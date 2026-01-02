Súlyos milliárdokat húzna ki a magyar társadalom zsebéből a Tisza

Számításaink szerint a Tisza Pártnak készült baloldali megszorítócsomagban foglalt elvonási javaslatok a 2000 milliárd forintot is meghaladják, ám ebbe még nincs benne, hogy a gazdaságot fékező hatások további súlyos veszteségeket okoznának a magyar társadalom egészének. Emlékeztetőként cikksorozatban gyűjtöttük össze, hogy az élet mely területeit érintené a Tisza-adó. Zárócikkünkben röviden összefoglaljuk milyen megszorításokkal szembesülnénk, ha a Tisza Párt kormányra kerülne.
A baloldali megszorítócsomag adóemelést jelentene a társadalom kétharmadának
Magyar Péter pártjának adóreformja a társadalom szinte teljes egészét érintené, és a jelenlegi adórendszer alapját kezdené ki, ami a munka- és gyermekvállalást ösztönzi. A baloldali megszorítócsomag ugyanis
- bruttó évi 5 millió forintos jövedelemhatárig tartaná csak meg a 15 százalékos sávot.
- 5–15 millió forint között már 22 személyi jövedelemadót kellene fizetni,
- a 15 millió forint fölötti jövedelmeknek pedig már a 33 százalékát vonnák el.
Így a Tisza által bevezetni tervezett progresszív adórendszerrel a magyar munkavállalók kétharmada járna rosszabbul. A kiszivárgott baloldali megszorítócsomag alapján tehát kijelenthetjük, hogy az egységes adócsökkentés helyett adóemelést tervez Magyar Péter pártja, ami különösen a gyermekeket nevelő családokat sújtaná, hiszen jó eséllyel a családi kedvezményektől is elköszönhetnének. Számítások szerint a Tisza-terv a fővárosiaktól venné el a legtöbb pénzt, de a szegényebb régiókban élő családokat is tönkre tenné.
Baloldali tévképzetekből alkot gazdasági programot a Tisza Párt közgazdásza
Magyar Péter a Tisza Párt kötcsei rendezvényén mutatta be a párt új gazdasági szakértőjeként Kármán Andrást, aki 2011-ben hagyta ott államtitkári pozícióját a Nemzetgazdasági Minisztériumban. A közgazdász a Corvinus egyetemen tartott prezentációjában lebbentette fel a fátylat arról, hogyan tervezi a Tisza megsarcolni a Magyarországon működő vállalatokat, és hogyan csoportosítanának át pénzt az egyébként sem gyengélkedő bankrendszer számára.
Nemcsak a leggazdagabbakat sújtanák vagyonadóval
Brutális elvonások olvashatók ki a Tisza Pártnak készült baloldali megszorítócsomagból. A Magyar Péter pártjától az ősz folyamán kiszivárgott dokumentum szerint ugyanis 6,5 százalékos vagyonadóval tervezik terhelni a vagyontárgyakat; így az ingatlanokat, autókat és üzletrészeket is. Ezzel a lépéssel a Tisza Párt gyakorlatilag kisemmizné a társadalom jelentős részét. Ráadásul megindulna a vagyontárgyak elrejtése, ami miatt korántsem biztos, hogy a büdzsébe befolyna a Tisza közgazdászai által várt bevétel.
A Tisza szakértői szerint az átlagos családi autó már luxusnak számít
A Tisza Pártnak készült, életünk szinte minden részét érintő, aprólékosan kidolgozott megszorítócsomag az átlag autótulajdonost is megsarcolná. Magyar Péter pártjának adóemelési terve drasztikusan megdrágítaná a gépkocsi-tulajdonosok életét is, hiszen a vagyonadó mellett, 32 százalékos áfát is fizetniük kellene új autó vásárlása vagy alkatrészek beszerzése alkalmával. emelt, 32 százalékos áfát is fizetniük kellene új autó vásárlása vagy alkatrészek beszerzése alkalmával.
Csak a csempészek hasznát növelnék a dohánytermékek jövedéki adóemelésével
A kiszivárgott program szerint a Tisza a dohánytermékek áfáját 5 százalékkal növelné, így a jelenlegi 27 százalékos áfatartalom 32 százalékra emelkedne. A dohányzás kereslete ugyan valamivel árrugalmasabb, mint az alkoholé vagy az üzemanyagoké, mégsem tűnne el pusztán azért, mert drágább lesz, sokkal inkább más irányba vándorolna, azaz elsősorban a feketepiac felé venné az irányt. Nemzetközi példák ugyanis azt mutatják: ahol a legalizált cigaretta ára elszakad a jövedelmi realitásoktól, ott a szürke- és feketekereskedelem aránya néhány év alatt akár meg is duplázódhat.
Így emelnék az alkoholtermékek árát
A Tisza Pártnak készült megszorítócsomagban leírtak szerint az alkoholtermékek jövedéki adója és áfája is emelkedne. Bár a Magyar Péter pártjának holdudvarába tartozó közgazdászok célja az állami bevételek növelése lenne, ám több mint valószínű, hogy a várt adótöbblet nem folyna be az államkasszába az alkoholos italok közterhének emelésével, hiszen a fogyasztók egy jelentős része egy bizonyos árszínvonal fölött valószínűleg a feketepiac felé fordulna, csakúgy mint a dohánytermékek esetében.
A Tisza az özvegyi nyugdíjat is megsarcolná
A Tisza-csomagban foglaltak egy jelentős részét a nyugdíjasoktól vonnák el. A kiszivárgott gazdasági konvergenciaprogram alapján egy átlag nyugdíjban részesülő időskorú évi 423 ezer forintot, a nyugdíj mellett munkát vállalók pedig akár évi 2,2 milliót veszíthetnének. Ezt tetézi, hogy a Tisza Párt szakértői a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlését és új adóterhek bevezetését is szorgalmazzák.
Szétvernék a működő nyugdíjrendszert, de mit kínálnak cserébe?
A kiszivárgott tervek szerint a nyugdíjasok ellátására szánt pénzt tőzsdei spekulációkra használnák fel, miközben újabb megszorításokkal és járulékemelésekkel sújtanák a lakosságot, kiszolgáltatva ezzel az idősek megélhetését a spekulánsok kénye-kedvére. Az összes nyugdíjas ellátása veszélybe kerülne, ha a Tisza Párt alakítana kormányt a tavaszi választások után.
Ezekből az egészségügyi ellátásokból maradna ki, aki nem tudja fizetni a biztosítási díjat
A Tisza Pártnak készült baloldali megszorítócsomag teljesen magánalapra helyezné a mai szolidaritáson alapuló állami egészségügyet, mely a legelesettebbeknek is biztosítja az egészségügyi ellátást. Mindenkinek kötelezően magánbiztosítást kellene fizetnie, aki nem rendezi mind hónapban a biztosítási díjat, annak nem részesülhetne egészségügyi ellátásban, csak ha közvetlen veszélyben van élete.
Jelentősen leszűkítenék a családi adókedvezményben részesülők körét
Valóságos arculcsapással érne fel a gyermeket nevelő szülők számára, ha a Tisza Párt bevezetné a szakértői köntösbe bújtatott baloldali megszorítócsomagjában felvázolt intézkedéseket. Az iromány részletes elemzése alapján a jelenlegi, Európában is egyedülálló családtámogatási rendszer helyett egy olyan struktúrát vezetnének be, amellyel a családok jelentősen rosszabbul járnának.
Magas adókat és komoly büntetéseket helyez kilátásba a baloldali megszorítócsomag a kutya- és macskatartók számára
A Tisza Pártnak készült baloldali megszorítócsomagban leírtak szerint a sarc nem pusztán új bevételt jelentene a központi költségvetésnek, de egy új szabályozási és finanszírozási rendszert alakítana ki. Ennek keretében számos kötelezettséget rónának a kutya- és macskatartókra.