Hercegnő képével megy a TikTok átverés - így csapják be az önzetlen felhasználókat

Komoly veszélyre hívta fel a figyelmet a spanyol trónörököst képviselő alapítvány, miután kiderült, hogy bűnözők aljas módon élnek vissza a királyi család nevével. A The Guardian beszámolója szerint a csalók a 20 éves Leonóra spanyol hercegnő arcát és hangját használják fel. Mesterséges intelligencia segítségével hamis videókat készítenek. Ezeket a felvételeket aztán a TikTokon terjesztik álprofilokon keresztül.
Veszélyes visszaélések TikTokon
A módszer rendkívül ravasz. A videókban a „hercegnő” személyesen ígér több ezer dolláros kifizetést a felhasználóknak. Cserébe mindössze annyit kér, hogy fizessenek be egy kisebb, néhány száz dolláros „kezelési költséget” előre.
A gyanútlan áldozatok elutalják a pénzt. A beígért nyeremény azonban soha nem érkezik meg. A csalók gyakran még több pénzt követelnek. Végül nyomtalanul felszívódnak az összeggel.
Az ügyben az El País című lap is nyomozást folytatott. Kiderítették, hogy a csaláshoz használt telefonszámok a Dominikai Köztársasághoz köthetők. A probléma súlyát jelzi a videók népszerűsége. Egyes hamis felvételeket már több mint egymillióan tekintettek meg.
A hercegnőt képviselő Asztúria Hercegnője Alapítvány határozottan cáfolta az ígéreteket. Közleményükben leszögezték, hogy:
- nincsenek pénzosztó programjaik, és
- nem szerveznek lottót, illetve
- nem nyújtanak pénzügyi támogatást magánszemélyeknek.
Minden olyan profil vagy üzenet, amely ennek az ellenkezőjét állítja, hazugság.
A TikTok szabályzata elvileg tiltja a megtévesztést és a személyazonossággal való visszaélést. A gyakorlatban azonban nehézkes a védekezés. Az első hamis profilokat még 2024 decemberében észlelték. A panaszokra a platform gyakran azt a választ adta, hogy a jelentett tartalom nem sérti a szabályzatot.
Leonóra hercegnő VI. Fülöp király és Letícia királyné legidősebb lánya. Jelenleg katonai kiképzésen vesz részt, hogy felkészüljön jövőbeni uralkodói feladataira. Személye és népszerűsége tökéletes célponttá tette őt a modern technológiával visszaélő bűnözők számára.
A kiemelt képeken Leonóra asztúriai hercegnő látható. / A képek forrása: Facebook / Leonor Asturias