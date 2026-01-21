Némi felárért már szomszéd nélkül utazhatnak a magyarok az ismert fapadoson

Egy 2023-as felmérés szerint a légi utasok közel fele hajlandó lenne fizetni egy kis extra helyért, így egyesek számára a borsos ár is megérheti. Néhány légitársaságnál ez mostanra már elérhetővé vált.

A fapados légitársaságok közül a Wizz Air januártól új kiegészítőként vezette be a felárérért igénybe vehető üres szék lehetőségét / Fotó: Wizz Air

Ezt jelenti a fapadosoknál a feláras szomszédos üres szék lehetőség

Az üres szék opció lényege a fapadosok esetében, hogy a szokásos gazdaságos helyett egy külön díj ellenében nagyobb személyes teret és nyugalmat kínál az utasoknak. Ez az extra hely különösen vonzó lehet azoknak, akik zsúfolt járatokon utaznak, vagy üzleti célból repülnek, de a hagyományos business class jegyeket magas áraik miatt nem vennék igénybe.

A fapados légitársaságok kiegészítőként vezették be azt a lehetőséget, hogy a felárat megfizető utasoknál, ülőhelyválasztáskor a mellettük lévő középső ülést biztosan szabadon hagyják.

Ennek révén az utazó nemcsak extra helyhez jut, hanem nagyobb komfortot és privát teret is élvezhet a fedélzeten. A szolgáltatás a foglaláskor fizethető elő és a legtöbb esetben a nagyobb lábtérrel rendelkező első sorba adott ülőhelyhez kapcsolódik, ahol az utas az ablak- vagy folyosó melletti helyet választja, esetükben, igény szerint a középső széket nem értékesítik másnak.

Így működik a szolgáltatás a Wizz Airnél

A Wizz Airnél január óta elérhető a szolgáltatás. Ahhoz, hogy egyáltalán esélye legyen „szomszédmentesen” utazni, először 50 euróért, azaz mintegy 20 ezer forintért ki kell választani a Wizz Class opciót a jegyfoglaláskor. Gondoljunk erre úgy, mint egy business class utazásra, kényelmes ülések nélkül, viszont elsőbbségi beszállással, egy ingyenes snackkel és egy nagy kézipoggyásszal. Ez nagyjából megfelel az easyJet Speedy Boarding vagy a Ryanair Priority szolgáltatásának.

A Wizz Class azonban egy egyedi extrát is kínál: lehetőséget arra, hogy kedvezményes áron lefoglalja az ön melletti ülést, feltéve, hogy ablak- vagy folyosóülést választ. Az üresen tartott középső hely ára a kereslettől függően változik, és a repülőjegy, valamint az 50 eurós elsőbbségi felár felett fizetendő.