Hiány van repülőgép-alkatrészekből, ezért kevesebb lehet a szafari

Globális hiány van repülőgép-alkatrészekből a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) friss jelentéséből, ennek pedig a megállapítás szerint az afrikai kontinens légitársaságai lehetnek a vesztesei – ezen keresztül pedig a turizmus is. A hiány miatt ugyanis az afrikai légitársaságok járattörlésekkel és késésekkel küzdenek, s ennek következtében egyes gépeket már a földön kell tartaniuk.

A Kenya Airways egyik járatának ablakából készített felvétel (illusztráció) - a repülégpek alkatrészhiánya miatt gyengülhet idén az afrikai turizmus

Fotó: Unsplash

Megérzi az afrikai turizmus is a hiányt

Az IATA jelentésében kitér rá, hogy leginkább az olyan kisebb üzemeltetők szenvedik meg a helyzetet, mint az Uganda Airlines, a Kenya Airways, az Air Senegal és a RwandAir: mindegyik légitársaság legalább egy olyan repülőgéppel zárta az évet, amely az alkatrészhiány nem tudott felszállni.

A válság 2025-ben több mint 11 milliárd dolláros veszteséget okozott a globális légiközlekedési iparnak

– derül ki az IATA tanulmányából.

A hatások nem állnak meg a kifutópályánál.

A fennakadások sokkolják a kontinens kulcsfontosságú turisztikai ágazatát is, veszélybe kerülnek a foglalások, a turisztikai célú beutazások, és az üzleti utazások is

– írja az Africanews egy kampalai utazásszervező, Resty Mbabazi közlése alapján.

Az afrikai légi közlekedés drágább más kontinensekéhez képest, ezt több tényező együttállása okozza, kezdve a megfelelő infrastruktúráktól a magas adókon át a képzett személyzet hiányáig bezárólag. Utazói szinten a kontinens légi közlekedése 17 százalékkal drágább a globális átlagnál, és az útvonalhálózat meglehetősen töredezett.

Az IATA jelentése pedig rámutat: a kialakult helyzet járatkésésekhez és -törlésekhez vezetett, név szerint említve az imént felsorolt afrikai légitársaságokat. Az elemzés arra is figyelmeztet: amennyiben a helyzet tartósan fennmarad,

az negatívan befolyásolhatja az Afrikába irányuló turizmust,

mivel a szolgáltatás hozzáférhetőségével kapcsolatos bizonytalanság eltántoríthatja a kontinensre utazni vágyókat, csökkentve a foglalások számát.

Rengeteg munkahelyet teremtene a légi közlekedés fejlesztése

Mindezek ellenére – a jelenlegi nehézségeket leszámítva – az afrikai légiközlekedési iparág a következő években növekedés előtt állhat. A bővülést a növekvő középosztály, az Egységes Afrikai Légi Közlekedési Piac (SAATM), valamint az Afrikai Kontinentális Szabadkereskedelmi Térség (AfCFTA) keretében erősödő kontinensen belüli kereskedelem is ösztönözheti.