-tól, ebből nehéz lesz felállni

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Amit korábban az iparági prognózisok alapján még csak feltételezni lehetett, immár hivatalossá vált: a Tesla átadta a világ vezető elektromos járműgyártója címét a kínai BYD-nek, miután negyedik negyedéves jelentésében kínai riválisánál gyengébb számokat tett közzé. A Tesla kiszállítása ebben az évnegyedben 16 százalékkal csökkent. Az elektromos járműgyártó világszerte erős versennyel néz szembe, és a BYD-n kívül olyan riválisok is szorongatják, mint a Kia, a Hyundai és a Volkswagen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
TeslaBYD Cokínai autógyártóvillanyautógyártóvillanyautó

A Tesla már sorozatban a második éve az eladások csökkenéséről volt kénytelen beszámolni, amit a növekvő verseny, az Egyesült Államokban az elektromos járművekre vonatkozó 7500 dolláros szövetségi kormányzati ösztönző program lejárta és a márka elleni reakciók sújtottak.

ARLINGTON, VIRGINIA - MARCH 29: A Tesla showroom is seen during a Global Day of Action on March 29, 2025 in Arlington, Virginia. Protesters in more than 30 states nationwide are demonstrating against the Department of Government Efficiency (DOGE) during what organizers are calling a global day of action. Alex Wong/Getty Images/AFP (Photo by ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Már nem a Tesla a világ legnagyobb villanyautó-gyártója
Fotó: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

 

Tesla: csökkenő eladások a növekvő globális piacon

Globális szinten az elektromos járműeladások tavaly 28 százalékkal nőttek, és a BYD tavaly először múlta felül a Tesla eladásait éves szinten – emeli ki a Reuters. Ebben az európai gyors növekedés is segített, hiszen kontinensünkön a kínai autógyártó egyre nagyobb előnyre tett szert amerikai riválisával szemben. A BYD számára rendkívül fontos a külpiacokon való eladások növekedése, ez 2025-ben elérte az 1,05 millió darabot. A vállalat célja, hogy 2026-ra ezt a mennyiséget 1,5 millió és 1,6 millió darab közötti mennyiségre növelje.

A Tesla pénteken közzétett 2025 negyedik negyedévi eredménybeszámolójának legfontosabb sarokszámai a következők:

  • negyedik negyedévi kiszállítások: 418.227 darab,
  • negyedik negyedévi termelés: 434.358 darab,
  • 2025-ös kiszállítások: 1,64 millió darab,
  • 2025-ös termelés: 1,65 millió darab.

A CNBC közlése arról árulkodik, hogy a StreetAccount által összeállított becslések szerint a Wall Street 426.000 darabos kiszállítást várt az utolsó évnegyedre. A 2025 negyedik negyedévi kiszállítások mintegy 16 százalékkal alacsonyabbak voltak, mint 2024 negyedik negyedévében, amikor a Tesla 495.570 darab járművet jelentett. 

A 2025 negyedik negyedévi termelési adatok 5,5 százalékkal csökkentek az egy évvel korábbihoz képest, amikor a Tesla 459.445 darab járművet gyártott.

Az év egészét tekintve a Tesla kiszállításai 8,6 százalékkal, 1,64 millióra estek vissza a 2024-es 1,79 millióról.

Eközben a sencseni székhelyű kínai autógyártó tavaly 4,6 millió járművet értékesített, ami 7,7 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest. Ahogy arról beszámoltunk, ez összhangban áll a vállalat által szeptemberben kitűzött, csökkentett éves célkitűzéssel. 

Az eladásokon belül közel ugyanannyi volt a tisztán elektromos jármű (2,3 millió), mint a plug-in hibrid. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!