Magyar Péter hitet tett Brüsszel energetikai követeléseinek végrehajtása mellett

A Magyarországon termelő cégek egyik vitathatatlan versenyelőnye az olcsóbb energiaforrások elérhetősége. A keleti irányú beszerzések lehetősége tehát nemcsak a mérsékelt lakossági energiaárak fenntartását biztosítja, de a hazai iparvállalatok sikerének is az egyik kulcsa. E tekintetben a kormány álláspontja és gyakorlata ismert: amíg lehetséges, addig biztosítani kell az orosz kőolajhoz és földgázhoz való hozzáférést. A nap folyamán a Tisza Párt gazdaságfejlesztési szakértőjeként bemutatott Kapitány István színre lépése pedig jó alkalom, hogy azt is sorra vegyük, mi tudható Magyar Péter pártjának hazánk energiaellátását illető elképzeléseiről eddig.

A Tisza Párt elnöke ritkán fordul meg Strasbourgban. / Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A Tisza elnöke a beszerzési lehetőségek csökkentése után találná meg a legolcsóbb forrásokat

Magyar Péter tavaly augusztus 20-án pannonhalmi beszédében mondta először, hogy 2035-ig megszüntetik az orosz energiafüggőséget. Majd ennek kapcsán valamivel részletesebben a Szabad Európa Rádió Magyar Szolgálatának adott interjújában közölte: „nem holnap akarunk megszabadulni az orosz energiaforrásoktól, hanem a 2035-ös céldátumra”. Magyar Péter fejtegetését az RFE/RL-nek úgy folytatta: „ez nem azt jelenti, hogy nem fogunk Oroszországtól vásárolni, hanem azt, hogy megkeressük a legolcsóbb és legbiztonságosabb forrásokat”. Megjegyezte még azt is: energiaválság esetén több módon is be kell szerezni Magyarország energiaszükségletét.

A nyilatkozat első és második fele közt feszülő látszólagos ellentmondás feloldásában segít, ha tudjuk:

csak Ukrajnán keresztül Oroszországból, illetve Horvátországon keresztül a Földközi-tenger felől rendelkezünk kiépített infrastruktúrával kőolaj és földgáz behozatalára.

Ha lemondunk a keleti irányból érkező energiahordozókról, könnyen belátható, hogy csak az Adria-csővezeték marad „alternatívaként”. Így viszont fából vaskarika energiadiverzifikációt emlegetni, hiszen ebben az esetben a korábbi két beszerzési irány egyre csökkenne.

A fogadkozás ellenére Magyar az orosz gáz 2027-es kitiltására is rábólintott

Röviden az orosz gázról és olajról való leválás még középtávon sem az energiadiverzifikáció irányába hatna, ellenben már rövidtávon is áremelkedést és energiabizonytalanságot eredményezne Magyarországon. Így nem nagyon látszik, hogyan építene Magyar Péter ‒ mint azt pannonhalmi szónoklatában hangoztatta ‒ >>energiában magyar és európai önállóságot<<.