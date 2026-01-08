A kormány többször jelezte, hogy a repülőtér kötöttpályás közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése stratégiai jelentőséggel bír nemzetgazdasági szempontból. A cél, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a közép-európai közlekedési és logisztikai hálózat egyik meghatározó csomópontjává váljon. Tavaly október 27-én jelentették be, hogy a repülőtéri gyorsvasút vonalat egymilliárd eurós, vagyis mintegy 400 milliárd forintos beruházással, koncessziós formában építik meg.

A Budapest Airport éves utasforgalma tavaly meghaladta a 19,5 milliót, az utasok fele használná a repülőtéri gyorsvasút szolgáltatását / Fotó: Budapest Airport

Ilyen ütemezéssel készülne a repülőtéri gyorsvasút

A megvalósítás ütemezéséről és kivitelezéséről osztott meg további részleteket Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkára egy szerdai háttérbeszélgetésen, amelyet az Airportal foglalt össze. Ebből kiderült:

a Kőbánya-Kispest és Budapest Airport közötti szakasz 2030-2031-re készülhet el, ekkor a belváros irányába körülbelül 15 percenként indulhatnának vonatok.

A Monor felé vezető szakasz 2033-2034-re valósulhat meg, ekkor már minden 6. percben érkezhet egy szerelvény a repülőtérre.

A koncessziós társaság számára ugyanakkor lehetőség nyílik a két szakasz párhuzamos kivitelezésre is, ami korábbi átadást eredményezhet.

A repülőtéri állomás a terminálok közvetlen közelében, a mostani Holiday parkoló alatt épülne meg, ahonnan aztán mintegy 160 parkolóhelyet kell majd áthelyezni máshová. A munkálatok során a repülőtér zavartalanul üzemelne, közben párhuzamosan épülne a 3-as terminál.

A Budapest Airport éves utasforgalma 2025-ben meghaladta a 19,5 millió főt. Lóga Máté úgy fogalmazott:

a projekthez készült előzetes tanulmány szerint a jelenleg meglévő évi közel 20 millió utas mintegy 40–50 százaléka venné igénybe a vasúti közlekedést.

Koncessziós társaság kezelné a finanszírozást, működtetést

Az államtitkár jelezte: a koncessziós társaság viselné a fejlesztési, finanszírozási, működtetési és keresleti kockázatokat, az állam nem fizetne rendelkezésre állási díjat a koncessziós társaságnak, amely viszont fizetné az államnak a koncessziós díjat. A magyar állam pénzügyi befektetőként, 20 százalékos részesedéssel venne részt a projektben, míg a további finanszírozás biztosítása hazai és nemzetközi befektetők bevonásával a koncessziós társaság feladata lesz.

A projekt teljes beruházási értéke nagyságrendileg elérheti az 1 milliárd eurót, a koncessziós szerződés 35 évre szól, azt követően az infrastruktúra a magyar államra száll át.

Lóga Máté a projekt bevételi modelljéről is beszélt, amely két fő elemből áll: a pályahasználati díjból, amelyet az infrastruktúrát használó vasúttársaságok fizetnének, valamint a reptéren fel- vagy leszálló utasok által ott fizetendő, úgynevezett perondíjból. Utóbbi a teljes bevétel mintegy 80–90 százalékát adhatja, és a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a reptéri állomás beléptető rendszeréhez kapcsolódna.