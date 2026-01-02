Hírlevél
tragédia

Súlyos tehertételt jelenthet a svájci tűzeset – a szigorodó előírásokban bízhat a turizmus

Drámai tragédia sokkolta egész Európát újév éjjelén: a svájci Crans-Montana alpesi síközpontban egy népszerű szórakozóhelyen tartott éjjeli koncerten tűz ütött ki, aminek következtében több tucatnyian meghaltak, több mint százan pedig megsérültek. A borzalmas esemény rövid távon kedvezőtlenül befolyásolja a régió főként a síelésre épülő turisztikai teljesítményét, de a tragédia következményei között talán némi kedvező fejleményt jelenthet az, hogy várhatóan még inkább szigorítani fogják a rendezvénybiztonsági előírásokat.
Borzasztó, nehezen felfogható tragédia történt Svájc egyik felkapott síközpontjában, Crans-Montana üdülővárosában szilveszter éjjel, az új év első óráiban: miként az Origo megírta, a Le Constellation nevű bár pincében működő klubja éjjel fél 2 körül kigyulladt. A tűz a jelenlegi vizsgálatok szerint legalább 47 ember halálát okozta, s rengetegen legalább 115-en megsérültek. A halottak azonosítása akár heteket is igénybe vehet. A jelenlegi vizsgálatok szerint a tragédia kiváltó oka egy üvegben tartott csillagszóró lehetett, amely meggyújtotta a mennyezet anyagát. A lángok innen pillanatok alatt továbbterjedtek az egész helyiségben. A szakértők szerint úgynevezett „flashover” alakulhatott ki, amikor egy zárt térben szinte minden éghető felület egyszerre gyullad meg. A borzasztó esemény jelentette sokkhatás mellett a községnek illetve a régiónak a gazdasági, turisztikai következményekre is fel kell készülnie.

Crans-Montana, 2026. január 01.A Le Constellation bár berendezése a Valais svájci kantonbeli Crans-Montana síparadicsomban 2026. január 1-jén, miután szilveszter éjjelén tűz ütött ki a szórakozóhelyen. A tűzben több tucatnyian meghaltak, csaknem százan megsebesültek. A rendőrség balesetként kezeli a tragédiát.MTI/AP/Valais kanton rendőrsége, turisztikai
A Le Constellation bár megégett berendezése a Valais svájci kantonbeli Crans-Montana községben, ami fontos üdülőváros, turisztikai központ és síparadicsom egyben
Fotó: MTI/AP/Valais kanton rendőrség

Borzalmas tragédiával indult az év a turisztikai szempontból is fontos községben

A tragédia következményeinek meghatározása még nem ért el oda, hogy annak közvetlen pénzügyi tehertételét meg lehessen határozni tűzeset még túl friss, a tragédia után kevesbb mint 48 órával az erőfeszítések érthető módon még nem erre a feladatra irányulnak. Ugyanakkor hamarosan ennek is eljön az ideje, és más tragédiák kapcsán vázolni lehet, milyen pénzügyi-gazdasági természetű, illetve turisztikai következményekre lehet számítani az esemény kapcsán.

A rövid távon regisztrálható, közvetlen költségeknél a sérültek ellátása, a halottak azonosítása, és a mentési munkálatok kapcsán jelentkező pénzügyi tehertételre kell számítani, és várhatóan igen hamar megismerhetőkké válnak a biztosítási összegek is ha nem is a Le Constellation nevű bár kapcsán, hiszen a szórakozóhely vélhetően számíthat későbbi kártérítési igényekre (miközben reputációja alighanem lenullázódik, s talán megmaradása is kérdésessé válik), hanem a környező üzletek, vendéglátóhelyek igényei kapcsán.

Arra is számítani kell, hogy a tragédia után Svácjban szövetségi szinten fogják szigorítani a szórakozóhelyek biztonságos működésére vonatkozó előírásokat, 

az ezeknek való eleget tétel az üzemeltetőknek jelenthet majd akár százezres, esetleg milliós svájci frank nagyságrendű kiadást. 

Makrogazdasági szinten azonban várhatóan elhanyagolható lesz a katasztrófa hatása.

A jelenlegi információk alapján a svájci tragédia kapcsán elsősorban rövid távon jelentkező, regionális hatásokra kell számítani Crans-Montana településen, illetve Valais kantonban. A síturizmusra épülő üdülőhely sok külföldi turistát vont, főként olasz, francia és brit látogatót, a fiatalabbak pedig elsősorban az élénk éjszakai élet miatt keresik fel.

Helyi és regionális hatásokra kell felkészülni

Ezeknél a tragédiáknál lényegében törvényszerű, hogy rövid- és középtávú hatásaik között a szállásfoglalások csökkenése, emiatt a regionális turisztikai bevétel mérséklődése jelentkezik, miközben Crans-Montana neve átmenetileg a tragédiával azonosul (noha ettől a síelés mint tevékenység önmagában nem válik kockázatossá). 

Azt, hogy mekkora gazdasági kiesés lesz a turisztikai teljesítményből, egyelőre nem lehet megmondani. Bár a tragédiáról szóló tudósításokban Crans-Montana úgy jelenik meg, mint amely nagy számban vonzza a síelni, illetve a téli pihenésre vágyó külföldi látogatókat, a Reuters a helyi turisztikai bizottság adatai alapján azt írja, hogy 2023 novembere és 2024 októbere között a svájci utazók adták a szállodai vendégéjszakák 66 százalékát ott tartózkodásukkal. A külföldi turisták különösen nagy események idején érkeznek oda, mint például 2024-ben az Omega European Masters golfverseny, amely több mint 48 000 nézőt vonzott, valamint az alpesi sí világkupa, amelyen 37 000 ember vett részt. 

A Crans-Montana síközpontjai az amerikai Vail Resorts által üzemeltetett nemzetközi Epic Pass hálózat részét képezik. A Vail Resorts 42 hegyvidéki üdülőhelyet működtet, köztük a svájci Crans-Montanát és Andermatt-Sedrunt.

Akár százezres nagyságrendben is csökkenhet a vendégéjszakák száma

A Crans-Montanára vonatkozó, a Vail Resorts által közzétett adatok szerint a terület összesen

  • 140 km sípályával, hegyi kerékpárúttal, túraútvonallal és bajnoki golfpályával rendelkezik; 
  • emellett 2678 szállodai ágyat, és számos üdülőapartmant üzemeltet. 

A cég adatai szerint 

2024-ben 1,45 millió svájci frank (kb. 600 millió forint) értékű központi foglalási értékesítést és 283 515 svájci frank értékű tevékenységfoglalást regisztráltak, de ezek csak a központi adatok – a valós turisztikai bevétel (szállás, síbérlet, étkezés, programok stb) sokszorosa lehet ennek.

Az alpesi üdülőhely ugyanis a helyi, 10 500 főt számláló lakosának évente a sokszorosát, mintegy 3 millió látogatót vonz.

Azt, hogy milyen mértékű, és pontosan milyen időtartamra szóló gyengülés történik majd a tragédia következtében, később fogjuk majd látni, az első becslések 100-300 ezer közötti vendégéjszakáról szólnak a magasabb értéket alapul véve ez kb. 10 százalékos, átlagos mérséklődést feltételez a látogatók számában, ha figyelmen kívül hagyjuk, hogy a vendégek változó számú éjszakát töltenek a városban. Jó hírt jelenthet ugyanakkor, hogy a tűzeset miatt várhatóan szigorodó tűzbiztonsági és egyéb előírások várhatóan növelik majd a bizalmat a következő években az utazásaikat tervezőkben. 

A svájci előrejelzések 2025 nyarán még arról szóltak, hogy a vendégéjszakák számában 0,7-1,1 százalékos növekedés várható a 2025-2026-os szezonben, elsősorban az észak-amerikai és ázsiai látogatók nagyobb számának köszönhetően várhatóan legkésőbb tavasszal látni lehet majd, hogy az új évi tragédia hogyan befolyásolható ennek teljesülését az alpesi síterepeken.

CRANS-MONTANA, SWITZERLAND - JANUARY 01: Flowers are laid on the street after a fire broke out overnight at Le Constellation bar on January 01, 2026 in Crans-Montana, Switzerland. According to authorities, the fire began around 1:30 AM local time. (Photo by Harold Cunningham/Getty Images)
Egy megemlékező virágokat helyez el az áldozatok emlékére a Le Constellation bár közelében 
Fotó: Harold Cunningham/Getty Images

Az alpesi térségekben az elmúlt évtizedekben több súlyos katasztrófa történt. Az egyik legszörnyűbb alpesi síbaleset 2000-ben történt, amikor is a Gletscherbahn Kaprun 2 gleccserfelvonó kigyulladt egy alagútban, 155 ember halálást okozva. Az infrastruktúrát teljesen felszámolták a baleset után, helyére új infrastruktúrát építettek. 1970-ben pedig a francia alpokban, Val d’Isère településen történt halálos katasztrófa, amikor egy lavina ráomlott az üdülőközpontra, 39 ember halálát okozva. 2025 májusában pedig a svájci Blatten falu pusztult el gleccseromlás következtében, bár ez a tragédia elsősorban a klímaváltozás következményeire példa.

A korábbi, turisztikai vonatkozású alpesi katasztrófáknál a tapasztalat az volt, hogy bár az érintett térség turisztikai teljesítménye visszaesett annak következtében, a gazdasági veszteség nemzetgazdasági szinten nem volt jelentős (ellentétben például a 2025-ös év egyik legnagyobb „fekete hattyú” eseményénél, a Szantorinit sújtó földrengésnél látottakkal). A biztonsági szabályok szigorítása, korszerűbb infrastruktúrák építése később erősítette a népszerű alpesi turistacélpontok imázsát, ezzel némileg feldtetve a szörnyű tragédiákat.

 

