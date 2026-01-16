Elnököt választott a csodaország, ahol tízszer annyi aranyat adnak el, mint amennyit termelnek

A leadott szavazatok csaknem felét számlálták össze eddig, és ez alapján az ugandai elnökválasztáson az 1986 óta hivatalban lévő Yoweri Museveni kapta a voksok 76 százalékát, míg Bobi Wine, a legerősebb ellenzéki jelölt 19 százalékon áll. A 43 éves, popsztárból lett politikus Wine tüntetésre szólította fel híveit, azt állítva, hogy tömeges csalások történtek. Az elnökválasztás kapcsán ellenzéki demonstrációk egyelőre nem indultak, de Butambala városban, Kampalától 55 kilométerre délnyugatra csütörtök éjszaka erőszakos összetűzés robbant ki. Egy emberi jogi aktivista elmondta: katonák és rendőrök megöltek legkevesebb tíz ellenzékit, akik egy parlamenti képviselő házában gyűltek össze egy eredményváró rendezvényen. Az ENSZ emberi jogi hivatala múlt héten azt közölte, hogy az idei választások Ugandában „az elnyomás és megfélemlítés légkörében” folytak. A biztonsági erők már az előző választás utáni napokban, 2021-ben sem engedték Wine-nak, hogy elhagyja a házat. Akkor az ellenzéki jelölt a szavazatok 35 százalékát szerezte meg. Yoweri Museveni újabb választási győzelme a hetedik elnöki mandátumhoz juttatná az Idi Amin diktatúrája ellen harcoló egykori lázadóvezért.

Uganda fővárosáról, Kampaláról készített felvétel – elnökválasztást rendeztek az országban, melynek aranyexportja rendkívüli erősödést mutat (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Bár az elnökválasztás eredményére még várni kell (s arra is, elismerik-e azt leigitimnek és mit mondanak majd arról a külföldi megfigyelők), érdemes felidézni, hogy az egy olyan országban teheti folytatólagossá vagy épp rajzolhatja újra a politikai térképet, mely – sok más afrikai államéhoz hasonlóan – vérzivataros múltja ellenére a viszonylag stabil, természeti értékei miatt a külföldi turisták által is látogatott országok közé tartozik. A véres diktatúrák és polgárháborúk után a nyolcvanas évek végére sikerült stabilizálni a gazdaságot, amely azóta folyamatosan növekszik. Csökkent ugyan a mezőgazdaság, de nőtt az ipar, különösen a bányászat és a szolgáltatások jelentősége, egyre több a külföldi befektetés. Néhány makroadat:

az egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson 2024-ben 3273 dollár,

a gazdasági növekedés 6,1,

az infláció 3,3,

a munkanélküliség 2,9 százalékos volt.

Kockázatot jelent azonban a reformok lassú üteme, a növekvő deficit, hogy a munkahelyteremtés nem tud lépést tartani a robbanásszerű népességnövekedéssel.