Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Óriási a baj, leégett a Volkswagen-autógyár!

Sugárzás

Rejtélyes radioaktív anyagokat mértek Finnországban – újabb Csernobil jön?

tisza párti

Nagy Márton: A Tisza program helyett álmokat árul

35 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kormány a nemzetgazdaság megerősítésére, a nettó reálkeresetek növelésére kézzelfogható gazdaságpolitikai lépésekkel válaszol, míg a Tisza Párt továbbra sem mutat fel érdemi, számon kérhető programot – állítja Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter szerint a politikai álmodozás nem helyettesíti a szakmai megalapozottságot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tisza pártimegszorítócsomagNagy Márton

Valós gazdasági összefüggések és érdemi szakmai javaslatok hiányát rója fel a Tisza Pártnak Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt hangsúlyozza: egy országgyűlési választásra készülő párttól számon kérhető, hogy világos, megalapozott gazdasági programot mutasson fel.

Tisza Párt Nagy Márton gazdasági program
Nagy Márton / Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztõség

A Tisza álmodozása helyett a kormány reális lépéseket tesz

A nemzetgazdasági miniszter azt írja:

A Tisza ismét álmodozik. Álmodozás helyett jó lenne, ha a valós szakmai összefüggésekről beszélnénk

– mutat rá, majd az alábbi tényeket is felsorolja:

  • Az elhúzódó háború, a negatív külső gazdasági környezet, a gyenge uniós versenyképesség és a gyenge külső kereslet negatív hatásait a belső kereslet élénkítésével lehetett ellensúlyozni, enélkül a gazdaság recesszióba süllyedt volna;
  • a nettó reálkeresetek emelése érdekében a kormány folyamatosan emeli a bruttó béreket, mint 11 százalékos minimálbér-emelés, ágazati béremelések, csökkenti az adókat – két- és háromgyermekes anyák szja-mentessége – és folytatja a harcot az áremelésekkel szemben, mint az árréscsökkentés. Ez élénkíti a fogyasztást;
  • mindennek eredményeképpen a fogyasztás 2025-ben mintegy 5 százalékkal bővült, ami közel 2 százalékponttal húzta fel a GDP-t, ellensúlyozva a gyenge külső keresletet. Ezen intézkedések nélkül a magyar gazdaság teljesítménye recesszióba fordult volna, ezért ezeket meg kellett tenni;
  • a külső kereslet beindulása nélkül, kis nyitott országként nem érhető el dinamikus növekedés;
  • Magyarország makro- és mikroszerkezetét nem lehet egyik pillanatról a másikra megváltoztatni;
  • a gazdaság szinte teljesen integrált a német gazdaságba;
  • a jármű és az akkumulátoripar az elektromos átállás, továbbá a német és kínai gyártók versenye miatt átmenetileg hullámvasútra került;
  • a jelenlegi helyzetben a monetáris politika restriktív és visszafogja a gazdasági növekedést a magas reálkamatokon keresztül, így ellenszélben kell küzdeni;
  • a belső kereslet élénkítése mellett a kormány a vállalkozásokat többek között fix 3 százalékos kkv hitellel és 90 milliárdos adócsökkentéssel segíti a hatékonyság és a termelékenység növelése érdekében.

A kormány szakmaiságot ajánl mellébeszélés helyett 

Nagy Márton úgy fogalmaz:

Mellébeszélés, félremagyarázás helyett jó lenne megőrizni a szakmaiságot. 

„Én csak egy Tisza-programot láttam idáig, ami egy nagyarányú adóemelést tartalmaz. Ha ezenkívül van más is, akkor azt az ígérgetések és „sales-elés” helyett jó lenne látni! Mi nem titkolózunk, hanem kiterített lapokkal játszunk! – hangsúlyozza.

A párt egykori egyházügyi munkacsoportjának vezetője nemrégiben leleplezte a Tisza szándékait.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!