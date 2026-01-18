A Tiszának sem sikerült egyszerre kint és bent egeret fogni – Kiderült: nem lehet egy mondatban kánaánt ígérni a választóknak és hűséget fogadni Brüsszelnek

Hírlevél
2 órája
Olvasási idő: 8 perc
A mai nappal újjabb szakértő szegődött Magyar Péter pártjának kötelékébe, és ajánlotta fel szaktudását az ellenzéki alakulatnak. A Tisza Párthoz a Shell globális olajvállalat alelnöki székéből érkező Kapitány István gazdaságpolitikai főszakértőkénti bemutatása apropóján lapunk áttekintette, hogy eddig mit lehet tudni az ellenzéki párt gazdaságpoltikai és energiabiztonságot illető terveiről. A gyakori ködösítés és tagadás ellenére a nap végén a pártprominensek nyilatkozatainak felidézése után megállapíthatjuk, a Tisza Párt a brüsszeli követelések pontos végrehajtásán alapuló, virtigli baloldali megszorító politikára készül.
Tisza-adóBrüsszelMagyar Péter

Miközben a kormány által bevezetett a rezsicsökkentés kiszámíthatóvá teszi a családi gazdálkodást, a Tisza Párt folyamatos bírálatai és gúnyolódása a rezsicsökkentéssel kapcsolatban felvetik a kérdést, kinek akarnak megfelelni ezzel – írtuk korábbi cikkünkben. A válasz persze nem bonyolult, hiszen a rezsicsökkentés ellenzése egybevág Brüsszel elvárásaival. Mint ismert: az Európai Bizottság országspecifikus ajánlásaiban szereplő javaslatok szerint Magyarországnak fel kellene számolnia a rezsicsökkentést és más kedvezményes energiaár-megoldásokat, amit, mint kiderült: a Tisza politikusai támogatnak is.

Budapest, 2026. január 5.Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (k) sajtótájékoztatót tart Budapesten 2026. január 5-én. Mellette Tanács Zoltán, a párt kormányzati felkészülést koordináló szakértője (b) és Kármán András, a párt gazdasági szakértője (j).MTI/Bruzák Noémi
Magyar Péter a Tisza Párt multinacionális világot megjárt szakértőinek társaságában tart sajtótájékoztatót /  Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztőség

A Tisza Párt elnöke szerint humbug a rezsicsökkentés

Ennek kapcsán felidéztük, ahogyan Bódis Kriszta arról győzködi hallgatóságát, hogy mennyivel jobb, ha valamiért – jelen esetben a fűtésért és világításért – többet fizethetünk. De megírtuk azt is, hogy Gerzsenyi Gabriella Facebook-posztban ecsetelte hosszasan, hogy szerinte az a baj a rezsicsökkentéssel, hogy túl olcsó így az energia az embereknek, ezért annak „véget kellene vetni”.  Ha mindez nem lenne elég, Magyar Péter korábban humbugnak titulálva a rezsicsökkentést azt a képtelenséget állította, hogy ma a magyar emberek többet fizetnek az energiáért, mint az európai átlag.

Visszatérő elem a tiszás megszólalásokban: a kellemetlen témákról ne beszéljünk  a választásokig

Ugyanakkor a legtöbb szakpolitikát illetően ember legyen a talpán, aki könnyen kiigazodik a Tisza-közeli potentátok nyilatkozatain. Ugyanis az ellenzéki alakulat körüli szakértők és politikusok megszólalásainak visszatérő eleme, hogy az elhangzottakat a választásokig érdemes titkolni. De előfordult olyan is, hogy Magyar Péter nemes egyszerűséggel letagadott mindennemű kapcsolatot a nyilatkozóval, úgy, mint tette 

ha esetleg olyanról beszéltek az említett hétpróbás hozzáértők, ami kellemetlen lehet a pártra nézve.

A Tisza Párt kihívásos viszonyát az igazmondással mégis maga a pártelnök leplezte le, amikor arról beszélt, hogy ő nem vallaná be, ha adóemelésre készülne. Úgy nem tudsz választást nyerni, hogy azt mondod, hogy akkor ezt kivezeted, hogy akkor adókat emelsz… – tette tőle szokatlan őszinteséggel egyértelművé az ellenzéki alakulat vezetője.

Magyar Péter az alkut már rég megkötötte – Kapitány legfeljebb biodíszlet lehet

A szombati nap folyamán aztán Magyar Péter bombahírként igyekezett tálalni, hogy Kapitány István mostantól a párt klíma- és gazdaságpolitikai szakértője lesz. Ám végül a párt kevésbé hiteles momentumait sikerült szaporítaniuk a párt házi csatornáján akkor is, amikor a Shell globális olajvállalat korábbi alelnöke azt ecsetelte, hogy hogyan hajtanának végre a Tisza Párttal környezetbarát fordulatot Magyarországon.

De ezt igazából hagyjuk is, hiszen egy az egyben zárójelbe teszi azt, hogy mit gondol a világról Kapitány István az a tény, hogy Magyar Péter már rég megállapodott az Európai Bizottsággal arról, hogy a Tisza Párt kormányon milyen energia- és gazdaságpolitikát vihet. Mint korábban megírtuk: maga Magyar Péter jelentette be, hogy a párt átemeli programjába Brüsszel energetikai követeléseit.  Így a Shell ex-alelnökének legfeljebb már csak a biodíszlet szerepe juthat az Európai Bizottság forgatókönyvét játszó Tisza Párt bábszínházban.

 

 

