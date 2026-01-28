Az áprilisi választáson a rezsicsökkentés sorsa is eldől

A magyar kormánynak meg kell nyernie az áprilisi választást ahhoz, hogy végig tudja vinni az Európai Unió olcsó orosz energiahordozók importját tiltó rendelete elleni pert, és így meg tudja védeni a rezsicsökkentést – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden. A miniszter a magyar–török gazdasági vegyes bizottság ülését követő sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a világban új korszak alakul ki, amely tele van bizonytalanságokkal, ám szerinte egy dolog biztos: Törökország szerepe a jövőben is meghatározó marad.
Szijjártó Péter szerint Magyarország érdeke a lehető legszorosabb együttműködés Törökországgal, amit az is alátámaszt, hogy a két ország között stratégiai partnerség áll fenn, és az együttműködés minden korábbinál jobb. A tárcavezető rámutatott, hogy ma már nincs magyar energiabiztonság Törökország nélkül, hiszen az ország megbízható tranzitpartnerként kulcsszerepet játszik az energiaellátásban. Rávilágított:
tavaly rekordmennyiségű, 7,8 milliárd köbméternyi földgáz érkezett Magyarországra Törökországon keresztül, míg idén napi szinten már 22 millió köbméternél is több földgáz érkezik, ami újabb csúcsot jelent.
A miniszter leszögezte, hogy a Török Áramlaton keresztül érkező orosz gáz nélkül Magyarország biztonságos ellátása nem garantálható, ezért visszautasítják, hogy Brüsszel ideológiai alapon korlátozza az orosz kőolaj- és földgázvásárlást. Aláhúzta, hogy Magyarország és Szlovákia megtámadta az Európai Bíróságon az orosz energiaforrások tiltásáról szóló döntést, amelyet „jogi csalással elfogadottnak” nevezett. Megerősítette, hogy a pert végigviszik, megvédik Magyarország energiaellátásának biztonságát, és fenntartják az olcsó orosz energiahordozók vásárlását Törökországon keresztül. Ugyanakkor hozzátette: ehhez szükséges, hogy a kormány megnyerje az áprilisi parlamenti választást.
Szijjártó kitért arra is, hogy előrehaladott tárgyalások zajlanak arról, hogy a Mol négy tengeri kutatási és kitermelési projektben csatlakozzon a török olajvállalathoz. Emlékeztetett arra is, hogy a Mol a napokban újabb mérföldkövet ért el a szerb kőolajvállalat, a NIS megvásárlásával, ami szerinte fontos előrelépés a vállalat regionális törekvéseiben, és tovább erősíti majd Magyarország gazdaságát.
Törökország elsőrendű partnere Magyarországnak
A gazdasági kapcsolatok erősödését mutatja az is, hogy az új légiközlekedési megállapodás alapján az idei év második felétől az eddigi heti 41 járat helyett immár heti 98 járat köti majd össze Budapestet a nagy törökországi városokkal. Ebből 84 személyszállító és 14 cargo járat lesz, valamint április 1-jétől elindul a Wizz Air Budapest és Ankara közötti közvetlen járata is, heti három alkalommal.
A miniszter kitért arra is, hogy tavaly a
magyar–török kereskedelem értéke elérte az ötmilliárd dollárt, ami új rekordot jelent a két ország gazdasági kapcsolataiban.
Haangsúlyozta, hogy Magyarország nagyra becsüli Törökország béketeremtő szerepét és közvetítését az ukrajnai háborúban szemben álló felek között és mint mondta, a jövőben is mindent megtesznek annak érdekében, hogy Ukrajnában béke legyen.