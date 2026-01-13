Trump döntött Iránról, ez fájdalmas lesz

Súlyos belpolitikai válság van Iránban, mely a gazdasági nehézségek miatti tüntetésekből indulva fordult át a közrendet és a stabilitást veszélyeztető, rezsimellenes zavargásokká. Donald Trump amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy a tavaly júniusi akció után újra katonai beavatkozást hajthatnak végre az amerikaiak, amennyiben Teherán erőszakosan reagál a társadalmi elégedetlenségre (ahogy azt teszi jelenleg). Most az amerikai elnök a Truth Socialon közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy „azonnali hatállyal minden ország, amely üzleti kapcsolatot tart fenn az Iráni Iszlám Köztársasággal, 25 százalékos vámot fizet az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott minden üzleti tevékenységére.”

Tüntetések és zavargások uralják Teheránt, Donald Trump 25 százalékos vámot vet ki az Iránnal üzletelők Egyesült Államokba irányuló exportjára

Fotó: AFP

A vámháborúban is új fejezetet nyit Trump döntése

Trump bejelentése ezúttal valóban büntetővámok kivetését jelenti, melynek célja az iráni rezsim gyengítése azáltal, hogy nyomásgyakorlással próbálja elérni, hogy az országával kereskedő államok távol maradjanak az Iránnal való üzleteléstől.

Ezért a döntés egyúttal a vámháborúban is újabb fejezetet nyit, hiszen az hatással lesz az egyes országok Egyesült Államokkal való kereskedelmére is.

Az OPEC-tag Iránt évek óta súlyos szankciókkal sújtja Washington. Olajának nagy részét Kínába exportálja, fő kereskedelmi partnerei között van

Törökország,

Irak,

az Egyesült Arab Emírségek,

és India.

A washingtoni kínai nagykövetség bírálta Donald Trump bejelentését, és jelezte, hogy Kína „minden szükséges intézkedést” megtesz érdekei védelme érdekében, és ellenez „bármilyen jogellenes egyoldalú szankciót”. A washingtoni kínai nagykövetség szóvivője az X-en közölte, hogy „a vámháborúknak és a kereskedelmi háborúknak nincsenek győztesei, a kényszer és a nyomásgyakorlás pedig nem oldhatja meg a problémákat.”

A Világbank legutolsó adatai szerint Irán 147 kereskedelmi partner számára exportált termékeket 2022-ben.

Sok a kérdőjel, az olaj ára emelkedik

Trump döntésével kapcsolatban ugyanakkor sok minden nem világos még. Visszatartó ereje kapcsán azért is merülhetnek fel kérdőjelek, mert ha egy ország Iránnal kereskedik, s ugyanez az ország az Egyesült Államokba is exportál, akkor az onnan érkező árukra a 25 százalékos vámot az amerikai importőrök fizetik meg.