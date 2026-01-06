2026 a mesterségesintelligencia-vécék éve lesz, mindent tudni fognak kis- és nagydolgainkról

Egy-egy új „okos” elektronikai eszköz piacra kerülése már nem jelent forradalmi újdonságot, de mindennapos használati eszközeink mesterséges intelligenciával (MI) való felszerelése még az újdonság erejével bír. Az idei, rögtön 2026 elején megrendezett Consumer Electronics Show-n (CES) azonban két technológiai vállalat is olyan koncepcióval jelentkezett, melyeknek nem titkolt célja, hogy az „okosbili” az emberek első számú – sőt, második számú – prioritásává váljon. Az MI-vécék ötlete furcsának tűnhet, pedig van benne ráció, ahogy a rendezvényen kapott visszajelzések is igazolják azt.

Jönnek a mesterséges intelligenciával felszerelt vécék (a képen a Vovo modelljei)

Fotó: Vovo

Vizeletelemzést is végez az MI-vécé

A Quartz beszámolója szerint a Vovo Smart Toilet nevű fejlesztés el is nyerte a Consumer Technology Association 2026-os innovációs díját, elsősorban az idősek és a fogyatékkal élők számára kínált előnyei miatt. A berendezés olyan extra funkciókat kínál, amelyek bár a prémium kategóriás mellékhelyiségek világában már nem számítanak ritkaságnak, de szélesebb körben még mindig nem tekinthetők elterjedtnek: automatikusan nyíló és záródó fedél, automatikus öblítés, bidéfunkciók – sőt, még fűthető ülőke is tartozik hozzá.

A „Neo” névre keresztelt Vovo okosvécét azonban igazán különlegessé egy beépített vizeletelemző szenzor teszi, amely folyamatosan figyeli a felhasználó egészségi állapotát, az eredményeket pedig egy falra szerelt monitoron jeleníti meg.

A készülék emellett egy „Jindo the Dog” nevű mesterséges intelligencia funkcióval is rendelkezik:

ez nyomon követi a vécéhasználatot, és

automatikus értesítést küld a családtagoknak, ha a tulajdonos több mint 12 órán át nem használja a toalettet.

Ez különösen hasznos lehet az egyedül élő idősek szempontjából, hiszen megkönnyíti a családtagok számára azt, hogy törődhessenek egyedül élő rokonaikkal .

Az innováció azonban nem olcsó mulatság. A Neo ajánlott fogyasztói ára 4 990 dollár, azaz nagyjából 1,6 millió forint.

Hamarosan a vécé végezhet el egyes laborvizsgálatokat

Eközben az eredetileg wellness-technológiára szakosodott Vivoo – amely évek óta gyárt otthoni vizeletteszteket – egy univerzális, bármilyen meglévő vécére rögzíthető hidratáltságmérő eszközt mutatott be. A kiegészítő nyolc különböző egészségügyi mutatót elemez a vizelet alapján, az úgynevezett „teljesen érintésmentes optikai érzékelés” segítségével. Magyarán: nincs szükség tesztcsíkra (de a kézmosás továbbra is ajánlott).