Norvég profitból épít üzemet itthon a Vajda-Papír

A Norvégiából hazahozott profitjából építi új gyárát Dunaföldváron a Vajda-Papír, a beruházást a kormány 25 milliárd forinttal támogatja – mondta a külgazdasági és külügyminiszter kedden, az üzem alapkőletételi ünnepségén. Szijjártó Péter az eseményen kiemelte, hogy az elmúlt másfél évtizedben váratlan kihívásokkal és súlyos veszélyekkel kellett szembenézni a pénzügyi válságtól kezdve a migráción és a világjárványon át az ukrajnai háborúig.

A világválságok ellenére is töretlenül növekszik a hazai termelő ágazat. / Fotó: Makovics Kornél

Az egymást követő válságok ellenére is erősödik a magyar gazdaság

A megpróbáltatások átalakították a világpolitikai és a világgazdasági rendszert, ebben a helyzetben kellett a magyar gazdaságot megerősíteni, a magyarok fizikai és anyagi biztonságát megvédeni. 2010 után a szuverén, nemzeti, munkaalapú gazdaságstratégia 1 millió munkahelyet hozott létre, miközben a világ válságról válságra bukdácsolt. Ma már Magyarországon kell fizetni a legkisebb adókat, itt a legalacsonyabbak a családok számára az energiaárak, a családi adókedvezményre másutt világszenzációként hivatkoznak, az idősek megbecsülésének pedig kézzelfogható, világos jele, hogy 2026-tól már 14. havi nyugdíj is van – mondta.

A tárcavezető szerint az elmúlt 15 éven belül az utóbbi 4 volt a legnehezebb, mert egy háború árnyékában kellett gazdaságpolitikát csinálni. A konfliktus hatásai és a brüsszeli szankciós politika összességében nagyon komoly mélyütés Európa gazdaságának, ezért is tekinthető jelentős magyar sikernek, hogy beruházási szempontból ez volt a magyar gazdaságtörténet legsikeresebb időszaka.

Soha korábban ennyi gyár nem épült Magyarországon,

ennyi szolgáltatóközpont nem jött létre, ebből fakadóan

soha annyi munkahelyet nem hoztak létre a vállalatok Magyarországon,

mint az elmúlt 4 év során, miközben az európai gazdaság csak keresi önmagát. Ennek a gazdasági teljesítménynek köszönhető az is, hogy 2026-tal kezdve a családi adókedvezmény a kétszeresére nőtt, a 14. havi nyugdíj első részletét hamarosan megkapják az idősek, az édesanyák egy újabb csoportja élvez élethosszig tartó személyi jövedelemadó mentességet, a minimálbér pedig 11 százalékkal nőtt. Mindez nem jöhetett volna létre a magyar vállalatok, pontosabban a magyar tulajdonban lévő vállalatok megerősödése nélkül. Fejlődésükben fontos lépcsőfok volt az, amiben a Vajda-Papír is úttörő volt: elérték az erőnek azt a szintjét, hogy már a nemzetközi vállalatokéhoz hasonló nagyságrendű beruházásokra képesek belföldön.

Az elmúlt 11 évben 1130 magyar vállalat nagyberuházásához a kormány összesen 620 milliárd forint támogatást adott, ebből 2500 milliárd forintnyi beruházás jött létre

– tette hozzá.