Fontos bejelentést tett Nagy István: tűzifa után is jár az energiaár-kompenzáció

A fával fűtők számára is jár a rezsicsökkentésből adódó energiaár-kompenzáció – jelezte Facebook-bejegyzésében Nagy István agrárminiszter. A kormány arról is döntött, hogy előre hozza a szociális tűzifaigénylési akciót, hogy a rászorulók előbb jussanak hozzá a tüzelőanyaghoz. A programban nincs limit, és az általános elosztási szabály érvényes, vagyis az önkormányzatok adják le az igényt a Belügyminisztériumnak, így jutnak hozzá az igénylők a szükséges tüzifa mennyiséghez.
A fával fűtők számára is jár a rezsicsökkentésből adódó energiaár-kompenzáció – írja a Magyar Nemzet Nagy István agrárminiszter Facebook-bejegyzése alapján.  A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a fával fűtők számára is több intézkedést hozott a kormány. Az operatív törzzsel karöltve segítettek azoknak a rászorulóknak, akiknek elfogyott a fájuk vagy krízisben voltak, például a Magyar Honvédség kijelölt állománya segít abban, hogy a szociális tűzifaprogramban biztosított tüzelő eljusson a rászorulókhoz.

Ha odafigyelünk a tűzifa téli elhelyezésére, jelentősen javíthatjuk a fűtés hatásfokát.
Fontos bejelentést tett Nagy István, a tűzifa használókat érinti (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Tűzifa: érvényes az általános elosztási szabály

Nagy István videós bejegyzésében kiemelte, hogy előbre hozták a szociális tűzifaigénylési akciót, hogy a rászorulók előbb jussanak hozzá a tüzelőanyaghoz. A programban nincs limit, és az általános elosztási szabály érvényes, vagyis az önkormányzatok adják le az igényt a Belügyminisztériumnak, így jutnak hozzá az igénylők a szükséges mennyiséghez. 

Nagy István elmondta, hogy

az igényeket március 15-ig kielégítik, az erdészetek folyamatosan az igények feldolgozását végzik.

A miniszter kiemelte a korábban megismert kormányzati döntés: a kormány által elfogadott, a hideg időjárás miatt keletkezett energiatöbbletre számolt 30 százalékos kedvezmény nemcsak a távfűtést, gázt, vagy villanyt, hanem a tűzifát használóknak is jár, az igényt jóváírhatják.

A részletekről ebből a cikkből tájékozódhat az Origón, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentését az intézkedés fedezetéről pedig ebből a cikkból ismerheti meg.

 

