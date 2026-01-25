A turizmus új nyertesei: ezek az országok robbantottak igazán nagyot tavaly

Az ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UN Tourism) World Tourism Barometer kiadványa rendszeresen követi a rövid távú turisztikai trendeket, és naprakész elemzéseket készít a nemzetközi turizmus alakulásáról. A kiadvány Bizalmi Indexe a közelmúlt teljesítményét, illetve a rövid távú kilátásokat értékeli a nemzetközi turizmusban.

A nemzetközi turizmus bevételei több térségben gyorsabban nőttek, mint az érkezések száma, ami a magasabb költésű utazások térnyerésére utal / Fotó: Ivan Klindic / Shutterstock

A nemzetközi turizmus 60 millióval több utazót tudott tavaly felmutatni

A World Tourism Barometer idei januári kiadása szerint

2025-ben világszerte mintegy 1,52 milliárd nemzetközi turistaérkezést regisztráltak, ami közel 60 millióval haladta meg az egy évvel korábbi szintet. Ez újabb rekordot jelent a pandémia utáni időszakban,

még annak ellenére is, hogy az év második felében az infláció, valamint a geopolitikai feszültségek már érezhetően visszafogták az utazási kedvet.

A növekedést elsősorban az erős globális kereslet, a nagy küldőpiacok stabil teljesítménye, valamint a légi összeköttetések bővülése és a vízumkönnyítések támogatták. A nemzetközi turizmus bevételei több térségben gyorsabban nőttek, mint az érkezések száma, ami a magasabb költésű utazások térnyerésére utal.

Nem egyformán húztak a kontinensek

A régiók teljesítménye látványosan eltért egymástól.

Afrika volt a legdinamikusabb, ahol 81 millió érkezéssel 2025-ben közel 8 százalékkal nőtt a nemzetközi turistaérkezések száma, különösen Észak-Afrika teljesített erősen.

A Közel-Kelet a pandémia előtti időszakhoz képest is kiugró eredményt mutatott: a térségben az érkezések száma közel 40 százalékkal haladta meg a 2019-es adatokat, ami a világ legerősebb relatív növekedése.

Európa, a világ legnagyobb turisztikai célrégiója stabil, 4 százalék körüli bővüléssel, összesen 793 millió nemzetközi turistát fogadott.

Ázsia és a Csendes-óceáni térség 331 millió érkezéssel tovább folytatta a felzárkózást, de a régió összességében még nem érte el a 2019-es szintet,

míg az amerikai kontinens 218 millió érkezéssel mérsékeltebb, de kiegyensúlyozott növekedést produkált.

Országokat tekintve

Üzbegisztán a leggyorsabban növekvő turisztikai célpontok közé került: a nemzetközi turistaérkezések száma több mint 70 százalékkal meghaladta a pandémia előtti szintet. A növekedést célzott infrastruktúra-fejlesztések és a széles körű vízummentesség segítette.

A közel-keleti államok, köztük Szaúd-Arábia és Katar, szintén jelentős, több tíz százalékos bővülést értek el nagyszabású turisztikai beruházásokkal és nemzetközi eseményekkel. Európában eközben Albánia és Andorra emelkedett ki, amelyek kulturális és természeti vonzerejükre építve tudtak gyorsan növekedni a zsúfoltabb nyugat-európai desztinációk árnyékában.