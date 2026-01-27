Hatalmas a felháborodás a francia vonatokon található új „gyermekmentes részleg” miatt

Az SNCF (Société nationale des chemins de fer français) azaz a Francia Nemzeti Vasúttársaság 1938-ban alakult és Franciaország szinte teljes vasúti forgalmát, beleértve a TGV-t (Train à Grande Vitesse, magyarul "nagysebességű vonatokat") is üzemelteti. Ezért is lett olyan nagy sajtó, illetve közösségi média visszhangja a vállalat friss intézkedésének, miszerint januártól kezdve a Lyon és Párizs között közlekedő TGV-járatain egy új, még exkluzívabb első osztályt is kialakítottak, amely az Optimum nevet kapta, és amelyet egyesek azzal vádolnak, hogy diszkriminálja a 12 év alatti utasokat. A vasúttársaság, amely az Inoui márkájú expresszvonatain nyújtja ezt a szolgáltatást azt állítja, hogy az új kategória „a gyakori, és főleg az üzleti utazóknak szól, akik még nagyobb kényelmet szeretnének élvezni” – számolt be róla az Independent. Sarah El Haïry, a francia gyermekvédelmi főbiztos azonban egyenesen „sokkolónak” nevezte az új szabályt.

A vasúttársaság akciója elképesztő botrányt okozott Franciaország-szerte. Fotó: Hans Lucas/AFP

Kiverte a biztosítékot a francia vasúttársaság gyermekek szállítására vonatkozó tilalma

Sarah El Haïry a BFM hírügynökségnek úgy fogalmazott, hogy „A gyerekekkel való utazás nem egy megoldandó probléma, hanem egy támogatandó valóság.” Emellett pedig jelezte, hogy találkozni fog az SNCF csoport vezérigazgatójával, Jean Castex-szel, hogy megvitassák a gyermekek szállítására vonatkozó tilalmat.

A döntés komoly felháborodást váltott ki a közösségi médiában és a politikai életben is. Többen úgy vélik, a szabályozás valójában családok kizárását jelenti, és veszélyes precedenst teremt a közszolgáltatásokon belüli elkülönítésre. Ugyanakkor a vasúttársaság is reagált a „gyermekek szállítása tilos” politikával kapcsolatos közösségi médiában tapasztalható felháborodásra. Gaëlle Babault, az SNCF TGV Inoui ajánlatokért felelős igazgatója a következőket írta az üzemeltető Instagram-fiókján: „Optimum ajánlatunk a TGV Inoui vonatain a hely kevesebb mint 8 százalékát foglalja el, és csak hétfőtől péntekig. Ez azt jelenti, hogy a többi ülés 92 százaléka mindenki számára elérhető – hétvégén pedig 100 százalék.”

