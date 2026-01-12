Elképesztő év: ennyi vendég még sosem járt Magyarországon

A 2024-es rekordév után újra történelmet írt a hazai turizmus: minden korábbinál több vendég pihent Magyarországon az óévben. Elértük a 20 milliós vendégszámot, amely kiemelkedően magas egy 10 milliós ország esetében – mondta a 2025-ös hazai turisztikai számokról tartott előzetes tájékoztatón Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatósági elnöke.
Új rekordok a turizmusban: minden eddiginél több vendég jött
A vendégéjszakák számát illetően is jelentős, több mint ötszázalékos bővülést láthattunk, tavaly összesen 48,9 millió vendégéjszakát töltöttek el nálunk az utazók.
Budapest továbbra is a legnépszerűbb célpont: 2,5 millió vendég érkezett a magyar fővárosba, amely 13 százalékos növekedés. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utasforgalma 19 millió főre nőtt, ami az elmúlt 75 év egyik legerősebb eredménye.
A vendégszámokat nézve a magyar az európai uniós növekedési átlag 2,5-szeresével bővült, amely Ausztriáénak több mint 2-szerese, Horvátországnak ötszöröse, Csehországnak is több mint kétszerese. Ezzel az eredménnyel az unióban a hetedik helyen állunk, amely egyébként nagyjából fele-fele arányban oszlott meg a külföldi és a belföldi vendégek számát illetően.
A növekedés elsősorban Budapesten volt elképesztő, ahol a belföldi és külföldiek száma egyaránt jelentősen erősödött: több mint hétmillió külföldi és mintegy egymillió hazai vendég töltötte a pihenését a magyar fővárosban. A vidéki Magyarország is jól teljesített: több mint 12 millió utazót fogadtak. Közülük közel 9 millióan belföldről, míg 3,5 millióan külföldről érkeztek. A Balaton térségében 3,4 millió vendéget regisztráltak, többségük belföldi volt.
Innen érkeztek legtöbben és ezek voltak a legnépszerűbb úti célok
Tavaly Magyarországot a legtöbben, 1,1 millióan Németországból keresték fel, őket Románia, Lengyelország, Egyesült királyság, Olaszország, Csehország, Ausztria, Szlovákia, Egyesült Államok és Spanyolország követte. Budapestre a 2,5 millió vendég közül a legtöbben, 600 ezren az Egyesült királyságból, valamint Németországból, Olaszországból, az Egyesült Államokból, Spanyolországból, Romániából, Izraelből, Lengyelországból és Franciaországból érkeztek.
A vidéki top öt úti célok között
- Siófok,
- Hévíz,
- Hajdúszoboszló,
- Balatonfüred
- és Bük szerepelt.
A Balaton térségében 3,4 millió vendéget regisztráltak, többségük, pontosan 2,5 millió belföldi belföldi utazó volt. A szám összességében 2,5 százalékkal nőtt, az egy évvel korábbihoz mérten, amely hatással volt a vendégéjszaka szám jelentős bővülésére és a bevételre is. A teljes vidéki vendégforgalom 20 százalékát bonyolította le a Balaton, mintegy 218 milliárd forintos árbevételt produkálva.
Jól zárt a Bahart és a Mahart is, előbbinél 2,4 százalékkal nőtt az utasszám, utóbbi pedig több mint kétszeresével növelte forgalmát, a vendégek számát a 2024-es adatokhoz képest. Mintegy 499 milliárd forintot töltöttek fel tavaly a Szép-kártyára, a költések pedig 492 milliárd forintosak voltak, amely 14 százalékos növekedést jelent, ez jól mutatja a belföldi turizmus erejét.
A következő cél: a minőségi turizmus erősítése
Guller Zoltán kiemelte: a most ismertetett statisztika egyelőre előzetes, a végleges számok, amelyek később várhatóak, ennél csak magasabbak lehetnek. A turisztikai ügynökség igazgatósági elnöke jelezte kiugró adatok ellenére a turisztikai ágazat célja mára nem pusztán a további mennyiségi növekedés.
A hangsúly egyre inkább a magasabb hozzáadott értékű, hosszabb tartózkodású, többet költő vendégek megszólítására helyeződik át. Emellett a szállodai kapacitás nagyléptékű fejlesztése is szükséges Budapesten, ahol a három-négycsillagos kategóriában már most is kevés a szoba.