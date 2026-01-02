Súlyos tehertételt jelenthet a svájci tűzeset – a szigorodó előírásokban bízhat a turizmus

Borzasztó, nehezen felfogható tragédia történt Svájc egyik felkapott síközpontjában, Crans-Montana üdülővárosában szilveszter éjjel, az új év első óráiban: miként az Origo megírta, a Le Constellation nevű bár pincében működő klubja éjjel fél 2 körül kigyulladt. A tűz a jelenlegi vizsgálatok szerint legalább 47 ember halálát okozta, s rengetegen – legalább 115-en – megsérültek. A halottak azonosítása akár heteket is igénybe vehet. A jelenlegi vizsgálatok szerint a tragédia kiváltó oka egy üvegben tartott csillagszóró lehetett, amely meggyújtotta a mennyezet anyagát. A lángok innen pillanatok alatt továbbterjedtek az egész helyiségben. A szakértők szerint úgynevezett „flashover” alakulhatott ki, amikor egy zárt térben szinte minden éghető felület egyszerre gyullad meg. A borzasztó esemény jelentette sokkhatás mellett a községnek illetve a régiónak a gazdasági, turisztikai következményekre is fel kell készülnie.
Borzalmas tragédiával indult az év a turisztikai szempontból is fontos községben
A tragédia következményeinek meghatározása még nem ért el oda, hogy annak közvetlen pénzügyi tehertételét meg lehessen határozni – tűzeset még túl friss, a tragédia után kevesbb mint 48 órával az erőfeszítések érthető módon még nem erre a feladatra irányulnak. Ugyanakkor hamarosan ennek is eljön az ideje, és más tragédiák kapcsán vázolni lehet, milyen pénzügyi-gazdasági természetű, illetve turisztikai következményekre lehet számítani az esemény kapcsán.
A rövid távon regisztrálható, közvetlen költségeknél a sérültek ellátása, a halottak azonosítása, és a mentési munkálatok kapcsán jelentkező pénzügyi tehertételre kell számítani, és várhatóan igen hamar megismerhetőkké válnak a biztosítási összegek is – ha nem is a Le Constellation nevű bár kapcsán, hiszen a szórakozóhely vélhetően számíthat későbbi kártérítési igényekre (miközben reputációja alighanem lenullázódik, s talán megmaradása is kérdésessé válik), hanem a környező üzletek, vendéglátóhelyek igényei kapcsán.
Arra is számítani kell, hogy a tragédia után Svácjban szövetségi szinten fogják szigorítani a szórakozóhelyek biztonságos működésére vonatkozó előírásokat,
az ezeknek való eleget tétel az üzemeltetőknek jelenthet majd akár százezres, esetleg milliós svájci frank nagyságrendű kiadást.
Makrogazdasági szinten azonban várhatóan elhanyagolható lesz a katasztrófa hatása.
A jelenlegi információk alapján a svájci tragédia kapcsán elsősorban rövid távon jelentkező, regionális hatásokra kell számítani Crans-Montana településen, illetve Valais kantonban. A síturizmusra épülő üdülőhely sok külföldi turistát vont, főként olasz, francia és brit látogatót, a fiatalabbak pedig elsősorban az élénk éjszakai élet miatt keresik fel.
Helyi és regionális hatásokra kell felkészülni
Ezeknél a tragédiáknál lényegében törvényszerű, hogy rövid- és középtávú hatásaik között a szállásfoglalások csökkenése, emiatt a regionális turisztikai bevétel mérséklődése jelentkezik, miközben Crans-Montana neve átmenetileg a tragédiával azonosul (noha ettől a síelés mint tevékenység önmagában nem válik kockázatossá).
Azt, hogy mekkora gazdasági kiesés lesz a turisztikai teljesítményből, egyelőre nem lehet megmondani. Bár a tragédiáról szóló tudósításokban Crans-Montana úgy jelenik meg, mint amely nagy számban vonzza a síelni, illetve a téli pihenésre vágyó külföldi látogatókat, a Reuters a helyi turisztikai bizottság adatai alapján azt írja, hogy 2023 novembere és 2024 októbere között a svájci utazók adták a szállodai vendégéjszakák 66 százalékát ott tartózkodásukkal. A külföldi turisták különösen nagy események idején érkeznek oda, mint például 2024-ben az Omega European Masters golfverseny, amely több mint 48 000 nézőt vonzott, valamint az alpesi sí világkupa, amelyen 37 000 ember vett részt.
A Crans-Montana síközpontjai az amerikai Vail Resorts által üzemeltetett nemzetközi Epic Pass hálózat részét képezik. A Vail Resorts 42 hegyvidéki üdülőhelyet működtet, köztük a svájci Crans-Montanát és Andermatt-Sedrunt.
Akár százezres nagyságrendben is csökkenhet a vendégéjszakák száma
A Crans-Montanára vonatkozó, a Vail Resorts által közzétett adatok szerint a terület összesen
- 140 km sípályával, hegyi kerékpárúttal, túraútvonallal és bajnoki golfpályával rendelkezik;
- emellett 2678 szállodai ágyat, és számos üdülőapartmant üzemeltet.
A cég adatai szerint
2024-ben 1,45 millió svájci frank (kb. 600 millió forint) értékű központi foglalási értékesítést és 283 515 svájci frank értékű tevékenységfoglalást regisztráltak, de ezek csak a központi adatok – a valós turisztikai bevétel (szállás, síbérlet, étkezés, programok stb) sokszorosa lehet ennek.
Az alpesi üdülőhely ugyanis a helyi, 10 500 főt számláló lakosának évente a sokszorosát, mintegy 3 millió látogatót vonz.
Azt, hogy milyen mértékű, és pontosan milyen időtartamra szóló gyengülés történik majd a tragédia következtében, később fogjuk majd látni, az első becslések 100-300 ezer közötti vendégéjszakáról szólnak – a magasabb értéket alapul véve ez kb. 10 százalékos, átlagos mérséklődést feltételez a látogatók számában, ha figyelmen kívül hagyjuk, hogy a vendégek változó számú éjszakát töltenek a városban. Jó hírt jelenthet ugyanakkor, hogy a tűzeset miatt várhatóan szigorodó tűzbiztonsági és egyéb előírások várhatóan növelik majd a bizalmat a következő években az utazásaikat tervezőkben.
A svájci előrejelzések 2025 nyarán még arról szóltak, hogy a vendégéjszakák számában 0,7-1,1 százalékos növekedés várható a 2025-2026-os szezonben, elsősorban az észak-amerikai és ázsiai látogatók nagyobb számának köszönhetően – várhatóan legkésőbb tavasszal látni lehet majd, hogy az új évi tragédia hogyan befolyásolható ennek teljesülését az alpesi síterepeken.
Az alpesi térségekben az elmúlt évtizedekben több súlyos katasztrófa történt. Az egyik legszörnyűbb alpesi síbaleset 2000-ben történt, amikor is a Gletscherbahn Kaprun 2 gleccserfelvonó kigyulladt egy alagútban, 155 ember halálást okozva. Az infrastruktúrát teljesen felszámolták a baleset után, helyére új infrastruktúrát építettek. 1970-ben pedig a francia alpokban, Val d’Isère településen történt halálos katasztrófa, amikor egy lavina ráomlott az üdülőközpontra, 39 ember halálát okozva. 2025 májusában pedig a svájci Blatten falu pusztult el gleccseromlás következtében, bár ez a tragédia elsősorban a klímaváltozás következményeire példa.
A korábbi, turisztikai vonatkozású alpesi katasztrófáknál a tapasztalat az volt, hogy bár az érintett térség turisztikai teljesítménye visszaesett annak következtében, a gazdasági veszteség nemzetgazdasági szinten nem volt jelentős (ellentétben például a 2025-ös év egyik legnagyobb „fekete hattyú” eseményénél, a Szantorinit sújtó földrengésnél látottakkal). A biztonsági szabályok szigorítása, korszerűbb infrastruktúrák építése később erősítette a népszerű alpesi turistacélpontok imázsát, ezzel némileg feldtetve a szörnyű tragédiákat.