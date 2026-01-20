Norvég profitból épít üzemet itthon a Vajda-Papír

A Norvégiából hazahozott profitjából építi új gyárát Dunaföldváron a Vajda-Papír, a beruházást a kormány 25 milliárd forinttal támogatja – mondta a külgazdasági és külügyminiszter kedden, az üzem alapkőletételi ünnepségén. Szijjártó Péter az eseményen kiemelte, hogy az elmúlt másfél évtizedben váratlan kihívásokkal és súlyos veszélyekkel kellett szembenézni a pénzügyi válságtól kezdve a migráción és a világjárványon át az ukrajnai háborúig.
Az egymást követő válságok ellenére is erősödik a magyar gazdaság
A megpróbáltatások átalakították a világpolitikai és a világgazdasági rendszert, ebben a helyzetben kellett a magyar gazdaságot megerősíteni, a magyarok fizikai és anyagi biztonságát megvédeni. 2010 után a szuverén, nemzeti, munkaalapú gazdaságstratégia 1 millió munkahelyet hozott létre, miközben a világ válságról válságra bukdácsolt. Ma már Magyarországon kell fizetni a legkisebb adókat, itt a legalacsonyabbak a családok számára az energiaárak, a családi adókedvezményre másutt világszenzációként hivatkoznak, az idősek megbecsülésének pedig kézzelfogható, világos jele, hogy 2026-tól már 14. havi nyugdíj is van – mondta.
A tárcavezető szerint az elmúlt 15 éven belül az utóbbi 4 volt a legnehezebb, mert egy háború árnyékában kellett gazdaságpolitikát csinálni. A konfliktus hatásai és a brüsszeli szankciós politika összességében nagyon komoly mélyütés Európa gazdaságának, ezért is tekinthető jelentős magyar sikernek, hogy beruházási szempontból ez volt a magyar gazdaságtörténet legsikeresebb időszaka.
- Soha korábban ennyi gyár nem épült Magyarországon,
- ennyi szolgáltatóközpont nem jött létre, ebből fakadóan
- soha annyi munkahelyet nem hoztak létre a vállalatok Magyarországon,
mint az elmúlt 4 év során, miközben az európai gazdaság csak keresi önmagát. Ennek a gazdasági teljesítménynek köszönhető az is, hogy 2026-tal kezdve a családi adókedvezmény a kétszeresére nőtt, a 14. havi nyugdíj első részletét hamarosan megkapják az idősek, az édesanyák egy újabb csoportja élvez élethosszig tartó személyi jövedelemadó mentességet, a minimálbér pedig 11 százalékkal nőtt. Mindez nem jöhetett volna létre a magyar vállalatok, pontosabban a magyar tulajdonban lévő vállalatok megerősödése nélkül. Fejlődésükben fontos lépcsőfok volt az, amiben a Vajda-Papír is úttörő volt: elérték az erőnek azt a szintjét, hogy már a nemzetközi vállalatokéhoz hasonló nagyságrendű beruházásokra képesek belföldön.
Az elmúlt 11 évben 1130 magyar vállalat nagyberuházásához a kormány összesen 620 milliárd forint támogatást adott, ebből 2500 milliárd forintnyi beruházás jött létre
– tette hozzá.
A miniszter szerint teljesen új vízió kezdődhet, ugyanis a magyar kormány létrehozta azt a támogatási programot, amelynek keretében a magyar vállalatok kiemelt pénzügyi támogatást kaphatnak, ha a külföldön megtermelt profitot hazahozzák, és azt beruházásra fordítják, vagyis a máshol megtermelt profitból magyarországi munkahelyek jöhetnek létre, magyar emberek kaphatnak fizetést. A Vajda-Papír a Norvégiában megtermelt profitjából Dunaföldváron 64 munkahelyet teremt, 71 milliárd forint összértékű beruházásuk jelentősen növeli a termelési kapacitást.
Igazi sikertörténet – Európa egyik legmodernebb higiéniai papírgyártó vállalata a Vajda-Papír
Ezzel a belföldi nedvestörlő-gyártás is elkezdődhet, ami azért fontos, mert ez a termék eddig importként érkezett Magyarországra. A megújuló energiára összpontosítva a vállalat napelemparkot is épít, így jóval versenyképesebbé válik a működése, és elkezdenek egy képzési programot, amely a legmodernebb informatikai és papíripari ismereteket teszi hozzáférhetővé a munkavállalók számára.
Hozzátette: a Vajda-Papír igazi sikertörténet, a magyarországi háztartási papírgyártás meghatározó szereplője, Európa egyik legmodernebb higiéniai papírgyártó vállalata. A társaság gyakorlatilag csak magyar beszállítókkal dolgozik, dunaföldvári, paksi és más környékbeli kis-közepes vállalkozásoknak biztosít a fejlődés lehetőségét.
- Belföldön a csaknem 600,
- külföldön 700 munkavállalót foglalkoztatnak,
- és 30 országba exportálnak.
A magyar gazdaság szempontjából a kivitel növekedése kiemelt jelentőségű, és azzal, hogy a termelési kapacitások nőnek, a gazdaság növekedése újabb lendületet kap.
Szijjártó: A magyar emberek pénzéből a magyar gazdaságot fejlesszük!
Ugyanígy önmagán túlmutató jelentősége van annak, hogy a Vajda-Papír a jövő szakembereit az Óbudai Egyetemmel és a Dunaújvárosi Papíripari szakképzési programmal összhangban képzi – hangsúlyozta.
Szijjártó Péter közölte, hogy az elmúlt 11 évben a kormány Tolna vármegyében
- 41 beruházást támogatott,
- ezek 1100 munkahely létrehozását és
- 5500 munkahely megtartását segítették,
- az összesen 28 milliárd forintos kormányzati hozzájárulásból
- 127 milliárd forintnyi beruházás jöhetett létre.
Rendelkezésre állnak újabb források is akár a Vajda-Papír beruházásához kapcsolódóan, akár önállóan újabb beruházásra kerül sor a jövőben. "Mi azt valljuk, hogy a magyar emberek pénzének a helye Magyarországon van" – fogalmazott a miniszter, hangsúlyozva: a magyar emberek pénzéből Magyarországot, a magyar gazdaságot, a magyar vállalkozásokat kell fejleszteni, nem pedig egy olyan háborút finanszírozni, amihez semmi közünk nincsen, a magyar emberek pénzének helye nem Ukrajnában van.