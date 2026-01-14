Itt a teljes jelentés: Zelenszkij benyújtotta a számlát – euró százmilliárdok elégetését tervezi Ukrajnában az unió

A múlt szerdai kormányülésén hallgatták meg az európai uniós ügyekért felelős miniszter jelentését Ukrajna finanszírozási szükségleteiről, és ezzel összefüggésben azokról az intézkedésekről, amelyet az Európai Unió Magyarországtól követel. A jelentésből kiderül, hogy az EU és tagállamai 2022. február óta 193,3 milliárd eurót fizettek ki Ukrajnának.

Volodimir Zelenszkij, aki kampányában békét ígérve lett Ukrajna elnöke 2019-ben. / Fotó: Artur Widak/NurPhoto/Getty Images

Hihetetlen mennyiségű pénz kapott Ukrajna eddig is

Ez az összeg katonai, pénzügyi, humanitárius és menekültügyi támogatásokat foglal magában. Összehasonlításképpen Magyarország 2004 és 2024 között – minden forrást és jogcímet összeadva – nettó 73 milliárd euró támogatásban részesült az EU-tól.

Az Ukrajna finanszírozására eddig fordított 193,3 milliárd euró a következőképpen oszlik meg:

Uniós katonai támogatás: 63,3 milliárd euró

Uniós pénzügyi, gazdasági, és humanitárius támogatás: 51,6 milliárd euró

Hitelek és vissza nem térítendő pénzügyi támogatások az Ukrajna-eszköz6 (Ukraine Facility) keretében: 36,67 milliárd euró

Ukrán menekültek ellátása az unióban: 17 milliárd euró

Hitelek és vissza nem térítendő pénzügyi támogatások a tagállamoktól: 15 milliárd euró

A lefoglalt orosz vagyon Ukrajnának átadott kamatai: 3,7 milliárd euró

Visszafizetés? – Sohanapján kiskedden!

A jelnetésből kiderül az is, hogy egy 2025 december végi uniós döntés értelmében az EU további 90 milliárd euró hitelt nyújt Ukrajnának az idei és a jövő évre. Az EU az ehhez szükséges forrásokat a nemzetközi pénzpiacokról veszi fel hitelként. A tranzakciót az úgynevezett Multiannual Financial Framework – MFF biztosítja, ami az Európai Unió többéves pénzügyi keretén belüli „mozgásteret” vagy „maradék kapacitást” jelenti, vagyis az utolsó „filléreket” is erre a célra használják.

Ebben a konstrukcióban Magyarország, Csehország és Szlovákia nem vesz részt, elzárkoztak ennek támogatásától.

A makropénzügyi támogatás paramétereire vonatkozóan csak az EU25-ös szöveg ad támpontokat. Eszerint a támogatást Ukrajnának csak akkor kell visszafizetnie, ha Oroszországtól kártérítést kap, és addig az orosz vagyon befagyasztása is fennmarad. A kamatterhekre vonatkozóan eddig csak Friedrich Merz német kancellár nyilatkozata ismert, aki „kamatmentes” ukrán hitelről beszélt.

Ugyanakkor a katonai finanszírozásra ez a pénzügyi támogatás nem nyújt lehetőséget, és a katonai finanszírozás megoldására eddig nem is született javaslat. Az EU számára az európai békekeret a katonai finanszírozás természetes csatornája, a befagyasztott orosz vagyon hozamának jelentős részét is ide irányították. Ennek felhasználása a magyar vétó miatt azonban eddig jogilag vitatott volt.