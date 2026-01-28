Hírlevél
központi statisztikai hivatal

Történelmi rekordokat döntött a magyar turizmus, Horvátországot és Ausztriát is leköröztük

A hazai és a nemzetközi utazók körében is folyamatosan nő Magyarország vonzereje, és ezt már a legfrissebb statisztikák is alátámasztják. A kormányzati intézkedések, mint a béremelések és az infláció letörése, érezhetően bővítették a családok lehetőségeinek körét, így többen engedhetik meg maguknak a kikapcsolódást. Ennek köszönhetően 2025-ben rekordot döntött a vendégforgalom, hazánk pedig a turizmus növekedésének ütemében nemcsak az uniós átlagot, hanem legfőbb régiós versenytársait is megelőzte.
központi statisztikai hivatalmagyarországhorvátországvendég

Tavaly közel húszmillióan döntöttek úgy, hogy országunkban, Magyarországon kapcsolódnak ki, ezzel pörgetve a hazánkban zajló turizmust. Ez több mint hétszázalékos növekedést jelent a 2024-es évhez képest. A vendégek összesen mintegy 47 millió éjszakát töltöttek a hazai szálláshelyeken, ami szintén meghaladja az egy évvel korábbi csúcsot, 4,3 százalékos emelkedést mutatva, derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményéből.

A hazai turizmus történetének újabb sikerévét zárta 2025-el. / Fotó: Visit Hungary
A hazai turizmus történetének újabb sikerévét zárta 2025-tel / Fotó: Visit Hungary

Nemzetközi összevetésben is élen a hazai turizmus

Jelentős eredményről beszélünk, olyanról, ami még nemzetközi összevetésben is kiemelkedő. A hazai kereskedelmi szálláshelyek vendégszáma közel két és félszer gyorsabban nőtt, mint az uniós tagállamok átlaga. Ezzel Magyarország olyan hagyományos turisztikai célpontokat előzött meg, mint Ausztria vagy Horvátország. A magyar növekedés az osztrák adat duplája, a horvátnak pedig több mint az ötszöröse volt, de a cseh eredményeket is magabiztosan túlszárnyaltuk. A külföldi vendégszám önmagában tizenkét százalékkal gyarapodott.

Az ágazat súlya a magyar gazdaságban meghatározó, a GDP több mint 14 százalékát adja és közel 400 ezer embernek nyújt megélhetést. A kormány célja a lendület fenntartása, ezért a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponton keresztül kedvezményes, 2,5 százalékos kamatozású hitelekkel segíti a legkisebb szolgáltatók versenyképességét.

A támogatási rendszer január végén új elemmel bővült. Elindult a KTH Start 2=3 akció, amelyben a vendéglátóhelyek az 1–2 millió forintos hiteligénylések mellé akár egymillió forint vissza nem térítendő állami támogatást is kaphatnak. Ezt egészíti ki a százmilliárdos keretösszegű, éttermeket segítő akcióterv, amely adókönnyítéseket, bérkedvezményeket és kedvezményes hiteleket tartalmaz.

A Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ éves összesítése minden várakozást felülmúlt. A részletes adatokból jól látszik a növekedés mértéke:

  • Összesen több mint 19,5 millió vendég érkezett a magyarországi turisztikai szálláshelyekre, ami 7,3 százalékkal haladta meg a 2024-es eredményt.
  • A nem üzleti célú szálláshelyek forgalmával kiegészülve a vendégszám elérte a 20 milliós célszámot.
  • A belföldi vendégek száma 9,7 milliót tett ki, ami stabil, 3,2 százalékos emelkedés.
  • Külföldről 9,9 millióan érkeztek, ami kiemelkedő, közel 12 százalékos bővülést jelent az előző évhez képest.
  • A regisztrált vendégéjszakák száma 46,8 millió volt, ebből a külföldiek által eltöltött éjszakák száma 24,3 milliót tett ki.

Az év vége is erősen sikerült.

Decemberben több mint 1,4 millió vendég érkezett a szálláshelyekre, ami jelentős, közel 12 százalékos ugrás az előző év azonos időszakához képest. A vendégéjszakák száma 3,2 millió volt, így a decemberi adatok is megerősítették, hogy 2025 a magyar turizmus eddigi legsikeresebb éve volt.

A borítóképek illusztrációk. / Forrás: Shutterstock 

 

