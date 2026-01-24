Eladó egy luxuslakás a világ egyik leghíresebb épületében

Tulajdonosa eladná duplex luxusapartmanját a Le Corbusier által tervezett híres Marseille-i Unité d’Habitation lakóépületben, amely annak idején újraírta a lakóépületek történetét. Az összesen kétszáz négyzetméteres, belső kétszintes, két lakóegység egybenyitásával létrehozott luxuslakásnak szinte minden szegletébe árad be a természetes fény, emellett a szabadon hagyott betongerendák és oszlopok teszik különlegessé a belső teret.

Az Unité d’Habitation tetőteraszáról csodálatos panoráma nyílik a Földközi-tengerre

Fotó: Unsplash

A luxuslakást egymillió-négyszázezer euróért, azaz körülbelül 535 millió forintért hirdeti eladásra

a 20. és 21. századi művészi értéket képviselő ingatlanokkal foglalkozó piacvezető iroda, az Architecture de Collection.

Unité d’Habitation: új fejezet a lakóépületek történetében

1966-ban vonták össze két lakóegységet az 1952-ben átadott lakótömbben, miáltal ez a lakás lett az egyik legnagyobb az épület 337 lakóegysége közül. 1990-es években felújították az apartmant, megőrizve az eredeti, kulcsfontosságú elemeket, például a lépcsőt és a konyhát, amelyet a szintén kiemelkedő építész, Charlotte Perriand tervezett – írja a DomusWeb.

A földszinten található a nappali, a konyha, az étkező és egy kis könyvtár, valamint egy 64 négyzetméteres loggia, csodás panorámával a Földközi-tengerre. A részletekben, például a berendezési tárgyakban és az egyedi készítésű bútorokban Le Corbusier-i jegyek fedezhetők fel. A második szinten találhatók a pihenésre és az otthoni munkavégzésre szolgáló terek, többek között egy hatalmas méretű lakosztály és két másik szoba, mindegyik saját fürdőszobával.

A Le Corbusier-i jelek a részletekben is felfedezhetők, például a marokkói tadelakt vakolattal borított terjedelmes falfelületek berendezési tárgyaiban és az egyedi készítésű bútorokban.

Az Unité d'Habitation a múlt század közepén történelmet írt az élet paradigmáinak újraértelmezésével. A neves építészeti folyóirat, a Domus 1950 januári számában „a világ legfontosabb modern építészeti eseményeként” említi.