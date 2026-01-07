Trump megállíthatatlan: Venezuela után Grönland ásványkincseire pályázik

Trump érdeklődése Grönland iránt, amelyet először még 2019-ben, az első hivatali ciklusa alatt hangoztatott, az utóbbi napokban újjáéledt Nicolás Maduro venezuelai elnök amerikai letartóztatása után. A Fehér Ház keddi bejelentése szerint, Donald Trump Grönland megszerzésének lehetőségeit mérlegeli, beleértve az amerikai hadsereg esetleges bevetését is. Az elnök a sziget megszerzését az Egyesült Államok nemzetbiztonsági prioritásának tekinti, amely szükséges ahhoz, hogy „elrettentse ellenségeit az északi-sarkvidéki régióban” – áll a Fehér Ház közleményében.
Ezért olyan fontos Trumpnak a sziget, amelynek mintegy négyötödét jég borítja, lakossága pedig kevesebb mint 57 ezer ember
Maduro múlt hétvégi elfogásán felbátorodva Trump hangot adott annak a meggyőződésének, hogy „az amerikai dominancia a nyugati féltekén soha többé nem kérdőjeleződik meg”, és nyomást gyakorolt Kolumbiára és Kubára is. Emellett ismét Grönlandról kezdett beszélni, miután hónapokig háttérbe szorította a témát. A kedélyek csillapítása végett ugyanakkor Marco Rubio külügyminiszter a kongresszusi vezetőknek tartott hétfői titkosított tájékoztatón már azt mondta, hogy a Grönland elleni közelmúltbeli kormányzati fenyegetések nem jeleznek küszöbön álló inváziót, a cél sokkal inkább a sziget megvásárlása lenne Dániától.
Dánia viszont már többször is kijelentette, hogy a sziget nem eladó, Grönland pedig azt, hogy nem akar az Egyesült Államok része lenni. A kérdés lezárása mégsem ilyen egyszerű, tekintve, hogy a sziget kulcsfontosságú az Egyesült Államok számára mind stratégiailag, mind pedig a csúcstechnológiás és katonai alkalmazásokhoz fontos ásványlelőhelyei miatt.
Nyolc évtizeddel a második világháború után Grönland szó szerint és geopolitikailag is egyre forróbb hellyé válik
Grönland stratégiai értéke szorosan kapcsolódik az észak-atlanti új hajózási utakhoz, amelyek az olvadó sarki jégsapkák miatt nyíltak meg, és drámai módon lerövidítették a tengeri kereskedelem utazási idejét.
Bármely új, nagyobb háborúban az, aki Grönlandot ellenőrzi, uralni fogja a létfontosságú atlanti tengeri útvonalakat, és ezt Kína és Oroszország is jól tudja.
Ugyanakkor Grönland egy NATO-tag félautonóm területe, valamint az Egyesült Államoknak szerződése van Koppenhágával. Azaz, mindez így is hatalmas mozgásteret biztosít az amerikai partraszállások és felszállások; horgonyzóhelyek; kikötők; lakólétesítmények; és egyéb bázisépítési igények számára. Ennek tükrében tehát valószínűsíthető, hogy a stratégiai indokok mellett a sziget ásványkincsei feletti kontroll legalább ugyanolyan fontos Trump számára.
Grönland ugyanis rendkívül gazdag ásványi anyagokban.
A még kiaknázatlan tengeri olaj- és földgáz mezők mellett bővelkedik vasérc, réz, cink, arany, urán, valamint könnyű és nehéz ritkaföldfémekben.
Sőt a globális felmelegedés miatti az olvadó jégréteg helyén újabb hatalmas nyersanyag potenciált azonosítottak a geológusok; a Narsaq-i Kuannersuit-hegy például jelenleg a világ egyik legnagyobb ismert ritkaföldfém-lelőhelye. És, bár a grönlandi tisztviselők már többször kijelentették, hogy bányászat terén is nyitottak a partnerségi megállapodásokra az amerikaiakkal, úgy tűnik, hogy Trumpnak a venezuelai „siker" után már kevés a partneri viszony.
Egy katonai támadásra ugyanakkor minimális az esély, tekintve, hogy Grönland erőszakos elfoglalására irányuló bármilyen amerikai kísérlet azonnal lerombolná a NATO-t és annak kölcsönös védelmi garanciáját, amely a második világháború óta a nyugati biztonság alapköve. Ráadásul egy európai terület meghódítására irányuló kísérlet tönkretenné az USA és Európa kapcsolatát is.
Grönland megvásárlása viszont hasonlóan valószínűtlen végkifejlet, hiszen egy ekkora üzlet logisztikája kongresszusi törvényeket, az Európai Unió ratifikációját, valamint bonyolult tárgyalásokat és szerződéses megállapodásokat igényelne. S vajon mekkora lenne az az összeg, amelyről az amerikai választópolgárok hajlandóak lennének lemondani, hogy Trump kifizethesse azt Dániának a világ legnagyobb szigetéért?