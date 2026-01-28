Az áprilisi választáson a rezsicsökkentés sorsa is eldől

A magyar kormánynak meg kell nyernie az áprilisi választást ahhoz, hogy végig tudja vinni az Európai Unió olcsó orosz energiahordozók importját tiltó rendelete elleni pert, és így meg tudja védeni a rezsicsökkentést – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden. A miniszter a magyar–török gazdasági vegyes bizottság ülését követő sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a világban új korszak alakul ki, amely tele van bizonytalanságokkal, ám szerinte egy dolog biztos: Törökország szerepe a jövőben is meghatározó marad.

Szijjártó: ma már nincs magyar energiabiztonság Törökország nélkül. Fotó: Török János

Szijjártó Péter szerint Magyarország érdeke a lehető legszorosabb együttműködés Törökországgal, amit az is alátámaszt, hogy a két ország között stratégiai partnerség áll fenn, és az együttműködés minden korábbinál jobb. A tárcavezető rámutatott, hogy ma már nincs magyar energiabiztonság Törökország nélkül, hiszen az ország megbízható tranzitpartnerként kulcsszerepet játszik az energiaellátásban. Rávilágított:

tavaly rekordmennyiségű, 7,8 milliárd köbméternyi földgáz érkezett Magyarországra Törökországon keresztül, míg idén napi szinten már 22 millió köbméternél is több földgáz érkezik, ami újabb csúcsot jelent.

A miniszter leszögezte, hogy a Török Áramlaton keresztül érkező orosz gáz nélkül Magyarország biztonságos ellátása nem garantálható, ezért visszautasítják, hogy Brüsszel ideológiai alapon korlátozza az orosz kőolaj- és földgázvásárlást. Aláhúzta, hogy Magyarország és Szlovákia megtámadta az Európai Bíróságon az orosz energiaforrások tiltásáról szóló döntést, amelyet „jogi csalással elfogadottnak” nevezett. Megerősítette, hogy a pert végigviszik, megvédik Magyarország energiaellátásának biztonságát, és fenntartják az olcsó orosz energiahordozók vásárlását Törökországon keresztül. Ugyanakkor hozzátette: ehhez szükséges, hogy a kormány megnyerje az áprilisi parlamenti választást.

Szijjártó kitért arra is, hogy előrehaladott tárgyalások zajlanak arról, hogy a Mol négy tengeri kutatási és kitermelési projektben csatlakozzon a török olajvállalathoz. Emlékeztetett arra is, hogy a Mol a napokban újabb mérföldkövet ért el a szerb kőolajvállalat, a NIS megvásárlásával, ami szerinte fontos előrelépés a vállalat regionális törekvéseiben, és tovább erősíti majd Magyarország gazdaságát.