A Tiszának sem sikerült egyszerre kint és bent egeret fogni – Kiderült: nem lehet egy mondatban kánaánt ígérni a választóknak és hűséget fogadni Brüsszelnek

Miközben a kormány által bevezetett a rezsicsökkentés kiszámíthatóvá teszi a családi gazdálkodást, a Tisza Párt folyamatos bírálatai és gúnyolódása a rezsicsökkentéssel kapcsolatban felvetik a kérdést, kinek akarnak megfelelni ezzel – írtuk korábbi cikkünkben. A válasz persze nem bonyolult, hiszen a rezsicsökkentés ellenzése egybevág Brüsszel elvárásaival. Mint ismert: az Európai Bizottság országspecifikus ajánlásaiban szereplő javaslatok szerint Magyarországnak fel kellene számolnia a rezsicsökkentést és más kedvezményes energiaár-megoldásokat, amit, mint kiderült: a Tisza politikusai támogatnak is.

Magyar Péter a Tisza Párt multinacionális világot megjárt szakértőinek társaságában tart sajtótájékoztatót / Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztőség

A Tisza Párt elnöke szerint humbug a rezsicsökkentés

Ennek kapcsán felidéztük, ahogyan Bódis Kriszta arról győzködi hallgatóságát, hogy mennyivel jobb, ha valamiért – jelen esetben a fűtésért és világításért – többet fizethetünk. De megírtuk azt is, hogy Gerzsenyi Gabriella Facebook-posztban ecsetelte hosszasan, hogy szerinte az a baj a rezsicsökkentéssel, hogy túl olcsó így az energia az embereknek, ezért annak „véget kellene vetni”. Ha mindez nem lenne elég, Magyar Péter korábban humbugnak titulálva a rezsicsökkentést azt a képtelenséget állította, hogy ma a magyar emberek többet fizetnek az energiáért, mint az európai átlag.

Visszatérő elem a tiszás megszólalásokban: a kellemetlen témákról ne beszéljünk a választásokig

Ugyanakkor a legtöbb szakpolitikát illetően ember legyen a talpán, aki könnyen kiigazodik a Tisza-közeli potentátok nyilatkozatain. Ugyanis az ellenzéki alakulat körüli szakértők és politikusok megszólalásainak visszatérő eleme, hogy az elhangzottakat a választásokig érdemes titkolni. De előfordult olyan is, hogy Magyar Péter nemes egyszerűséggel letagadott mindennemű kapcsolatot a nyilatkozóval, úgy, mint tette

Bokros Lajossal vagy

Kéri Lászlóval,

ha esetleg olyanról beszéltek az említett hétpróbás hozzáértők, ami kellemetlen lehet a pártra nézve.

A Tisza Párt kihívásos viszonyát az igazmondással mégis maga a pártelnök leplezte le, amikor arról beszélt, hogy ő nem vallaná be, ha adóemelésre készülne. Úgy nem tudsz választást nyerni, hogy azt mondod, hogy akkor ezt kivezeted, hogy akkor adókat emelsz… – tette tőle szokatlan őszinteséggel egyértelművé az ellenzéki alakulat vezetője.