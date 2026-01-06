Hercegnő képével megy a TikTok átverés - így csapják be az önzetlen felhasználókat

Komoly veszélyre hívta fel a figyelmet a spanyol trónörököst képviselő alapítvány, miután kiderült, hogy bűnözők aljas módon élnek vissza a királyi család nevével. A The Guardian beszámolója szerint a csalók a 20 éves Leonóra spanyol hercegnő arcát és hangját használják fel. Mesterséges intelligencia segítségével hamis videókat készítenek. Ezeket a felvételeket aztán a TikTokon terjesztik álprofilokon keresztül.

A TikTokon terjedő megtévesztő videók egyike. / Forrás: TikTok

Veszélyes visszaélések TikTokon

A módszer rendkívül ravasz. A videókban a „hercegnő” személyesen ígér több ezer dolláros kifizetést a felhasználóknak. Cserébe mindössze annyit kér, hogy fizessenek be egy kisebb, néhány száz dolláros „kezelési költséget” előre.

A gyanútlan áldozatok elutalják a pénzt. A beígért nyeremény azonban soha nem érkezik meg. A csalók gyakran még több pénzt követelnek. Végül nyomtalanul felszívódnak az összeggel.

Az ügyben az El País című lap is nyomozást folytatott. Kiderítették, hogy a csaláshoz használt telefonszámok a Dominikai Köztársasághoz köthetők. A probléma súlyát jelzi a videók népszerűsége. Egyes hamis felvételeket már több mint egymillióan tekintettek meg.

A hercegnőt képviselő Asztúria Hercegnője Alapítvány határozottan cáfolta az ígéreteket. Közleményükben leszögezték, hogy:

nincsenek pénzosztó programjaik, és

nem szerveznek lottót, illetve

nem nyújtanak pénzügyi támogatást magánszemélyeknek.

Minden olyan profil vagy üzenet, amely ennek az ellenkezőjét állítja, hazugság.

A TikTok szabályzata elvileg tiltja a megtévesztést és a személyazonossággal való visszaélést. A gyakorlatban azonban nehézkes a védekezés. Az első hamis profilokat még 2024 decemberében észlelték. A panaszokra a platform gyakran azt a választ adta, hogy a jelentett tartalom nem sérti a szabályzatot.

Leonóra hercegnő VI. Fülöp király és Letícia királyné legidősebb lánya. Jelenleg katonai kiképzésen vesz részt, hogy felkészüljön jövőbeni uralkodói feladataira. Személye és népszerűsége tökéletes célponttá tette őt a modern technológiával visszaélő bűnözők számára.

A kiemelt képeken Leonóra asztúriai hercegnő látható. / A képek forrása: Facebook / Leonor Asturias