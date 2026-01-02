Súlyos milliárdokat húzna ki a magyar társadalom zsebéből a Tisza

Számításaink szerint a Tisza Pártnak készült baloldali megszorítócsomagban foglalt elvonási javaslatok a 2000 milliárd forintot is meghaladják, ám ebbe még nincs benne, hogy a gazdaságot fékező hatások további súlyos veszteségeket okoznának a magyar társadalom egészének. Emlékeztetőként cikksorozatban gyűjtöttük össze, hogy az élet mely területeit érintené a Tisza-adó. Zárócikkünkben röviden összefoglaljuk milyen megszorításokkal szembesülnénk, ha a Tisza Párt kormányra kerülne.

Súlyos megszorításokra készülhet a Magyar Péter vezette Tisza Párt. / Fotó: Hatlaczki Balázs

A baloldali megszorítócsomag adóemelést jelentene a társadalom kétharmadának

Magyar Péter pártjának adóreformja a társadalom szinte teljes egészét érintené, és a jelenlegi adórendszer alapját kezdené ki, ami a munka- és gyermekvállalást ösztönzi. A baloldali megszorítócsomag ugyanis

bruttó évi 5 millió forintos jövedelemhatárig tartaná csak meg a 15 százalékos sávot.

5–15 millió forint között már 22 személyi jövedelemadót kellene fizetni,

a 15 millió forint fölötti jövedelmeknek pedig már a 33 százalékát vonnák el.

Így a Tisza által bevezetni tervezett progresszív adórendszerrel a magyar munkavállalók kétharmada járna rosszabbul. A kiszivárgott baloldali megszorítócsomag alapján tehát kijelenthetjük, hogy az egységes adócsökkentés helyett adóemelést tervez Magyar Péter pártja, ami különösen a gyermekeket nevelő családokat sújtaná, hiszen jó eséllyel a családi kedvezményektől is elköszönhetnének. Számítások szerint a Tisza-terv a fővárosiaktól venné el a legtöbb pénzt, de a szegényebb régiókban élő családokat is tönkre tenné.

Baloldali tévképzetekből alkot gazdasági programot a Tisza Párt közgazdásza

Magyar Péter a Tisza Párt kötcsei rendezvényén mutatta be a párt új gazdasági szakértőjeként Kármán Andrást, aki 2011-ben hagyta ott államtitkári pozícióját a Nemzetgazdasági Minisztériumban. A közgazdász a Corvinus egyetemen tartott prezentációjában lebbentette fel a fátylat arról, hogyan tervezi a Tisza megsarcolni a Magyarországon működő vállalatokat, és hogyan csoportosítanának át pénzt az egyébként sem gyengélkedő bankrendszer számára.