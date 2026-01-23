Öt ország, ahol kevés a turista és a pénzed is többet ér

Tavaly január és szeptember között világszerte 1,1 milliárd turista utazott külföldre, ami 5 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. Az előrejelzések szerint 2026-ban minden eddiginél többen kelnek útra – még annak ellenére is, hogy a túlturizmus bénító hatásai egyre látványosabbak olyan népszerű úti célok esetében, mint Madrid, a Kanári-szigetek vagy Mexikóváros – írja a Time Out Market.

Fenntartható élmények, zsúfoltság nélküli tájak, ezek az úti célok idén is tárt karokkal várják az utazókat / Fotó: evenfh / Shutterstock

Miért érdemes új úti célok felé fordulni?

Kutatások szerint ugyanakkor az utazók egyre tudatosabbak. A Booking.com Travel and Sustainability 2025 jelentése szerint a válaszadók 84 százaléka számára fontos szempont a fenntarthatóság az utazás megtervezésekor, míg 73 százalékuk kifejezetten azt szeretné, ha költése a helyi közösségek javát szolgálná.

A kevésbé ismert régiók felkeresése nemcsak tehermentesíti a már túlzsúfolt desztinációkat, hanem lehetőséget teremt azon országok számára is, amelyeknek valóban szükségük van a látogatókra.

Ha az utazók kíváncsisággal és tisztelettel, kezelhető létszámban érkeznek, azzal segíthetik a helyi gazdaságokat, miközben nem zsúfolt kultúrákat és tájakat ismerhetnek meg

– mondja Sam Bruce, a környezet- és közösségtudatos utazásairól ismert Much Better Adventures társalapítója.

Szerinte ezek a helyek ritka élményt kínálnak: valódi kapcsolatot az emberekkel, turistacsapdák nélkül, ahol az utazó jelenléte még tényleg számít.

Ezeknek az országoknak most különösen nagy szükségük lenne a turizmusra

A timeout.com összegyűjtött öt olyan országot, akiknek ebben az időszakban különösen szüksége lenne a turizmus megerősödésére, ráadásul garantáltan autentikus élményt kínálnak az utazóknak. Ilyen

Moldova, amely évekig Európa legkevésbé látogatott országa volt, ám 2025 első kilenc hónapjában már mintegy 480 ezer turista érkezett ide, amely 6,5 százalékos növekedés. A történelmi sebek lassan gyógyulnak, a főváros, Chișinău pedig múzeumaival, parkjaival és kávékioszkjaival ideális belépő az ország kultúrájába. A városon túl a világ legnagyobb borospincéje, a Milestii Mici kínál különleges élményt.

Gambia: a klímaváltozás miatt visszaszoruló mezőgazdaság után a turizmus vált az ország egyik legfontosabb bevételi forrásává. Gambia ma már tudatosan a közösségi alapú utazásra épít: a Ninki Nanka Trail mentén falvak, mangrovék és a mindennapokban ma is működő mesterségek tárják fel az ország valódi arcát, miközben az utazók helyi szállásokon és folyami hajókon alhatnak.

Jordánia: a közel-keleti konfliktusok miatt visszaesett turizmus után most újra nyílik a lehetőség, hogy Petra ikonikus romvárosát tömegek nélkül fedezzük fel. Jordánia különlegessége a közösségi turizmus: a 675 kilométeres Jordan Trail szakaszain helyi vezetők, beduin családok és fenntartható szállások várják az érkezőket.

Tádzsikisztán: Közép-Ázsia legkisebb országa könnyebben elérhető, mint sokan gondolnák. A főváros, Dusanbe után az igazi élményt a vad hegyvidékek adják: a Fann-hegység túraútvonalai, gleccsertavai és a Pamír közösségei olyan érintetlen környezetet kínálnak, ahol a felelős turizmus alapvetés.

Paraguay: Brazília és Argentína árnyékában Paraguay lassú, hagyományokra épülő életformát őriz. Az ország felét borító Chaco régióban őslakos guaraník és gauchók élnek együtt, a vadonban pedig több száz madárfaj és ritka emlősök figyelhetők meg. Asunción pezsgő piacaival és történelmi múzeumaival jó kiindulópont az ország megismeréséhez.