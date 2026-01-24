Eladó egy luxuslakás a világ egyik leghíresebb épületében

Tulajdonosa eladná duplex luxusapartmanját a Le Corbusier által tervezett híres Marseille-i Unité d’Habitation lakóépületben, amely annak idején újraírta a lakóépületek történetét. Az összesen kétszáz négyzetméteres, belső kétszintes, két lakóegység egybenyitásával létrehozott luxuslakásnak szinte minden szegletébe árad be a természetes fény, emellett a szabadon hagyott betongerendák és oszlopok teszik különlegessé a belső teret.
A luxuslakást egymillió-négyszázezer euróért, azaz körülbelül 535 millió forintért hirdeti eladásra
a 20. és 21. századi művészi értéket képviselő ingatlanokkal foglalkozó piacvezető iroda, az Architecture de Collection.
Unité d’Habitation: új fejezet a lakóépületek történetében
1966-ban vonták össze két lakóegységet az 1952-ben átadott lakótömbben, miáltal ez a lakás lett az egyik legnagyobb az épület 337 lakóegysége közül. 1990-es években felújították az apartmant, megőrizve az eredeti, kulcsfontosságú elemeket, például a lépcsőt és a konyhát, amelyet a szintén kiemelkedő építész, Charlotte Perriand tervezett – írja a DomusWeb.
A földszinten található a nappali, a konyha, az étkező és egy kis könyvtár, valamint egy 64 négyzetméteres loggia, csodás panorámával a Földközi-tengerre. A részletekben, például a berendezési tárgyakban és az egyedi készítésű bútorokban Le Corbusier-i jegyek fedezhetők fel. A második szinten találhatók a pihenésre és az otthoni munkavégzésre szolgáló terek, többek között egy hatalmas méretű lakosztály és két másik szoba, mindegyik saját fürdőszobával.
A Le Corbusier-i jelek a részletekben is felfedezhetők, például a marokkói tadelakt vakolattal borított terjedelmes falfelületek berendezési tárgyaiban és az egyedi készítésű bútorokban.
Az Unité d'Habitation a múlt század közepén történelmet írt az élet paradigmáinak újraértelmezésével. A neves építészeti folyóirat, a Domus 1950 januári számában „a világ legfontosabb modern építészeti eseményeként” említi.
Az UNESCO Világörökség részét képező épület a francia-svájci építész által megalkotott „város a városban” koncepciót tükrözi, amely a lakóterek mellett számos szolgáltatást és közös helyiségeket is magában foglal, például egy nagyméretű teraszt, amely az épület 18. emeletén fekszik, és 140 méter hosszan húzódik.
A „Le Corbusier-i jelek” (vagy „modulor-rendszer”) Le Corbusier építész által kidolgozott mértani, emberközpontú mértékrendszert jelentenek, amely az emberi test arányait használja alapul az épületek arányainak meghatározásához, főleg az Unité d'Habitationben és más épületeiben. Ezek közé tartoznak az oszlopokon álló épületek, a szabad alaprajz, a homlokzat és a tetőkert. Összességében a „jelek” Le Corbusier funkcionális és esztétikai elveit, valamint az emberi méretekre épülő, harmonikus rendszert jelentik, amely meghatározta a modern építészetet.