Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj: megérkeztek az első európai katonák Grönlandra

Ezt látnia kell!

Sokkoló! Ismert pornós is harcba száll Stohl András szívéért – videó

turisztikai fejlesztés

Varázslatos híd vezet majd a népszerű hazai üdülőhely festői szigetére

59 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kikötő- és kempingberuházás veszi kezdetét, valamint egy gyaloghíd vezet majd a pihenőszigetre az egyre népszerűbb Tisza-tónál, Tiszaderzsen. A cél a térség turisztikai és vízi infrastruktúrájának fejlesztése.
Link másolása
Vágólapra másolva!
turisztikai fejlesztéskempingTiszaderzsturizmusTisza-tó

A Tisza-tónál a tiszaderzsi Kárász kikötő és kemping fejlesztését uniós forrásokból valósítják meg. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után a kivitelezéssel a Dola Generál Építő Kft.-t bízták meg. 

Tisza-tó, Tiszató, nyár, illusztráció
Turisztikai beruházások indulnak a Tisza-tónál 
Fotó: Nagy Balázs

Egyre kedveltebb úti cél a Tisza-tó

A kemping területén egy 120 négyzetméter területű, részben nyitott faszerkezetű, foglalkoztató és közösségi színtérként szolgáló épület valósulhat meg. Ezenkívül megújítják a meglévő vizesblokkokat és kibővítik akadálymentes mosdókkal, és épül egy fedett közösségi konyha is.

A kikötőt érintő fejlesztések során összesen 1080 folyóméter hosszon történik partszakasz-rendezés és partvédelem, jelentős – közel 14 ezer köbméternyi – víz alatti kotrással.
Szélesítik a kikötő bejáratát, és annak kapacitását. A Tisza-tó mentén a „Kubik”-ban többek között a horgászcsónakok kikötésére alkalmas fixen telepített úszóművet építenek ki, és összesen 92 csónak kikötése válik lehetővé.

Különlegesség lesz az a 92,2 méter hosszú gyaloghíd, amely a pihenőszigetre vezet majd át.

A 127 négyzetkilométer kiterjedésű tó tulajdonképpen a kiskörei víztározó megépülésével alakult ki, de mára saját ökológiai rendszere van. Az északi részén egy madárrezervátum is található, amely szigorúan védett területnek számít.

A Tisza-tó és környéke egyre kedveltebb hazai turistacélpont, a nyári időszakban sokan célozzák meg a tavat és a környékét. De a térség ősszel is bőven rejt felfedeznivalót, főleg azoknak, akik kicsit jobban elmélyülnének az évszak szépségeiben és az ökoturisztikai látnivalókban.

Ezekben a cikkeinkben lenyűgöző drónfelvételeket és fotókat mutattunk be a befagyott Tisza-tó csodálatos látványáról.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!