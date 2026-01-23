Öt ország, ahol kevés a turista és a pénzed is többet ér

Tavaly január és szeptember között világszerte 1,1 milliárd turista utazott külföldre, ami 5 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. Az előrejelzések szerint 2026-ban minden eddiginél többen kelnek útra – még annak ellenére is, hogy a túlturizmus bénító hatásai egyre látványosabbak olyan népszerű úti célok esetében, mint Madrid, a Kanári-szigetek vagy Mexikóváros – írja a Time Out Market.
Miért érdemes új úti célok felé fordulni?
Kutatások szerint ugyanakkor az utazók egyre tudatosabbak. A Booking.com Travel and Sustainability 2025 jelentése szerint a válaszadók 84 százaléka számára fontos szempont a fenntarthatóság az utazás megtervezésekor, míg 73 százalékuk kifejezetten azt szeretné, ha költése a helyi közösségek javát szolgálná.
A kevésbé ismert régiók felkeresése nemcsak tehermentesíti a már túlzsúfolt desztinációkat, hanem lehetőséget teremt azon országok számára is, amelyeknek valóban szükségük van a látogatókra.
Ha az utazók kíváncsisággal és tisztelettel, kezelhető létszámban érkeznek, azzal segíthetik a helyi gazdaságokat, miközben nem zsúfolt kultúrákat és tájakat ismerhetnek meg
– mondja Sam Bruce, a környezet- és közösségtudatos utazásairól ismert Much Better Adventures társalapítója.
Szerinte ezek a helyek ritka élményt kínálnak: valódi kapcsolatot az emberekkel, turistacsapdák nélkül, ahol az utazó jelenléte még tényleg számít.
Ezeknek az országoknak most különösen nagy szükségük lenne a turizmusra
A timeout.com összegyűjtött öt olyan országot, akiknek ebben az időszakban különösen szüksége lenne a turizmus megerősödésére, ráadásul garantáltan autentikus élményt kínálnak az utazóknak. Ilyen
- Moldova, amely évekig Európa legkevésbé látogatott országa volt, ám 2025 első kilenc hónapjában már mintegy 480 ezer turista érkezett ide, amely 6,5 százalékos növekedés. A történelmi sebek lassan gyógyulnak, a főváros, Chișinău pedig múzeumaival, parkjaival és kávékioszkjaival ideális belépő az ország kultúrájába. A városon túl a világ legnagyobb borospincéje, a Milestii Mici kínál különleges élményt.
- Gambia: a klímaváltozás miatt visszaszoruló mezőgazdaság után a turizmus vált az ország egyik legfontosabb bevételi forrásává. Gambia ma már tudatosan a közösségi alapú utazásra épít: a Ninki Nanka Trail mentén falvak, mangrovék és a mindennapokban ma is működő mesterségek tárják fel az ország valódi arcát, miközben az utazók helyi szállásokon és folyami hajókon alhatnak.
- Jordánia: a közel-keleti konfliktusok miatt visszaesett turizmus után most újra nyílik a lehetőség, hogy Petra ikonikus romvárosát tömegek nélkül fedezzük fel. Jordánia különlegessége a közösségi turizmus: a 675 kilométeres Jordan Trail szakaszain helyi vezetők, beduin családok és fenntartható szállások várják az érkezőket.
- Tádzsikisztán: Közép-Ázsia legkisebb országa könnyebben elérhető, mint sokan gondolnák. A főváros, Dusanbe után az igazi élményt a vad hegyvidékek adják: a Fann-hegység túraútvonalai, gleccsertavai és a Pamír közösségei olyan érintetlen környezetet kínálnak, ahol a felelős turizmus alapvetés.
- Paraguay: Brazília és Argentína árnyékában Paraguay lassú, hagyományokra épülő életformát őriz. Az ország felét borító Chaco régióban őslakos guaraník és gauchók élnek együtt, a vadonban pedig több száz madárfaj és ritka emlősök figyelhetők meg. Asunción pezsgő piacaival és történelmi múzeumaival jó kiindulópont az ország megismeréséhez.
Most kell eldöntenünk, hova utazzunk – ígéretes úti célok 2026 nyarára
Ha nem szeretnénk az utolsó pillanatban, kapkodva dönteni, érdemes már most előre gondolkodnunk a nyaralásról. Az első lépés az úti cél kiválasztása, amelyhez ezúttal utazási tippekkel és szakértői ajánlásokkal érkezünk, hogy 2026-ban élményekben gazdag, mégis tudatos vakációt tervezhessünk.