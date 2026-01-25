Hírlevél
Trump húz egy merészet: így zárná le végleg az ukrajnai háborút

Brutális vagyonadó jöhet, tömegesen menekülhetnek a milliárdosok ebből a dúsgazdag államból

Kaliforniában idén novemberben népszavazásra bocsáthatnak egy olyan javaslatot, amely megadóztatná az államban élő milliárdosokat. Egyesek arra figyelmeztetnek, hogy a vagyonadó bevezetése tömeges exodust indíthat el a helyi dúsgazdag üzletemberek körében, és a végső egyenleg inkább negatív előjelű lehet, mint pozitív.
Kaliforniában nagy vihart kavart egy javaslat, amely megadóztatná a milliárdosokat. Egyelőre csupán tervezetről van szó, amely még messze van attól, hogy szavazzanak róla, de a vagyonadó máris heves ellenállást váltott ki az érintettek körében. 

Los Angeles, vagyonadó
Vagyonadót vetnének ki a milliárdosokra Kaliforniában
Fotó: Unsplash

A milliárdosok megadóztatására vonatkozó törvényjavaslat értelmében az 1 milliárd dollárnál nagyobb vagyonnal rendelkező kaliforniaiak egyszeri, 5 százalékos adót fizetnének teljes vagyonuk után, akár öt évre elosztva. A kezdeményezés mögött álló Service Employees International Union – United Healthcare Workers West szakszervezet szerint az intézkedés fontos lenne az egészségügyi, oktatási és élelmiszersegély-programok számára.

A Los Angeles Times cikke rámutat, hogy 

a vagyonadó 2027 január 1-jétől körülbelül 200 kaliforniai milliárdosra vonatkozna. 

A bevételek nagyjából 90 százaléka az egészségügyre, a fennmaradó rész pedig oktatásra és élelmiszer-segélyezésre menne.

Nem érintené ugyanakkor az adó az ingatlanokat, a nyugdíjakat és a nyugdíjszámlákat. 

Ahhoz, hogy a javaslatot szavazásra bocsáthassák, egészen pontosan  874.641 érvényes, támogató aláírásnak kell összegyűlnie, és azt június 24-ig be kell nyújtani. Ezt követően még alá kell írnia az állam kormányzójának, Gavin Newsomnak is, aki viszont ellenzi a gazdagok ilyen módon történő megadóztatását.

Kik távoznának Kaliforniából a vagyonadó miatt?

Az Nvidia vezére, Jensen Huang a kezdeményezéssel kapcsolatban azt közölte, hogy maradna, és nem zavarja a tervezett adó. Donald Trump agytrösztje, a Palantir társalapítója, Peter Thiel viszont inkább a távozás mellett döntene. Elon Musk, a világ leggazdagabb embere szintén végleg távozna Kaliforniából. Több vállalkozása székhelyét máris áthelyezte, legutóbb 2024-ben a SpaceX-et költöztette át. 

  • A technológiai nagyágyú, Google központja továbbra is Kaliforniában található, de más, az alapítókhoz, Larry Page-hez és Sergey Brinhez köthető vállalatok nemrégiben az állam határain kívülre helyezték át a központjukat.
  • Larry Ellison, az Oracle társalapítója már évekkel ezelőtt elkezdte kivonni érdekeltségeit és vagyonát Kaliforniából.
  • Andy Fang, a DoorDash társalapítója, aki Kaliforniában született és nőtt fel, az X-en azt írta, hogy szereti az államot, de gondolkodik a költözésen.

Kalifornia áll az élen a milliárdosok számát tekintve az Egyesült Államokban, majd New York, Florida és Texas következik. Ebben a négy államban él az ország milliárdosainak közel kétharmada, Kaliforniában nagyrészt a technológiai, New Yorkban pedig a pénzügyi szektornak köszönhetően.

(FILES) Tesla and SpaceX CEO Elon Musk speaks during a town hall event hosted by America PAC in support of former US President and Republican presidential candidate Donald Trump at the Greater Philadelphia Expo Center in Oaks, Pennsylvania, on October 18, 2024. Elon Musk's platform X on January 14, 2026 announced measures to prevent its AI chatbot Grok from undressing images of real people, following global backlash over its generation of sexualized images of women and children. (Photo by RYAN COLLERD / AFP)
Ha jön a vagyonadó, Elon Musk elhagyhatja Kaliforniát 
Fotó: RYAN COLLERD / AFP

Ha a javaslatból törvény születik, akkor Page-nek például 13 milliárd, Thielnek pedig 1,3 milliárd dollár adót kellene fizetnie a vagyona után. 

Megoldódnának Kalifornia problémái?

A kaliforniai törvényhozási elemző hivatal egy decemberi beszámolójában azt írta, hogy az állam valószínűleg több tízmilliárd dollárt szedne be a vagyonadóból. A javaslat támogatói szerint pedig az intézkedés körülbelül 100 milliárd dollárt hozna, és elvetik azt az elképzelést, hogy a milliárdosok emiatt elmenekülnének az államból. A kezdeményezést támogató szakszervezet úgy véli, hogy a „milliárdosok kivándorlásáról szóló narratíva” „erősen eltúlzott”. „Jelenleg úgy tűnik, az érintettek túlnyomó többsége a január 1-jei határidő után is Kaliforniában marad” – mondta Suzanne Jimenez, az SEIU-United Healthcare Workers West kabinetfőnöke. 

Massachusetts és Washington példáját hozza fel: ezekben az államokban más formában ugyan, de már bevezették a vagyonadót, amely idővel milliárdokat hozott a büdzsébe, és közben a gazdasági növekedés sem torpant meg.

Brian Galle, a Kaliforniai Egyetem (Berkeley) jogászprofesszora szintén úgy véli, hogy a gazdagok túlnyomó többsége nem fog elköltözni Kaliforniából.

A kockázati tőkebefektető céget irányító Chamath Palihapitiya ezzel ellentétes álláspontra helyezkedik, és becslése szerint az államot elhagyó milliárdosok távozása nagyobb adóbevétel-kiesést okozhat, mint amennyit az új adó hozna.

Kevin Klowden kaliforniai közgazdász szerint ugyanakkor a bökkenő valójában az, hogy ez a vagyonadó csupán egyszeri megoldást kínálna egy rendszerszintű problémára, hosszabb távon azonban nem rendezné a helyzetet.

 

