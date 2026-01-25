Brutális vagyonadó jöhet, tömegesen menekülhetnek a milliárdosok ebből a dúsgazdag államból

Kaliforniában nagy vihart kavart egy javaslat, amely megadóztatná a milliárdosokat. Egyelőre csupán tervezetről van szó, amely még messze van attól, hogy szavazzanak róla, de a vagyonadó máris heves ellenállást váltott ki az érintettek körében.
A milliárdosok megadóztatására vonatkozó törvényjavaslat értelmében az 1 milliárd dollárnál nagyobb vagyonnal rendelkező kaliforniaiak egyszeri, 5 százalékos adót fizetnének teljes vagyonuk után, akár öt évre elosztva. A kezdeményezés mögött álló Service Employees International Union – United Healthcare Workers West szakszervezet szerint az intézkedés fontos lenne az egészségügyi, oktatási és élelmiszersegély-programok számára.
A Los Angeles Times cikke rámutat, hogy
a vagyonadó 2027 január 1-jétől körülbelül 200 kaliforniai milliárdosra vonatkozna.
A bevételek nagyjából 90 százaléka az egészségügyre, a fennmaradó rész pedig oktatásra és élelmiszer-segélyezésre menne.
Nem érintené ugyanakkor az adó az ingatlanokat, a nyugdíjakat és a nyugdíjszámlákat.
Ahhoz, hogy a javaslatot szavazásra bocsáthassák, egészen pontosan 874.641 érvényes, támogató aláírásnak kell összegyűlnie, és azt június 24-ig be kell nyújtani. Ezt követően még alá kell írnia az állam kormányzójának, Gavin Newsomnak is, aki viszont ellenzi a gazdagok ilyen módon történő megadóztatását.
Kik távoznának Kaliforniából a vagyonadó miatt?
Az Nvidia vezére, Jensen Huang a kezdeményezéssel kapcsolatban azt közölte, hogy maradna, és nem zavarja a tervezett adó. Donald Trump agytrösztje, a Palantir társalapítója, Peter Thiel viszont inkább a távozás mellett döntene. Elon Musk, a világ leggazdagabb embere szintén végleg távozna Kaliforniából. Több vállalkozása székhelyét máris áthelyezte, legutóbb 2024-ben a SpaceX-et költöztette át.
- A technológiai nagyágyú, Google központja továbbra is Kaliforniában található, de más, az alapítókhoz, Larry Page-hez és Sergey Brinhez köthető vállalatok nemrégiben az állam határain kívülre helyezték át a központjukat.
- Larry Ellison, az Oracle társalapítója már évekkel ezelőtt elkezdte kivonni érdekeltségeit és vagyonát Kaliforniából.
- Andy Fang, a DoorDash társalapítója, aki Kaliforniában született és nőtt fel, az X-en azt írta, hogy szereti az államot, de gondolkodik a költözésen.
Ha a javaslatból törvény születik, akkor Page-nek például 13 milliárd, Thielnek pedig 1,3 milliárd dollár adót kellene fizetnie a vagyona után.
Megoldódnának Kalifornia problémái?
A kaliforniai törvényhozási elemző hivatal egy decemberi beszámolójában azt írta, hogy az állam valószínűleg több tízmilliárd dollárt szedne be a vagyonadóból. A javaslat támogatói szerint pedig az intézkedés körülbelül 100 milliárd dollárt hozna, és elvetik azt az elképzelést, hogy a milliárdosok emiatt elmenekülnének az államból. A kezdeményezést támogató szakszervezet úgy véli, hogy a „milliárdosok kivándorlásáról szóló narratíva” „erősen eltúlzott”. „Jelenleg úgy tűnik, az érintettek túlnyomó többsége a január 1-jei határidő után is Kaliforniában marad” – mondta Suzanne Jimenez, az SEIU-United Healthcare Workers West kabinetfőnöke.
Massachusetts és Washington példáját hozza fel: ezekben az államokban más formában ugyan, de már bevezették a vagyonadót, amely idővel milliárdokat hozott a büdzsébe, és közben a gazdasági növekedés sem torpant meg.
Brian Galle, a Kaliforniai Egyetem (Berkeley) jogászprofesszora szintén úgy véli, hogy a gazdagok túlnyomó többsége nem fog elköltözni Kaliforniából.
A kockázati tőkebefektető céget irányító Chamath Palihapitiya ezzel ellentétes álláspontra helyezkedik, és becslése szerint az államot elhagyó milliárdosok távozása nagyobb adóbevétel-kiesést okozhat, mint amennyit az új adó hozna.
Kevin Klowden kaliforniai közgazdász szerint ugyanakkor a bökkenő valójában az, hogy ez a vagyonadó csupán egyszeri megoldást kínálna egy rendszerszintű problémára, hosszabb távon azonban nem rendezné a helyzetet.
Kalifornia áll az élen a milliárdosok számát tekintve az Egyesült Államokban, majd New York, Florida és Texas következik. Ebben a négy államban él az ország milliárdosainak közel kétharmada, Kaliforniában nagyrészt a technológiai, New Yorkban pedig a pénzügyi szektornak köszönhetően.