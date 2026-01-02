Súlyos tehertételt jelenthet a svájci tűzeset – a szigorodó előírásokban bízhat a turizmus

Borzasztó, nehezen felfogható tragédia történt Svájc egyik felkapott síközpontjában, Crans-Montana üdülővárosában szilveszter éjjel, az új év első óráiban: miként az Origo megírta, a Le Constellation nevű bár pincében működő klubja éjjel fél 2 körül kigyulladt. A tűz a jelenlegi vizsgálatok szerint legalább 47 ember halálát okozta, s rengetegen – legalább 115-en – megsérültek. A halottak azonosítása akár heteket is igénybe vehet. A jelenlegi vizsgálatok szerint a tragédia kiváltó oka egy üvegben tartott csillagszóró lehetett, amely meggyújtotta a mennyezet anyagát. A lángok innen pillanatok alatt továbbterjedtek az egész helyiségben. A szakértők szerint úgynevezett „flashover” alakulhatott ki, amikor egy zárt térben szinte minden éghető felület egyszerre gyullad meg. A borzasztó esemény jelentette sokkhatás mellett a községnek illetve a régiónak a gazdasági, turisztikai következményekre is fel kell készülnie.

A Le Constellation bár megégett berendezése a Valais svájci kantonbeli Crans-Montana községben, ami fontos üdülőváros, turisztikai központ és síparadicsom egyben

Fotó: MTI/AP/Valais kanton rendőrség

Borzalmas tragédiával indult az év a turisztikai szempontból is fontos községben

A tragédia következményeinek meghatározása még nem ért el oda, hogy annak közvetlen pénzügyi tehertételét meg lehessen határozni – tűzeset még túl friss, a tragédia után kevesbb mint 48 órával az erőfeszítések érthető módon még nem erre a feladatra irányulnak. Ugyanakkor hamarosan ennek is eljön az ideje, és más tragédiák kapcsán vázolni lehet, milyen pénzügyi-gazdasági természetű, illetve turisztikai következményekre lehet számítani az esemény kapcsán.

A rövid távon regisztrálható, közvetlen költségeknél a sérültek ellátása, a halottak azonosítása, és a mentési munkálatok kapcsán jelentkező pénzügyi tehertételre kell számítani, és várhatóan igen hamar megismerhetőkké válnak a biztosítási összegek is – ha nem is a Le Constellation nevű bár kapcsán, hiszen a szórakozóhely vélhetően számíthat későbbi kártérítési igényekre (miközben reputációja alighanem lenullázódik, s talán megmaradása is kérdésessé válik), hanem a környező üzletek, vendéglátóhelyek igényei kapcsán.

Arra is számítani kell, hogy a tragédia után Svácjban szövetségi szinten fogják szigorítani a szórakozóhelyek biztonságos működésére vonatkozó előírásokat,

az ezeknek való eleget tétel az üzemeltetőknek jelenthet majd akár százezres, esetleg milliós svájci frank nagyságrendű kiadást.

Makrogazdasági szinten azonban várhatóan elhanyagolható lesz a katasztrófa hatása.