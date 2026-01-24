Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump elszólta magát? Ez lehet az új amerikai csodafegyver

Durva

Romokban van Magyar Péter házi riporternője, WC-t pucoltatna az Origo újságírójával

luxusapartman

Eladó egy luxuslakás a világ egyik leghíresebb épületében

28 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Eladó egy luxusapartman a világ egyik leghíresebb lakóépületében, amely a maga idejében új fejezetet jelentett az építészet történetében. A minden idők leghíresebb építészei közé tartozó Le Corbusier által tervezett Unité d’Habitation lakóépület egyik duplex lakásáról van szó.
Link másolása
Vágólapra másolva!
luxusapartmanlakóépületMarseilleföldközi-tengerluxuslakás

Tulajdonosa eladná duplex luxusapartmanját a Le Corbusier által tervezett híres Marseille-i Unité d’Habitation lakóépületben, amely annak idején újraírta a lakóépületek történetét. Az összesen kétszáz négyzetméteres, belső kétszintes, két lakóegység egybenyitásával létrehozott luxuslakásnak szinte minden szegletébe árad be a természetes fény, emellett a szabadon hagyott betongerendák és oszlopok teszik különlegessé a belső teret. 

Unité d’Habitation
Az Unité d’Habitation tetőteraszáról csodálatos panoráma nyílik a Földközi-tengerre
Fotó: Unsplash

A luxuslakást egymillió-négyszázezer euróért, azaz körülbelül 535 millió forintért hirdeti eladásra

 a 20. és 21. századi művészi értéket képviselő ingatlanokkal foglalkozó piacvezető iroda, az Architecture de Collection.

Unité d’Habitation: új fejezet a lakóépületek történetében

1966-ban vonták össze két lakóegységet az 1952-ben átadott lakótömbben, miáltal ez a lakás lett az egyik legnagyobb az épület 337 lakóegysége közül. 1990-es években felújították az apartmant, megőrizve az eredeti, kulcsfontosságú elemeket, például a lépcsőt és a konyhát, amelyet a szintén kiemelkedő építész, Charlotte Perriand tervezett – írja a DomusWeb.

A földszinten található a nappali, a konyha, az étkező és egy kis könyvtár, valamint egy 64 négyzetméteres loggia, csodás panorámával a Földközi-tengerre. A részletekben, például a berendezési tárgyakban és az egyedi készítésű bútorokban Le Corbusier-i jegyek fedezhetők fel. A második szinten találhatók a pihenésre és az otthoni munkavégzésre szolgáló terek, többek között egy hatalmas méretű lakosztály és két másik szoba, mindegyik saját fürdőszobával.

A Le Corbusier-i jelek a részletekben is felfedezhetők, például a marokkói tadelakt vakolattal borított terjedelmes falfelületek berendezési tárgyaiban és az egyedi készítésű bútorokban.

A „Le Corbusier-i jelek” (vagy „modulor-rendszer”) Le Corbusier építész által kidolgozott mértani, emberközpontú mértékrendszert jelentenek, amely az emberi test arányait használja alapul az épületek arányainak meghatározásához, főleg az Unité d'Habitationben és más épületeiben. Ezek közé tartoznak az oszlopokon álló épületek, a szabad alaprajz, a homlokzat és a tetőkert. Összességében a „jelek” Le Corbusier funkcionális és esztétikai elveit, valamint az emberi méretekre épülő, harmonikus rendszert jelentik, amely meghatározta a modern építészetet. 

Az Unité d'Habitation a múlt század közepén történelmet írt az élet paradigmáinak újraértelmezésével. A neves építészeti folyóirat, a Domus 1950 januári számában „a világ legfontosabb modern építészeti eseményeként” említi.

Az UNESCO Világörökség részét képező épület a francia-svájci építész által megalkotott „város a városban” koncepciót tükrözi, amely a lakóterek mellett számos szolgáltatást és közös helyiségeket is magában foglal, például egy nagyméretű teraszt, amely az épület 18. emeletén fekszik, és 140 méter hosszan húzódik. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!