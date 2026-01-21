Némi felárért már szomszéd nélkül utazhatnak a magyarok az ismert fapadoson

Egy 2023-as felmérés szerint a légi utasok közel fele hajlandó lenne fizetni egy kis extra helyért, így egyesek számára a borsos ár is megérheti. Néhány légitársaságnál ez mostanra már elérhetővé vált.
Ezt jelenti a fapadosoknál a feláras szomszédos üres szék lehetőség
Az üres szék opció lényege a fapadosok esetében, hogy a szokásos gazdaságos helyett egy külön díj ellenében nagyobb személyes teret és nyugalmat kínál az utasoknak. Ez az extra hely különösen vonzó lehet azoknak, akik zsúfolt járatokon utaznak, vagy üzleti célból repülnek, de a hagyományos business class jegyeket magas áraik miatt nem vennék igénybe.
A fapados légitársaságok kiegészítőként vezették be azt a lehetőséget, hogy a felárat megfizető utasoknál, ülőhelyválasztáskor a mellettük lévő középső ülést biztosan szabadon hagyják.
Ennek révén az utazó nemcsak extra helyhez jut, hanem nagyobb komfortot és privát teret is élvezhet a fedélzeten. A szolgáltatás a foglaláskor fizethető elő és a legtöbb esetben a nagyobb lábtérrel rendelkező első sorba adott ülőhelyhez kapcsolódik, ahol az utas az ablak- vagy folyosó melletti helyet választja, esetükben, igény szerint a középső széket nem értékesítik másnak.
Így működik a szolgáltatás a Wizz Airnél
A Wizz Airnél január óta elérhető a szolgáltatás. Ahhoz, hogy egyáltalán esélye legyen „szomszédmentesen” utazni, először 50 euróért, azaz mintegy 20 ezer forintért ki kell választani a Wizz Class opciót a jegyfoglaláskor. Gondoljunk erre úgy, mint egy business class utazásra, kényelmes ülések nélkül, viszont elsőbbségi beszállással, egy ingyenes snackkel és egy nagy kézipoggyásszal. Ez nagyjából megfelel az easyJet Speedy Boarding vagy a Ryanair Priority szolgáltatásának.
A Wizz Class azonban egy egyedi extrát is kínál: lehetőséget arra, hogy kedvezményes áron lefoglalja az ön melletti ülést, feltéve, hogy ablak- vagy folyosóülést választ. Az üresen tartott középső hely ára a kereslettől függően változik, és a repülőjegy, valamint az 50 eurós elsőbbségi felár felett fizetendő.
Miért éri meg a légitársaságnak?
A bevételi modell mögött egy egyszerű gazdasági logika áll: a fapados járatok hagyományosan sűrűn elrendezett ülésekkel és alacsony alapjegyárral működnek, amelyben a nyereség nagy része a jegyen túli szolgáltatásokból származik.
Az üres szék konstrukció olyan új értékesítési lehetőség, amely: nem igényel új fizikai kapacitást, nem emeli jelentősen a költségeket, viszont növeli az egy utasra jutó bevételt.
Ez különösen fontos egy diszkont légitársaságnál, ahol a jegyárak versenyben tartása az üzleti koncepció lényege. A szolgáltatás dinamikusan, a kereslettől függően árazódik be, ami tovább javítja a hozamot.
Több légitársaság is kísérletezik ezzel a modellel
A Wizz Air nem az egyetlen, amely az utasok kissé antiszociális ösztöneire épít. Az év elején a Virgin Australia hasonló rendszert jelentett be, azzal a különbséggel, hogy az utasok licitálhatnak az üres ülésekre, nem pedig fix áron vásárolják meg azokat. A licit alapára 30 ausztrál dollár, körülbelül 6600 forint, a legmagasabb ajánlatot tevő pedig extra könyöktérhez jut.
A Lufthansa még ennél is tovább megy: „alvós sort” kínál, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az utas három teljes ülést foglalhat le magának. A légitársaság egy kis matracot és takarót is biztosít a jobb alvás érdekében. Ez akár 229 euróba, csaknem 92 ezer forintba is kerülhet irányonként.
A Wizz Class egyelőre csak a Budapest, Bukarest–Otopeni, London–Luton, London–Gatwick, Róma–Fiumicino és Varsó célirányú járatokon lesz elérhető.
Ez a fajta differenciált árazás azt jelzi, hogy a légiközlekedési piac egyre inkább reagál az eltérő fizetési hajlandóságú utasokra, miközben megpróbálja optimalizálni a repülőgépek hasznos kapacitását.