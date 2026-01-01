Látványos képeken a világ leghosszabb vasúti alagútjának építése – Magyarországról alig pár órányi vezetésre található a mérnöki csoda

A Brenner hágó 1371 méter tengerszint feletti magasságban fekvő hegyvidéki átkelőhely a Keleti-Alpokban Ausztria Tirol és Olaszország Dél-Tirol tartományai között. A zord téli időjárás ellenére a hágó egész évben járható, de a vonatokat a szűk ívsugarak és a meredek (2,6%-os) emelkedők oly mértékben lelassítják, hogy a szerelvényeket két mozdonnyal kell vontatni, de még így is csak 70 km/órás sebességgel haladhatnak. A vasúti összeköttetésen kívül a A22-es autópálya biztosít átjárót Olaszországból Ausztriába, amelyen azonban naponta több mint 2200 teherautó halad át, jelentősen növelve a zajterhelést és rontva a levegőminőséget az alpesi völgyekben. Ezért az Európai Unió az 1990-es években a probléma megoldásáról döntött, és 2008-ban megkezdték a Brenner-bázisalagút megvalósítását. Míg manapság az út Innsbruckból Fortezzába 80 percig tart, ugyanez a szakasz a Brenner-bázisalagút (BBT) megépülése után mindössze 25 percnyi lesz majd, emellett az alagútépítés környezetvédelmi szempontból is kulcsfontosságú.

Látványos képek a világ leghosszabb vasúti alagútjának építéséről

Ha a Brenner-bázisalagút elkészül, akkor a világ leghosszabb föld alatti vasúti összeköttetése lesz, megelőzve az eddigi 57 km-es rekordert, a Svájcban található Gotthárd-bázisalagutat. A Brenner-bázisalagút két párhuzamosan futó, egyvágányú alagútból áll, 1 km-rel a felszín alatt. Az alagúton napi 80 személyszállító és 320 tehervonat haladhat majd át. A beruházás költségeit 8,54 milliárd euróra (3300 milliárd forintra) becsülik.

