Vélhetően ön is ismeri: húsz éves a Magyar Termék védjegy – nem csak az évforduló adja jelentőségét

Mi a közös – csak néhány kiragadott, ismert nevet említve – a Spar, az Aldi, Reál, a Penny, a Coca-Cola Magyarország, a Gyermelyi, a Caola, illetve a márkanevek mögött álló vállalatokban? Az, hogy mindegyik vállalat használja a Magyar Termék védjegyet, amely immár két évtizede jelent átlátható, a fogyasztói oldalon a minőségi terméket egyértelműsítő jelölést a boltok polcain és az online áruházakban található árukon egyaránt. „Védjegyet” írtunk az imént, de talán a védjegyrendszer a helyesebb kifejezés, mert a Magyar Termék Nonprofit Kft. által megvalósított, kizárólag szakmai alapon működtetett független tanúsítási program keretében a szolgáltatásokra is érvényes, védjegyet érő minősítés szerezhető, s külön metódus alapján kaphat védjegyet az egyébként is magas minőségű termékek közül az, amelyik bizonyos kritériumok mentén azoknál is jobbnak bizonyul az értékeléseken. Ám a minőségjelölésen túl másról is szó van.

A Magyar Termék védjegy húsz éve van jelen a magyar gazdaságban, a legtöbben élelmiszerekről ismerik, de más termékek gyártói is megszerezték a tanúsítást (illusztráció)

Mégpedig arról, hogy a védjegy nem pusztán értékközvetítésre és a termékminőség révén, érték átadására is alkalmas a fogyasztók számára. A „magyar termék” mint fogalom az elmúlt évtizedek talán leghányatottabb sorsú kifejezése a fogyasztói szektorban (függetlenül a védjegyrendszert kezelő nonprofit vállalakozás erőfeszítéseitől), részint azért, mert ahány színtere van az élelmiszerláncnak, annyiféle értelmezésével lehetett találkozni az elmúlt időszakban. Ebben kínál nem csak rendet, gyártói és fogyasztói oldalon is minőségi garanciát a védjegy formájában megszerezhető „Magyar Termék” jelölés. A védjegy és annak elemei a Magyar Termék Nonprofit Kft. által menedzselt rendszer meglehetősen egyértelmű definícióival rendelkeznek – összhangban a hatályos jogszabályok, illetve élelmiszerek esetén az élelmiszerkönyvi előírásokkal –, és így közös platformra hozza az imént említett vállalkozásokat és azok termékeit is. Ezzel pedig mindenki jól jár.

A minőségbiztosítás csak az egyik szerepe a védjegynek

Nézzük meg közelebbről azt, amit az imént védjegyrendszerként hivatkoztunk! Az ugyanis több elemből áll, és láthatóan ebben a rendszerben nem – például – az áruk, termékek keletkezésének földrajzi lokációja a döntő szempont (mint például eredetvédelemi jellegű tanusításoknál), hanem az, hogy a termék értéklánca magyarországi termelésre, magyarországi előállításra épüljön, mépedig teljes mértékben. Ezzel a szigorú következetességgel kiküszöbölhető az, hogy a különféle, minőségre és származási, előállítási helyre utaló önkényes kategóriaválasztások a beszállítók, előállítók kereskedők által bosszúságot okozzanak a fogyasztóknak akkor, ha esetleg az derül ki róluk, hogy bár hangzatosak, de valójában kevés dolgot garantálnak.