Új elnököt választottak az amerikai jegybank (Fed) élére

A kiválasztási folyamat tavaly szeptemberben kezdődött egy 11 jelöltből álló mezőnnyel, amelyen korábbi és jelenlegi Fed-tisztviselők, közgazdászok és Wall Street-i befektetési szakemberek is részt vettek – számolt be róla a CNBC. Az 5 hónapos procedúra után, amelynek során nem csupán Trump, hanem pénzügyminisztere, Scott Bessent is szelektálta a jelölteket, végül négyen maradtak versenyben: Kevin Warsh, a Fed egykori kormányzótanácsának tagja, Kevin Hassett, a Nemzetgazdasági Tanács igazgatója, Christopher Waller, jelenlegi FED-kormányzó és Rick Rieder, a BlackRock kötvénybefektetési vezetője. Közülük választotta ki az elnök, azt a Kevin Warshot, aki már Trump első ciklusa alatt is jelölt volt a Fed vezető posztjára, de korábban a pénzügyminiszteri kinevezését is fontolgatták.

Donald Trump pénteken bejelentette, hogy Kevin Warsht jelöli a Federal Reserve 17. elnökének Fotó: Getty Images

Jerome Powell mandátuma májusban jár le, de Trump már régóta nem látja szívesen

„Örömmel jelentem be, hogy Kevin Warsht jelölöm a Fed elnökének. Régóta ismerem Kevint, és semmi kétségem sincs afelől, hogy a nagy Fed-elnökök egyikeként, talán a legjobbként fog távozni – írta Trump péntek reggel közösségi média platformján.

Kevin Warsht alapdiplomáját a Stanford Egyetemen, jogi doktorátusát pedig a Harvard Law Schoolon szerezte. Jelenleg a Hoover Intézet vendégkutatója közgazdaságtanból, valamint a Stanford Graduate School of Business előadója. Emellett pedig partner a Duquesne Family Office LLC-nél.

Egy új Fed-vezető kiválasztása az egyik legfontosabb kinevezés, amiről az amerikai elnök dönt.

A megfelelő utód azért is fontos Trump számára, hiszen ígéretet tett arra, hogy csökkenti a megélhetési költségeket, az árstabilitás fenntartásáért pedig elsősorban a Fed felelős. Trump már többször beszélt arról, hogy megpróbálja idő előtt eltávolítani Powellt a hatalomból, tekintve, hogy teljesen más monetáris politikát képzeltek el. Jerome Powell végül májusban köszön le posztjáról, amelyet egyébként ugyancsak Trump kinevezésére – 2018 februárja óta tölt be.

A Fed (Federal Reserve) egy 20. század elején alapított intézmény, amely a második világháború után vált globálisan meghatározóvá, amikor az aranyalapú nemzetközi pénzügyi rendszerben a dollár vált a tartalékvalutává, megalapozva az USA gazdasági hegemóniáját. A Fed monetáris tevékenységei közé tartozik többek közt, hogy szabályozza az alapkamat mértékét és inflációs célokat fogalmazzon meg.