Elnököt választott a csodaország, ahol tízszer annyi aranyat adnak el, mint amennyit termelnek

A leadott szavazatok csaknem felét számlálták össze eddig, és ez alapján az ugandai elnökválasztáson az 1986 óta hivatalban lévő Yoweri Museveni kapta a voksok 76 százalékát, míg Bobi Wine, a legerősebb ellenzéki jelölt 19 százalékon áll. A 43 éves, popsztárból lett politikus Wine tüntetésre szólította fel híveit, azt állítva, hogy tömeges csalások történtek. Az elnökválasztás kapcsán ellenzéki demonstrációk egyelőre nem indultak, de Butambala városban, Kampalától 55 kilométerre délnyugatra csütörtök éjszaka erőszakos összetűzés robbant ki. Egy emberi jogi aktivista elmondta: katonák és rendőrök megöltek legkevesebb tíz ellenzékit, akik egy parlamenti képviselő házában gyűltek össze egy eredményváró rendezvényen. Az ENSZ emberi jogi hivatala múlt héten azt közölte, hogy az idei választások Ugandában „az elnyomás és megfélemlítés légkörében” folytak. A biztonsági erők már az előző választás utáni napokban, 2021-ben sem engedték Wine-nak, hogy elhagyja a házat. Akkor az ellenzéki jelölt a szavazatok 35 százalékát szerezte meg. Yoweri Museveni újabb választási győzelme a hetedik elnöki mandátumhoz juttatná az Idi Amin diktatúrája ellen harcoló egykori lázadóvezért.
Bár az elnökválasztás eredményére még várni kell (s arra is, elismerik-e azt leigitimnek és mit mondanak majd arról a külföldi megfigyelők), érdemes felidézni, hogy az egy olyan országban teheti folytatólagossá vagy épp rajzolhatja újra a politikai térképet, mely – sok más afrikai államéhoz hasonlóan – vérzivataros múltja ellenére a viszonylag stabil, természeti értékei miatt a külföldi turisták által is látogatott országok közé tartozik. A véres diktatúrák és polgárháborúk után a nyolcvanas évek végére sikerült stabilizálni a gazdaságot, amely azóta folyamatosan növekszik. Csökkent ugyan a mezőgazdaság, de nőtt az ipar, különösen a bányászat és a szolgáltatások jelentősége, egyre több a külföldi befektetés. Néhány makroadat:
- az egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson 2024-ben 3273 dollár,
- a gazdasági növekedés 6,1,
- az infláció 3,3,
- a munkanélküliség 2,9 százalékos volt.
Kockázatot jelent azonban a reformok lassú üteme, a növekvő deficit, hogy a munkahelyteremtés nem tud lépést tartani a robbanásszerű népességnövekedéssel.
2024-ben Nagy István agrárminiszter is egyeztetett a fontos kakakó-, kávé- és banántermesztő országgal való mezőgazdasági együttműködésről.
Felfutóban az ugandai nyersanyagkitermelés, de van egy csavar
Ebben a cikkben az ország gazdaságával kapcsolatban a nyersanyag-kiteremlést, illetve a bányászatot emeljük ki:
Az ugandai bányászatból származó teljesítmény 866 milliárd ugandai schillingre nőtt 2025 harmadik negyedévében (kb. 81 milliárd forint) a 2025 második negyedévi 365,58 milliárdról.
Az ország nagyon értékes koltán-, tantalit-, réz-, ezüst-, mészkő-, márvány- és uránlelőhelyekkel rendelkezik, de az egyik legizgalmasabb vonatkozása a kérdésnek kétség kívül az aranytermelés egy olyan időszakban, amikor a nemesfém ára évek óta erősödő tendenciát mutat.
Egy helyi lap tudósítása szerint Uganda aranyszektora az ország exportgazdaságának középpontjába került. A Bank of Uganda adatai szerint az aranybevételek rekordot döntve 21,1 ezer milliárd shillinget (kb. 2 ezer milliárd forint) értek el a 2025 novembere előtti évben. Ez nem a kakaóról, a kávéról vagy a teáról szól:
a növekedés megszilárdította az arany pozícióját Uganda vezető exportcikkeként, és strukturális eltolódást jelzett az értéknövelés, a finomítás és a globális nemesfémpiacokba való mélyebb integráció felé.
Ez ugyanakkor még nem elegendő arra, hogy az ország a globális aranypiac élbolyába kerüljön, de egy érdekes, néhány évvel ezelőtt már rögzített körülményre – az Origo cikkét ajánljuk a témához – irányítja a figyelmet: Uganda éves aranyexportja a sokszorosa volt a kitermelt mennyiséghez képest. Azt, hogy mennyiségre mennyi, pontosan nem közölték az illetékes ugandai intézmények, de figyelembe véve az arany uncinákénti árának emelkedését, kb. 38-42 tonna lehetett.
Hogyan lehetséges ez? Az ugandai aranyeső mögött akkor (még) nem a kitermelés irigylésre méltó felfuttatása, hanem – minden valószínűség szerint – a részben a kétes módon az országba kerülő, majd onnan továbbértékesített aranykészletek álltak. Hiába haladta meg már évekkel ezelőtt az aranyexport értéke a kávéét, Uganda főként olyan aranyat adott el, amit máshol bányásztak, és aminek gyakorlatát különösebben nem is rejtették véka alá. Olyannyira nem, hogy a központi bank is jelezte: az onnan piacra kerülő arany csupán 10 százaléka származott helyi bányákból. A többi Afrika más országaiból került Ugandába, majd onnan tovább a felvásárlókhoz.
Svájci színvonalra fordult rá az afrikai ország?
Az elérhető adatok alapján ez a helyzet a főbb arányokat tekintve 2026 elején is fennáll (a beérkező szállítmányok tisztulása mellett), mert Uganda aranyexportja és helyi termelése között továbbra is jelentős szakadék tátong: az ország több milliárd dollár értékű aranyexportjához képest a hazai bányászati kitermelés ehhez képest elenyésző. Ez az ellentmondás abból adódik, hogy Uganda regionális finomító központtá vált, amely a szomszédos országokból (például a Kongói Demokratikus Köztársaságból) származó aranyat dolgozza fel és értékesíti tovább.
Ez viszont óriási fejleményt jelent az ugandai aranyiparnak, mivel az aranyat már képesek egy helyi üzletemberhez köthető aranyfinomítóban a nemzetközi szabványoknak megfelelve, 99,9 százalékos tisztaságúra is finomítani.
Ez a finomítási képességet a svájciéval teszi összehasonlíthatóvá (Svájc a világ aranyfinomító-központja). Ez azért fontos az országnak, mert így közvetlenül hozzáférhet a világ legfontosabb aranypiacaihoz.
Bár a helyi termelés felfutóban van (mostanra eléri az évi 4 tonnát, ami több nagyságrendi váltást jelent a 2023-as 0,0038 tonnához képest), az arany úgy vált az exportban mintegy 40 százalékos részarányúvá, stabilan előzve a kávé kivitelét, hogy a kivitel jelentős része nem ugandai kitermelésből származik.