Kiderült, melyek a világ legjobb városai az egyéni utazók számára

Noha bárhová el lehet menni egyedül, a "magányos" utazóknak mégis jól jöhet a TripAdvisor friss rangsora, amelyben sorra vették azokat a városokat, ahol a társ nélkül vakációzók várhatóan a legjobban érzik majd magukat. A Tripadvisor, a világ legnagyobb utazási tanácsadó platformja évről évre több kategóriában is díjazza a legjobb utazási helyszíneket. Ez alapján mutatjuk, melyik a 10 legjobb úti cél mindazok számára, akik egyéni utazást terveznek.
A weboldal közzétette a 2026-os Travellers’ Choice® Awards: Best of the Best Destinations díj nyerteseit. A Tripadvisor díjai hét alkategóriát ölelnek fel: Legnépszerűbb úti célok, Legfelkapott úti célok, Kulturális és Történelmi úti célok, Gasztrocélpontok, Nászutas úti célok, valamint az Egyéni utazások legjobb célpontjai.

Idén a Tripadvisor rangsorában Dublint lett a világ legjobb helye az egyéni utazók számára

Az utazók kedvenc városait a Tripadvisor globális utazási közösségének 12 hónapnyi értékelései alapján rangsorolták. A rangsort az egyes helyszínekről szóló, a platformon található „vélemények minőségére és mennyiségére” alapozzák, beleértve azt is, hogy hány embernek van jó véleménye az ételekről, a tömegközlekedésről valamint az adott városban kínált tevékenységekről.

Mindezek alapján idén Dublint választották a világ legjobb helyének az egyéni utazók számára.

A TripAdvisor Dublint egy „barátságos hangulatú, kompakt városként” jellemezte, hozzátéve, hogy kis mérete ideálissá teszi a várost, akár a gyalogosan történő felfedezéshez. Ráadásul rengeteg látnivaló és tennivaló is akad a településen. Berlin, amelyet a TripAdvisor „tagadhatatlanul menő városként” jellemez, a második legjobb úti cél lett az egyedül utazók számára, főként az éjszakai élete miatt. London a harmadik helyen végzett. A platform Londonnal kapcsolatban a rengeteg nagyszerű programot és a jó közlekedést emelte ki.

Íme a 10 legjobb úti cél mindazok számára, akik egyéni utazást terveznek 2026-ban:

  1. Dublin, Írország
  2. Berlin, Németország
  3. London, Egyesült Királyság
  4. Santiago, Chile
  5. Edinburgh, Egyesült Királyság
  6. New York City, USA
  7. Hanoi, Vietnám
  8. Madrid, Spanyolország
  9. Bali, Indonézia
  10. Fokváros, Dél-Afrika

 

 

 


 

 

