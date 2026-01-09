Így alakultak év végén az üzemanyagárak a régiónkban – kiderült, hol volt a legolcsóbb

Decemberben is teljesült a kormány elvárása, a magyar családok kedvezőbb áron tankolhattak, mint a szomszédos országokban élők, mindkét üzemanyag típus esetén 9 forinttal - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Mint írták, a kormány továbbra sem hagyja, hogy a háború és a brüsszeli szankciók terheit a magyar emberek fizessék meg, ezért folyamatosan figyelemmel kíséri az üzemanyagárak alakulását.

Az elmúlt időszakban folyamatosan csökkentek az üzemanyagárak Magyarországon. Fotó: Takács József

Közleményében az NGM azt írta, a kabinet továbbra is számít az üzemanyag-kereskedők konstruktív együttműködésére. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján Magyarországon decemberben is kedvezőbben alakultak az üzemanyagárak a szomszédos országok átlagához képest. Az Európai Unió Weekly Oil Bulletin jelentése szerint a 95-ös oktánszámú benzin havi átlagára Magyarországon 557 forint volt, ami 9 forinttal alacsonyabb a szomszédos országokban mért 566 forintos átlagárnál. A gázolaj esetében a hazai havi átlagár 569 forintot tett ki, amely szintén 9 forinttal maradt el a szomszédos országok 578 forintos átlagától. Ennek köszönhetően a magyar családok mindkét üzemanyagtípus esetében olcsóbban tankolhattak, mint a szomszédos országok lakossága.

Árcsökkenéssel indul 2026 az üzemanyagpiacon: az év első napján mérséklődött a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. Az üzemanyag árának csökkenését a gyengülő olajárak és a nemzetközi piaci folyamatok is támogatják, amelyek a következő hetekben tovább mozgathatják az árakat. A Holtankoljak.hu szakportál friss előrejelzése szerint, az autósoknak a hétvégén sem kell üzemanyagár-emelkedére számítaniuk. Az átlagárak 2026.01.09-én: