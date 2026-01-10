5 hitetetlen szám a hazai turizmusról – senki sem sejthette, hogy ilyen erős évet zár az idegenforgalom

A 2024-es rekordév után 2025-ben sem tört meg a lendület a hazai turizmusban. A legfrissebb, december eleji adatok szerint az ágazat nemcsak tovább bővült, hanem a korábbi évekhez képest is gyorsabb ütemben teljesített – ezt támasztják alá az alábbi számok is.

Az év végi adatokkal együtt várhatólag a hazai turizmus történetének újabb sikeréve lehetett a 2025-ös / Fotó: Visit Hungary

Íme 5 meghökkentő szám a hazai turizmusról

140 milliárd forint szálláshelyi bevétel egyetlen hónapban: 2025 júliusában – amikor a nyári szezon csúcsra pörgött – a friss KSH-adatokra reagáló tárcaértékelések szerint a magyar turizmus újabb rekordközeli hónapot futott: mintegy 2,5 millió vendég pihent hazai szálláshelyeken, közel 6,7 millió vendégéjszakát regisztráltak, miközben a szálláshelyek országosan 140 milliárd forintos bevételt könyvelhettek el. Nem csak Budapestre volt érdemes figyelni: a vendégéjszakák 76 százaléka vidéken realizálódott, nagyjából 5,1 millió, emellett a Balaton önmagában 2,2 millió vendégéjszakát hozott, vagyis a „klasszikus” nyári úti célok továbbra is brutálisan erősek, a költésekben is. 40,5 millió vendégéjszaka az év első tíz hónapjában: 2025 januárja és októbere között a hazai szálláshelyeken 16,8 millió vendéget regisztráltak, akik összesen 40,5 millió vendégéjszakát töltöttek el. Ez már önmagában azt mutatja, hogy nemcsak több a vendég, hanem óriási a kapacitáskihasználtság is. A vendégéjszakák száma ebben az időszakban csaknem 4 százalékkal múlta felül az előző év azonos időszakát, ráadásul október külön is kiugró volt: közel 1,7 millió vendég jött össze 3,8 millió vendégéjszakával, és a turisztikai szálláshelyek bruttó árbevétele meghaladta a 104 milliárd forintot. 18 226 413 vendég: Ennyi embert regisztráltak a hazai szálláshelyeken már december 2-ig, vagyis 11 hónap alatt megdőlt a teljes 2024-es éves rekord. A vendégforgalom 7 százalékkal haladta meg a 2024-es rekordév azonos időszakának eredményét. A szálláshelyek bevétele 12 százalékos növekedést mutatott, ami azt jelzi, hogy nemcsak több vendég érkezett, hanem többet is költöttek, a vendéglátóhelyek forgalma pedig 9 százalékkal haladta meg a tavalyi év azonos időszakában mért értéket. 397 milliárd forintot használtak fel október végéig a SZÉP-kártya birtokosok: Az év első tíz hónapjában a SZÉP-kártya feltöltések összértéke meghaladta a 375 milliárd forintot, a kártyabirtokosok pedig összesen 397 milliárd forintot használtak fel október végéig kártyáikról, így a SZÉP-kártyás költések jelentősen, közel 11 százalékkal nőttek 2024 azonos időszakához képest. A múlt év végéig jelentősen megugorhattak ezek a számok: a kormány döntése értelmében ugyanis 2025. december 1. és 2026. április 30. között a kártyabirtokosok ismét felhasználhatják a Szép-kártyákon lévő összegeket hideg élelmiszer vásárlására is. 19 milliós utasforgalom, rekordszámhoz ért novemberben Ferihegy: December elején új mérföldkőhöz érkezett a repülőtér, a teljes éves utasforgalom a légikikötő történetében először elérte a 19 milliót. Emellett több mint 40 ezer tonna cargo haladt keresztül novemberben a Ferihegyi reptéren. 2025-ben 43 százalékkal több árut kezeltek az év első 11 hónapjában, mint 2024-ben.

Az adatokból nem derültek ki még, hogy mennyit „hozott” a hagyományosan erős adventi időszak, amely évről évre nagyobb tömegeket vonz. Ezekkel az év végi adatokkal együtt várhatólag a hazai turizmus történetének újabb sikeréve lehetett a 2025-ös.