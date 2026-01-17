A szemünknek hiszünk vagy Magyar Péternek? – ami eddig tudható a Tisza adóterveiről

Az elmúlt négy évben gyökeresen átalakult körülöttünk a világ; háború robbant ki a tőszomszédságunkban, szűkülnek az energiabeszerzés lehetőségei, így azok ára is növekszik. Az Európai Unió pedig ahelyett, hogy védelmet és segítséget nyújtana a tagállamoknak, inkább vegzálja azokat a kormányokat, amelyek a zordabbá váló külső tényezők közt is saját állampolgáraik érdekében határozzák meg kül- és gazdaságpolitikájukat. Az Orbán-kormány 2022-ben is folytatta a családok és vállalkozások támogatását. Ennek köszönhetően évről évre bővül a családi adókedvezmény rendszere, a rezsicsökkentés az egyre növekvő nehézségek ellenére is érvényben van, a kis- és középvállalkozások terhei csökkennek, a vállalkozásbarát adóklíma mellett a magyarországi cégek bővítését gazdaságélénkítő programok segítik. Ám egészen másképp festene a helyzet, ha a Tisza Párt elgondolásai mentén alakulna hazánk társadalom- és gazdaságpolitikája; a rezsicsökkentés mellett jó eséllyel az alacsony szja-tól is elköszönhetnénk.

A Tisza Párt szakértője állít, a Tisza Párt elnöke tagad. Kinek higgyünk? / Fotó: YouTube / ATV, MW / Hatlaczki Balázs – Montázs: Magyar Nemzet

Itt van a Tisza Párt gazdaságpolitikai ajánlata, de maradjon titok

Magyar Péter pártjának prominensei minden megszólalásukban a jelenlegi kormány intézkedéseivel homlokegyenest ellenkező irányt jelölnek ki, ám többen megjegyzik azt is, hogy terveikről szélesebb körben nem lehet beszélni, mert a párt idejekorán – még a választások előtt – megbukna.

Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának vezetője például azon a bizonyos etyeki fórumon hosszasan érvelt a progresszív adórendszer mellett, majd örömmel látta, hogy a hallgatóság többsége is egyetért azzal. A varázsszerként emlegetett sávos adózásról azonban rendszeresen elhallgatják, hogy a gyakorlatban már az átlagbér esetében is szja-emelést, tehát fizetéscsökkentést jelent.

Előadótársa, Tarr Zoltán, a párt alelnöke sietett tompítani az elhangzottakat, de inkább hangzott beismerésnek, amikor azt mondta:

„erről a választásokig nem lehet beszélni, mert belebukhat a Tisza”

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”

„Most nem lehet erről beszélgetni”

„Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, akkor magyarázkodok"

„És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni”

„Választást kell nyerni, utána mindent lehet”

A ködösítésben egyébként élen jár maga Magyar Péter is, hiszen amikor a kormány hosszútávú adócsökkentési politikájának fenntarthatóságát kritizálta, arról beszélt:

ő nem vallaná be, ha adóemelésre készülne: „úgy nem tudsz választást nyerni, hogy azt mondod, hogy akkor ezt kivezeted, hogy akkor adókat emelsz…”

Az ellenzéki pártvezér bánatára Bokros Lajos mégis arról beszélt, hogy elkerülhetetlennek tartja a progresszív szja-bevezetését. A volt szocialista pénzügyér szerint meg kell nézni, hogy a maihoz képest több szja-bevételt milyen kulcsokkal és milyen sávhatárokkal lehet beszedni, mert Magyarországon nagyon kicsi az szja-bevétel.