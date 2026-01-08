A kormány többször jelezte, hogy a repülőtér kötöttpályás közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése stratégiai jelentőséggel bír nemzetgazdasági szempontból. A cél, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a közép-európai közlekedési és logisztikai hálózat egyik meghatározó csomópontjává váljon. Tavaly október 27-én jelentették be, hogy a repülőtéri gyorsvasút vonalat egymilliárd eurós, vagyis mintegy 400 milliárd forintos beruházással, koncessziós formában építik meg.
Ilyen ütemezéssel készülne a repülőtéri gyorsvasút
A megvalósítás ütemezéséről és kivitelezéséről osztott meg további részleteket Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkára egy szerdai háttérbeszélgetésen, amelyet az Airportal foglalt össze. Ebből kiderült:
- a Kőbánya-Kispest és Budapest Airport közötti szakasz 2030-2031-re készülhet el, ekkor a belváros irányába körülbelül 15 percenként indulhatnának vonatok.
- A Monor felé vezető szakasz 2033-2034-re valósulhat meg, ekkor már minden 6. percben érkezhet egy szerelvény a repülőtérre.
- A koncessziós társaság számára ugyanakkor lehetőség nyílik a két szakasz párhuzamos kivitelezésre is, ami korábbi átadást eredményezhet.
- A repülőtéri állomás a terminálok közvetlen közelében, a mostani Holiday parkoló alatt épülne meg, ahonnan aztán mintegy 160 parkolóhelyet kell majd áthelyezni máshová. A munkálatok során a repülőtér zavartalanul üzemelne, közben párhuzamosan épülne a 3-as terminál.
A Budapest Airport éves utasforgalma 2025-ben meghaladta a 19,5 millió főt. Lóga Máté úgy fogalmazott:
a projekthez készült előzetes tanulmány szerint a jelenleg meglévő évi közel 20 millió utas mintegy 40–50 százaléka venné igénybe a vasúti közlekedést.
Koncessziós társaság kezelné a finanszírozást, működtetést
Az államtitkár jelezte: a koncessziós társaság viselné a fejlesztési, finanszírozási, működtetési és keresleti kockázatokat, az állam nem fizetne rendelkezésre állási díjat a koncessziós társaságnak, amely viszont fizetné az államnak a koncessziós díjat. A magyar állam pénzügyi befektetőként, 20 százalékos részesedéssel venne részt a projektben, míg a további finanszírozás biztosítása hazai és nemzetközi befektetők bevonásával a koncessziós társaság feladata lesz.
A projekt teljes beruházási értéke nagyságrendileg elérheti az 1 milliárd eurót, a koncessziós szerződés 35 évre szól, azt követően az infrastruktúra a magyar államra száll át.
Lóga Máté a projekt bevételi modelljéről is beszélt, amely két fő elemből áll: a pályahasználati díjból, amelyet az infrastruktúrát használó vasúttársaságok fizetnének, valamint a reptéren fel- vagy leszálló utasok által ott fizetendő, úgynevezett perondíjból. Utóbbi a teljes bevétel mintegy 80–90 százalékát adhatja, és a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a reptéri állomás beléptető rendszeréhez kapcsolódna.
A MÁV feladata a megnövekvő utasforgalom kiszolgálásához szükséges kapacitás biztosítása
Az államtitkár szerint az előzetes számítások alapján a vasúti kapcsolat árban és menetidőben is versenyképes lehet a taxival és más közúti megoldásokkal szemben, az utasok által fizetendő személyszállítási tarifa és az e feletti, körülbelül 4000 forintos perondíj mellett.
A tervezett, mintegy 27 kilométer hosszú kapcsolat Kőbánya-Kispest és Monor között futna, a vasúti hálózat részeként. Ennek köszönhetően egyes vonatok a repülőtér érintésével tovább haladhatnának Kelenföld vagy a Balaton irányába, míg más járatok a Nyugati pályaudvar felé biztosítanának közvetlen kapcsolatot.
A menetrendi tervezés és a vasúti szerelvények biztosítása Lóga Máté közlése szerint a MÁV feladata lehet, amely az előzetes elemzések szerint rendelkezik a szükséges kapacitásokkal a növekvő utasforgalom kiszolgálásához. A koncessziós társaság és a MÁV között pedig egy szolgáltatási szerződés jönne létre.
Mint elhangzott, a koncessziós kiírás közzétételével most kezdődött részvételi szakasz február 6-ig tart, ezt követően indul az ajánlati szakasz várhatóan három nemzetközi és/vagy hazai résztvevővel.