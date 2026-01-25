Brutális vagyonadó jöhet, tömegesen menekülhetnek a milliárdosok ebből a dúsgazdag államból

Kaliforniában nagy vihart kavart egy javaslat, amely megadóztatná a milliárdosokat. Egyelőre csupán tervezetről van szó, amely még messze van attól, hogy szavazzanak róla, de a vagyonadó máris heves ellenállást váltott ki az érintettek körében.

Vagyonadót vetnének ki a milliárdosokra Kaliforniában

Fotó: Unsplash

A milliárdosok megadóztatására vonatkozó törvényjavaslat értelmében az 1 milliárd dollárnál nagyobb vagyonnal rendelkező kaliforniaiak egyszeri, 5 százalékos adót fizetnének teljes vagyonuk után, akár öt évre elosztva. A kezdeményezés mögött álló Service Employees International Union – United Healthcare Workers West szakszervezet szerint az intézkedés fontos lenne az egészségügyi, oktatási és élelmiszersegély-programok számára.

A Los Angeles Times cikke rámutat, hogy

a vagyonadó 2027 január 1-jétől körülbelül 200 kaliforniai milliárdosra vonatkozna.

A bevételek nagyjából 90 százaléka az egészségügyre, a fennmaradó rész pedig oktatásra és élelmiszer-segélyezésre menne.

Nem érintené ugyanakkor az adó az ingatlanokat, a nyugdíjakat és a nyugdíjszámlákat.

Ahhoz, hogy a javaslatot szavazásra bocsáthassák, egészen pontosan 874.641 érvényes, támogató aláírásnak kell összegyűlnie, és azt június 24-ig be kell nyújtani. Ezt követően még alá kell írnia az állam kormányzójának, Gavin Newsomnak is, aki viszont ellenzi a gazdagok ilyen módon történő megadóztatását.

Kik távoznának Kaliforniából a vagyonadó miatt?

Az Nvidia vezére, Jensen Huang a kezdeményezéssel kapcsolatban azt közölte, hogy maradna, és nem zavarja a tervezett adó. Donald Trump agytrösztje, a Palantir társalapítója, Peter Thiel viszont inkább a távozás mellett döntene. Elon Musk, a világ leggazdagabb embere szintén végleg távozna Kaliforniából. Több vállalkozása székhelyét máris áthelyezte, legutóbb 2024-ben a SpaceX-et költöztette át.