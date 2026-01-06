Hírlevél
Gyász

Meghalt Tarr Béla

Terror

Kiderült, ki áll a berlini terrortámadás mögött

mesterséges intelligencia

2026 a mesterségesintelligencia-vécék éve lesz, mindent tudni fognak kis- és nagydolgainkról

Olvasási idő: 8 perc
Mesterséges intelligenciával (MI) felszerelt vécéket mutattak be egy technológiai kiállításon, melyek számos újdonságot kínálnak az eddigi „okosvécés” funkciókhoz képest. A felhasználót ürítés közben megfigyelő MI-vécék ötlete bizarrnak tűnhet, de egy olyan területről van szó, amelyen a technológia nyújtotta lehetőségeket egészségmegőrzésre, sőt, akár emberélet védelmére is használni lehet.
mesterséges intelligenciaegészségvécéeszköz

Egy-egy új „okos” elektronikai eszköz piacra kerülése már nem jelent forradalmi újdonságot, de mindennapos használati eszközeink mesterséges intelligenciával (MI) való felszerelése még az újdonság erejével bír. Az idei, rögtön 2026 elején megrendezett Consumer Electronics Show-n (CES) azonban két technológiai vállalat is olyan koncepcióval jelentkezett, melyeknek nem titkolt célja, hogy az „okosbili” az emberek első számú – sőt, második számú – prioritásává váljon. Az MI-vécék ötlete furcsának tűnhet, pedig van benne ráció, ahogy a rendezvényen kapott visszajelzések is igazolják azt.

Jönnek a mesterséges intelligenciával felszerelt vécék (a képen a Vovo modelljei)
Jönnek a mesterséges intelligenciával felszerelt vécék (a képen a Vovo modelljei)
Fotó: Vovo

Vizeletelemzést is végez az MI-vécé

A Quartz beszámolója szerint a Vovo Smart Toilet nevű fejlesztés el is nyerte a Consumer Technology Association 2026-os innovációs díját, elsősorban az idősek és a fogyatékkal élők számára kínált előnyei miatt. A berendezés olyan extra funkciókat kínál, amelyek bár a prémium kategóriás mellékhelyiségek világában már nem számítanak ritkaságnak, de szélesebb körben még mindig nem tekinthetők elterjedtnek: automatikusan nyíló és záródó fedél, automatikus öblítés, bidéfunkciók – sőt, még fűthető ülőke is tartozik hozzá.

A „Neo” névre keresztelt Vovo okosvécét azonban igazán különlegessé egy beépített vizeletelemző szenzor teszi, amely folyamatosan figyeli a felhasználó egészségi állapotát, az eredményeket pedig egy falra szerelt monitoron jeleníti meg.

A készülék emellett egy „Jindo the Dog” nevű mesterséges intelligencia funkcióval is rendelkezik: 

  • ez nyomon követi a vécéhasználatot, és
  • automatikus értesítést küld a családtagoknak, ha a tulajdonos több mint 12 órán át nem használja a toalettet. 

Ez különösen hasznos lehet az egyedül élő idősek szempontjából, hiszen megkönnyíti a családtagok számára azt, hogy törődhessenek egyedül élő rokonaikkal .

Az innováció azonban nem olcsó mulatság. A Neo ajánlott fogyasztói ára 4 990 dollár, azaz nagyjából 1,6 millió forint.

Hamarosan a vécé végezhet el egyes laborvizsgálatokat

Eközben az eredetileg wellness-technológiára szakosodott Vivoo – amely évek óta gyárt otthoni vizeletteszteket – egy univerzális, bármilyen meglévő vécére rögzíthető hidratáltságmérő eszközt mutatott be. A kiegészítő nyolc különböző egészségügyi mutatót elemez a vizelet alapján, az úgynevezett „teljesen érintésmentes optikai érzékelés” segítségével. Magyarán: nincs szükség tesztcsíkra (de a kézmosás továbbra is ajánlott).

Bár az okosvécé gondolata elsőre furcsának tűnhet, mindkét termék hétköznapi tárgyakat használ fel arra, hogy mélyebb betekintést nyújtson az egészségi állapotba – és segítsen a veszélyeztetett csoportoknak megőrizni egészségüket, illetve azt, hogy visszajelzést kapjanak egészségi állapotuk alakulásáról.

Üzleti szegmentáció szintjén egyelőre még hiányzik az okosvécék elkülönítése az MI-vécéktől, azaz egyelőre nem látni, hogy az utóbbi kategóriába tartozó eszközök mekkora szeletet hasítanak majd ki a következő években a piacból. Az okosvécék globális piaca 

a 2023-as 8,27 milliárd dollárról 2029-re 15,05 milliárd dollárra nőhet az előrejelzések szerint, ez nagyjából 10 százalékos átlagos éves növekedésnek felel meg.

Emellett úgy tűnik, nem csak az MI-vécék lesznek azok, amelyek szerepet kaphatnak a felhasználók egészségi állapotának nyomon követésében. A Y-Brush által fejlesztett Halo fogkefe mesterséges intelligenciát és érzékeny szenzorokat alkalmaz, hogy több mint 300 egészségügyi állapothoz köthető illékony szerves vegyületet azonosítson – köztük a cukorbetegség, a májbetegségek és az ínyproblémák jeleit is. Az eszköz a felhasználó leheletét „szagolja meg” egy „SmartNose” nevű MI-algoritmus segítségével. A Halo fogkefe megjelenését 2027-re tervezik.

 

