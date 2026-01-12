Hiány van repülőgép-alkatrészekből, ezért kevesebb lehet a szafari

Globális hiány van repülőgép-alkatrészekből a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) friss jelentéséből, ennek pedig a megállapítás szerint az afrikai kontinens légitársaságai lehetnek a vesztesei – ezen keresztül pedig a turizmus is. A hiány miatt ugyanis az afrikai légitársaságok járattörlésekkel és késésekkel küzdenek, s ennek következtében egyes gépeket már a földön kell tartaniuk.
Megérzi az afrikai turizmus is a hiányt
Az IATA jelentésében kitér rá, hogy leginkább az olyan kisebb üzemeltetők szenvedik meg a helyzetet, mint az Uganda Airlines, a Kenya Airways, az Air Senegal és a RwandAir: mindegyik légitársaság legalább egy olyan repülőgéppel zárta az évet, amely az alkatrészhiány nem tudott felszállni.
A válság 2025-ben több mint 11 milliárd dolláros veszteséget okozott a globális légiközlekedési iparnak
– derül ki az IATA tanulmányából.
A hatások nem állnak meg a kifutópályánál.
A fennakadások sokkolják a kontinens kulcsfontosságú turisztikai ágazatát is, veszélybe kerülnek a foglalások, a turisztikai célú beutazások, és az üzleti utazások is
– írja az Africanews egy kampalai utazásszervező, Resty Mbabazi közlése alapján.
Az afrikai légi közlekedés drágább más kontinensekéhez képest, ezt több tényező együttállása okozza, kezdve a megfelelő infrastruktúráktól a magas adókon át a képzett személyzet hiányáig bezárólag. Utazói szinten a kontinens légi közlekedése 17 százalékkal drágább a globális átlagnál, és az útvonalhálózat meglehetősen töredezett.
Az IATA jelentése pedig rámutat: a kialakult helyzet járatkésésekhez és -törlésekhez vezetett, név szerint említve az imént felsorolt afrikai légitársaságokat. Az elemzés arra is figyelmeztet: amennyiben a helyzet tartósan fennmarad,
az negatívan befolyásolhatja az Afrikába irányuló turizmust,
mivel a szolgáltatás hozzáférhetőségével kapcsolatos bizonytalanság eltántoríthatja a kontinensre utazni vágyókat, csökkentve a foglalások számát.
Rengeteg munkahelyet teremtene a légi közlekedés fejlesztése
Mindezek ellenére – a jelenlegi nehézségeket leszámítva – az afrikai légiközlekedési iparág a következő években növekedés előtt állhat. A bővülést a növekvő középosztály, az Egységes Afrikai Légi Közlekedési Piac (SAATM), valamint az Afrikai Kontinentális Szabadkereskedelmi Térség (AfCFTA) keretében erősödő kontinensen belüli kereskedelem is ösztönözheti.
Az IATA 2023-ban kiadott jelentése szerint, ha 12, már most is jelentős légi közlekedést bonyolító afrikai ország együttműködne az összeköttetések javítása és piacaik megnyitása érdekében, az 155 000 munkahelyet teremtene, és több mint 1,3 milliárd dollárral növelné ezen országok bruttó hazai termékét (GDP).