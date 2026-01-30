Nagy Márton: A Tisza program helyett álmokat árul

Valós gazdasági összefüggések és érdemi szakmai javaslatok hiányát rója fel a Tisza Pártnak Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt hangsúlyozza: egy országgyűlési választásra készülő párttól számon kérhető, hogy világos, megalapozott gazdasági programot mutasson fel.

Nagy Márton / Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztõség

A Tisza álmodozása helyett a kormány reális lépéseket tesz

A nemzetgazdasági miniszter azt írja:

A Tisza ismét álmodozik. Álmodozás helyett jó lenne, ha a valós szakmai összefüggésekről beszélnénk

– mutat rá, majd az alábbi tényeket is felsorolja: