Sorsdöntő választás előtt áll Donald Trump

A kiválasztási folyamat tavaly szeptemberben kezdődött egy 11 jelöltből álló mezőnnyel, amelyen korábbi és jelenlegi Fed-tisztviselők, közgazdászok és Wall Street-i befektetési szakemberek is részt vettek – számolt be róla a CNBC. Az 5 hónapos procedúra után, amelynek során nem csupán Trump, hanem pénzügyminisztere, Scott Bessent is szelektálta a jelölteket, végül négyen maradtak versenyben: Kevin Warsh, a Fed egykori kormányzótanácsának tagja, Kevin Hassett, a Nemzetgazdasági Tanács igazgatója, Christopher Waller, jelenlegi FED-kormányzó és Rick Rieder, a BlackRock kötvénybefektetési vezetője.

Trump korábban élesen bírálta a Fedet. A képen a Federal Reserve (Fed) washingtoni központi épülete. (Jelenleg felújítás alatt áll) Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Donald Trump elnök kedvenc jelöltje az enyhébb monetáris lazítás híve

Bár Trump többször is kifejtette, hogy olyan jegybankelnököt szeretne, aki agresszívebben csökkenti a kamatokat, és nagyobb teret enged az elnöki befolyásnak, a sajtóértesülések szerint a legesélyesebb jelölt Kevin Warsh, inkább az óvatosabb állásponton van a többi jelölthöz képest a nagyarányú monetáris lazítással kapcsolatban. Noha ő is egyértelműen az alacsonyabb kamatok híveként ismert, ugyanakkor a felmerült nevek közül a legkevésbé radikális választásnak tartják.

Trump várhatóan az alábbi képen látható Kevin Warsht jelöli a Federal Reserve elnöki posztjára:

A Fed (Federal Reserve) története szorosan összefonódik a dollár mint vezető valuta felemelkedésével

A 20. század elején alapított intézmény a második világháború után vált globálisan meghatározóvá, amikor az aranyalapú nemzetközi pénzügyi rendszerben a dollár vált a tartalékvalutává, megalapozva az USA gazdasági hegemóniáját. A Fed, bár nem egyetlen intézmény, hanem 12 regionális tartalékbankból álló rendszer, az amerikai központi bank szerepét tölti be. Elsődleges célja, hogy biztosítsa az árstabilitást és a recessziók, konjunktúrák hullámzását kisimítsa, azaz a visszaesések kismértékűek legyenek, rövid ideig tartsanak, a fellendülési időszakok hosszúak, egyenletesek legyenek.

A Fed monetáris tevékenységei közé tartozik, hogy:

Szabályozza az alapkamat, fed funds rate mértékét.

Értékpapírok vásárlásával pénzt juttasson a gazdaságba (válságok idején).

Értékpapírok eladásával pénzt vonjon ki a gazdaságból (a válságokat követően, a fellendülés időszakában).

Inflációs célokat fogalmazzon meg, figyelembe véve az árstabilitást.

A monetáris döntéseket, például az alapkamat változtatását az FOMC (Federal Open Market Committee ), azaz a Fed nyíltpiaci bizottsága hozza. Az FOMC 12 tagú bizottsága a Fed kormányzótanácsából, a Fed elnökéből, és öt választott képviselőből áll, akik évente cserélődnek. Az öt választott képviselő a 12 központi bank vezetői közül kerül kiválasztásra.