Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
turizmus

Hiány van repülőgép-alkatrészekből, ezért kevesebb lehet a szafari

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Globális hiány van repülőgép-alkatrészekből, egy friss iparági jelentésből pedig az is kiderül, hogy ez különösen az afrikai légitársaságokat sújtja. Az alaktrészhiány egyik következménye 2026-ban az lehet, hogy gyengül vagy stagnál a szektor teljesítménye a kontinensen kevesebb utazóval. Ez viszont a turizmuson is érezteti majd hatását.
Link másolása
Vágólapra másolva!
turizmusrepülőgéplégi közlekedéshiány

Globális hiány van repülőgép-alkatrészekből a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) friss jelentéséből, ennek pedig a megállapítás szerint az afrikai kontinens légitársaságai lehetnek a vesztesei – ezen keresztül pedig a turizmus is. A hiány miatt ugyanis az afrikai légitársaságok járattörlésekkel és késésekkel küzdenek, s ennek következtében egyes gépeket már a földön kell tartaniuk.

A Kenya Airways egyik járatának ablakából készített felvétel (illusztráció), turizmus
A Kenya Airways egyik járatának ablakából készített felvétel (illusztráció) - a repülégpek alkatrészhiánya miatt gyengülhet idén az afrikai turizmus
Fotó: Unsplash

Megérzi az afrikai turizmus is a hiányt

Az IATA jelentésében kitér rá, hogy leginkább az olyan kisebb üzemeltetők szenvedik meg a helyzetet, mint az Uganda Airlines, a Kenya Airways, az Air Senegal és a RwandAir: mindegyik légitársaság legalább egy olyan repülőgéppel zárta az évet, amely az alkatrészhiány nem tudott felszállni.

A válság 2025-ben több mint 11 milliárd dolláros veszteséget okozott a globális légiközlekedési iparnak

– derül ki az IATA tanulmányából.

A hatások nem állnak meg a kifutópályánál. 

A fennakadások sokkolják a kontinens kulcsfontosságú turisztikai ágazatát is, veszélybe kerülnek a foglalások, a turisztikai célú beutazások, és az üzleti utazások is 

– írja az Africanews egy kampalai utazásszervező, Resty Mbabazi közlése alapján.

Az afrikai légi közlekedés drágább más kontinensekéhez képest, ezt több tényező együttállása okozza, kezdve a megfelelő infrastruktúráktól a magas adókon át a képzett személyzet hiányáig bezárólag. Utazói szinten a kontinens légi közlekedése 17 százalékkal drágább a globális átlagnál, és az útvonalhálózat meglehetősen töredezett.

Az IATA jelentése pedig rámutat: a kialakult helyzet járatkésésekhez és -törlésekhez vezetett, név szerint említve az imént felsorolt afrikai légitársaságokat. Az elemzés arra is figyelmeztet: amennyiben a helyzet tartósan fennmarad, 

az negatívan befolyásolhatja az Afrikába irányuló turizmust, 

mivel a szolgáltatás hozzáférhetőségével kapcsolatos bizonytalanság eltántoríthatja a kontinensre utazni vágyókat, csökkentve a foglalások számát.

Rengeteg munkahelyet teremtene a légi közlekedés fejlesztése

Mindezek ellenére – a jelenlegi nehézségeket leszámítva – az afrikai légiközlekedési iparág a következő években növekedés előtt állhat. A bővülést a növekvő középosztály, az Egységes Afrikai Légi Közlekedési Piac (SAATM), valamint az Afrikai Kontinentális Szabadkereskedelmi Térség (AfCFTA) keretében erősödő kontinensen belüli kereskedelem is ösztönözheti.

Az IATA 2023-ban kiadott jelentése szerint, ha 12, már most is jelentős légi közlekedést bonyolító afrikai ország együttműködne az összeköttetések javítása és piacaik megnyitása érdekében, az 155 000 munkahelyet teremtene, és több mint 1,3 milliárd dollárral növelné ezen országok bruttó hazai termékét (GDP).

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!